«Не ожидал, что он вернет шайбу»: Овечкин и Кросби разделили шоу на Матче звезд

Капитаны «Вашингтона» и «Питтсбурга» провели яркие выходные во Флориде.

Александр Овечкин и Сидни Кросби — две легенды и два главных игрока НХЛ с начала века. Сравнение российского снайпера и канадского плеймейкера, противостояние «Кэпиталз» и «Пингвинз» раскручивали с дебюта звезд в лиге в сезоне-2005/06. Серии в Кубке Стэнли поднимали напряжение, через них соперники двигались к чемпионству. «Питтсбург» с Кросби сделал это трижды (2009, 2016, 2017), после чего Овечкин с «Вашингтоном» добрались до долгожданного кубка (2018).

С годами непримиримое соперничество на льду уступило место уважению и даже дружбе. Что показал звездный уик-энд в Санрайзе.

Александр Овечкин на Матче звезд-2023. Фото USA Today Sports

«Почти уверен, когда завершим карьеры, выпьем пару кружек пива и поговорим обо всем»

Овечкин пропускал Матчи звезд с 2018 года и теперь не скрывал приятного волнения своей семьи из-за первого приезда на подобное мероприятие сыновей. Александр рассказал о многолетнем противостоянии с Кросби в начале уик-энда в довольно спокойной манере. Вокруг было очень много журналистов, но локация на пляже у берега океана располагала к неторопливым ответам.

«Я думаю, он все еще наслаждается игрой в хоккей, я все еще наслаждаюсь игрой, — сказал Овечкин. — Почти уверен, что когда мы с ним завершим карьеры, просто выпьем пару кружек пива вместе и поговорим обо всем, что произошло за последние 15-16 лет, знаете ли. Я думаю, это здорово для хоккея, для прошлых и будущих поколений здорово видеть такое сравнение, такую битву между нами двумя, двумя клубами. Я думаю, это здорово для игры».

Тогда же капитан «Вашингтона» сообщил о совместном намерении принять участие в конкурсе на лучший буллит, но не стал раскрывать деталей. Просто пообещал, что если все получится — будет круто.

«Мы хорошие друзья. Можем позвонить друг другу, — сказал также Ови. — Если у него впереди какая-то веха и он ее достигает, я звоню или посылаю сообщение. Первые пару лет это были совсем другие отношения. Мы были молоды, знаете ли. Теперь мы повзрослели».

Россиянин назвал капитана «Питтсбурга» среди тех хоккеистов, с которыми хочет увидеться его старший сын. Отвечая на вопрос о любимом игроке 4-летнего Сергея после себя и других вашингтонцев, Овечкин сначала все же вспомнил про одного из одноклубников.

«Нет, не я, не я. Николас Оби-Кюбель, 96-й номер «Вашингтон Кэпиталз», — улыбнулся Александр. — Еще он хочет увидеть таких игроков, как Кросби, Макдэвид. Знаете, он вроде как устал от меня».

Александр Овечкин с сыном Сергеем на Матче звезд-2023 в Санрайзе 3 февраля. Фото USA Today Sports

«Нам многое предстоит наверстать»

Кросби позже отреагировал на заочное предложение Овечкина о встрече после завершения карьеры. И тоже рассказал об отношениях друзей-соперников, на которые повлияла в том числе совместная игра на Матчах звезд-2017 и 2018 в Лос-Анджелесе и Тампе.

«О да, да. Нам многое предстоит наверстать, — рассмеялся Сидни и оценил обстановку звездного уик-энда. — Мы играли друг против друга долгое время. Но возможность разделить такой опыт, как считаю, довольно уникальна. Знаете, у нас всегда были большие игры друг с другом, очевидно, мы всегда были словно под микроскопом. И иметь возможность в расслабленной обстановке просто что-то устроить, такое приятно разделить с ним».

Капитан «Питтсбурга» ценит матчи с «Вашингтоном». Для двух первых номеров драфта НХЛ все началось очень давно.

«Если говорить об ожиданиях, то еще до того, как мы сыграли друг против друга, это уже было соперничество, — сказал Сидни. — По сути это было заложено. Думаю, со временем осознаешь, что все становится перегретым, выше напряжение на льду. Вы оба хотите добиваться успеха, но все больше цените игру друг против друга так долго, как это было. И все еще оставаясь в этой напряженной гонке, борясь в плей-офф столько лет спустя и видя его достижения, ты просто больше ценишь все это».

Сидни Кросби на Матче звезд-2023. Фото USA Today Sports

«Очевидно, он уже на пути к рекорду»

Кросби поддерживает Овечкина в гонке за снайперским рекордом Уэйна Гретцки в регулярных чемпионатах. Все не забывают про ориентир в 894 гола.

«Иметь возможность соперничать с ним столько лет, видеть, чего он продолжает добиваться, следить за этим вот так, просто уникально, — сказал Сидни. — Очевидно, он уже на пути к рекорду, надеюсь, он сделает это. И да, просто круто делить с ним все это столько лет».

