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Сегодня, 16:41

Александр Тихонов: «Не стоит обращать внимания на высказывания Гашека. Кто он такой и кто такой Овечкин?»

Алина Савинова
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Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов ответил на вопрос, как относится к высказываниям чешского голкипера Доминика Гашека.

«Кто такой Гашек и кто такой Овечкин? Чехи лучше пусть думают, как сделать спорт еще популярнее. От Гашека мало что зависит, а на Овечкина все пойдут. 50 российских хоккеистов выступают в НХЛ — лучшие игроки. Поэтому не надо обращать внимания на высказывания Гашека. Мы должны думать только о России и Белоруссии, а все остальное нас не интересует. Пусть равняются на нас», — приводит «РБ Спорт» слова Тихонова.

Ранее Гашек раскритиковал НХЛ за вызов российских хоккеистов на Матч звезд-2023. Он также остался недоволен тем, что лига позволила сыну российского нападающего Александра Овечкина принять участие в этом мероприятии.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-tihonov-ne-nado-obrashhat-vnimaniya-na-vy-skazy-vaniya-gasheka-kto-on-takoj-i-kto-takoj-ovechkin/
Доминик Гашек
Хоккей
НХЛ
Александр Тихонов
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