0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 00:14

Беттмэн: «Я не согласен с Гашеком. Не думаю, что его мнение отражает позицию чешского народа»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн поделился мнением о высказываниях Доминика Гашека в адрес российских хоккеистов.

«Доминик Гашек активно критиковал в течение последнего года. Он имеет право на свое мнение. Но я не думаю, что его мнение отражает позицию чешского народа или руководства страны. Кстати, я с ним не согласен», — приводит слова Беттмэна Ilta-Sanomat.

Ранее Гашек раскритиковал НХЛ за вызов россиян на Матч звезд-2023. Также он призвал чешский телеканал Nova Sport прекратить трансляции матчей лиги из-за выступлений в ней российских хоккеистов.

Доминик Гашек
НХЛ
Гэри Беттмэн
Обсудить
Читайте также
Щербакова не получила премию ISU в номинации «Самый ценный фигурист»
Федор Емельяненко заработал 100 тысяч долларов за прощальный бой
Шольц заявил о консенсусе с Зеленским по отказу от ударов по России из западного оружия
В МИДе ответили на слова Борреля о нежелании ЕС отправить военных на Украину
В Подольске мужчину избили за замечание и бросили умирать на дороге
Арестович предупредил о неприятностях для ВСУ в Донбассе
Материалы сюжета: Матч звезд НХЛ 2023: девять россиян во Флориде — конкурсы и игра
Гашек: «НХЛ опустилась на самое дно, позволив сыну Овечкина принять участие в Матче звезд»
Овечкин — о карьере: «Если не хочешь быть лучшим, тогда заканчивай»
Капризов рассказал, как присматривал за сыном Овечкина на Матче звезд НХЛ
Капризов: «Матч звезд НХЛ этого года — особенный, в этот раз было много русских игроков»
Буллит Овечкина-младшего, сыновья Тарасенко и миллион команде Кучерова
Кросби об игре вместе с Овечкиным на Матче звезд: «Не ожидал, что он будет пасовать мне»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Зарплата Хорвата по новому контракту составит 8,5 миллиона долларов в год

Гашек: «НХЛ опустилась на самое дно, позволив сыну Овечкина принять участие в Матче звезд»