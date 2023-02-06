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Сегодня, 11:05

Овечкин рассказал, из-за кого в НХЛ запретили тонированные визоры

Виталий Косик
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, как бывший голкипер «Девилз» Мартин Бродо обращался в НХЛ с жалобой на визор темного цвета у россиянина.

«Бродер начал плакаться в лигу: «Я не вижу его глаза». О чем ты говоришь? В лиге мне сказали, что я не могу играть с таким визором. Это вы, вратари, всегда плачетесь», — приводит слова Овечкина ИА REGNUM с ссылкой на интервью бывшему вратарю Кевину Уиксу.

Ношение темных визоров было запрещено в НХЛ в 2006 году.

37-летний нападающий в текущем сезоне провел за «Кэпиталз» 52 игры и набрал 54 (32+22) очка.

Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. В его активе 812 голов за карьеру в регулярных чемпионатах. Лидером является Уэйн Гретцки — 894 шайбы.

Источник: https://regnum.ru/news/sport/3777582.html
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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