Овечкин каждый раз призывает медиа не спешить. И идти от матча к матчу.

«Я все еще не думаю, что это возможно. Как говорю, просто собираюсь дальше идти от игры к игре, день за днем, — улыбнулся Александр. — Во-первых, нужно оставаться здоровым. Во-вторых, быть в хорошей форме. Всегда нужно учитывать все маленькие детали. Есть много важных нюансов. А за здоровье — спасибо моим родителям».

К паузе на Матч звезд на счетчике российского снайпера значились 812 голов. И многие из них, как и важные шайбы команды, он празднует, словно первый.

«Я вроде как схожу с ума по этому, — сказал Ови. — Люблю забивать и люблю праздновать, люблю, когда моя команда забивает. Это дает тебе энергию, это дает вообще все. И это хорошо».

«Мы с Сидом решили сделать это»

До Санрайза-2023 самым запоминающимся совместным выступлением Овечкина и звездным соперником из «Питтсбурга» называли «энергетический буллит» при поддержке Евгения Малкина в Монреале-2009. Два лидера сборной России устроили шоу после знаменитого примирения.

Теперь Александр и Кросби использовали «запрещенный прием» — легенды покорили жюри выводом на бросок Сергея Овечкина. Как ни старались Мэтт Ткачак и другие конкуренты, Ови-джуниор украл все шоу. В этом всем подыграл экс-голкипер «Флориды» Роберто Луонго.

«Это особенный момент, — сказал Овечкин. — Думаю, болельщикам это понравилось. Нам обоим — да. Думаю, это здорово для игры, для нас обоих и, конечно, для Сергея. Сложно сказать про саму идею. Я хотел взять Сергея с собой на лед. Понятно, что было непросто придумать что-то вместе с ним. Но мы с Сидом решили сделать вот это. И знаете, это было отличное движение. Я думал, что Сергей щелкнет, но получилось так. Он учится. Знаете, он смотрит много видео, не так важно, кто забивает, потом старается повторить финты. Сергей обожает хоккей, настоящий фанат игры. Так что это особенные моменты для меня и семьи».

«Я не думаю, что такое можно было отрепетировать. Это настоящее удовольствие, — сказал Кросби. — Мило, что его сын принял участие в этом. Было приятно также видеть здесь Лу. Весело разделить такой момент. Знаю, что его сын обожает хоккей, здорово увидеть его здесь».

Овечкин-отец также выступил в конкурсе на самый сильный бросок. В 2008-м он забрал победу с щелчком на 101,3 мили в час, теперь в первой попытке отправил шайбу гулять по штангам, а во второй показал 95,1 м/ч и не перебил ориентир Элиаса Петтерссона из «Ванкувера» — 103,2.

«Я думаю, что он где-то немного сжульничал. Если на него посмотреть, не скажешь ведь, что... Я шучу, — подыграл Александр журналистам. — Да, это хорошо для него. Но честно, когда промахнулся в первой попытке, подумал: ну и ладно. Это же все ради веселья, чтобы люди получили удовольствие. Хотя показалось странным, что мне не высветили никакое число после попадания в каркас ворот. Сказали, что я промазал. А я такой: как, попал же в ворота, дайте мне что-нибудь».

Александр Овечкин с сыном Сергеем на Матче звезд-2023 в Санрайзе 3 февраля. Фото USA Today Sports

«Сергей был очень счастлив»

Овечкин выделил главное: этот день конкурсов запомнится его семье. Для старшего сына он стал особенным.

«Все очень круто, — сказал Александр. — Думаю, все получили удовольствие. Сергей был очень счастлив, постоянно улыбался, все время спрашивал, когда же начнется хоккей, приходилось постоянно повторять: слушай, подожди, подожди, подожди. Он немного расстроился, когда все закончилось. В целом, уверен, все наслаждались этим днем».

Ови-джуниор по ходу конкурсов нередко оказывался в компании других российских хоккеистов (девять игроков — национальный рекорд Матча звезд). В роли лучшей няни Кирилла Капризова обошел Илья Сорокин.

«Капризов — номер два, — улыбнулся капитан «Вашингтона». — Сорокин — номер один».

37-летний Овечкин и 35-летний Кросби в Санрайзе освоились в статусе главных ветеранов лиги на Матче звезд. И оба не забыли, как все начиналось.

«Это здорово, — сказал Александр. — Когда были немного моложе, то проводили время с Шенаханом, Луонго, другими легендами. И это были особенные моменты. Теперь мы стали старше, у нас больше опыта, длиннее карьеры — и мы с радостью проводим время с ребятами, общаемся и шутим. И Сергей здесь, это нечто».

«Это многое значит, — сказал Сидни. — Когда мы сами были моложе, так же относились к старшим. И даже играя столько в лиге, радуешься возможности провести немного времени с ребятами. Возможно, это один из главных моментов».

Александр Овечкин (№8), Сидни Кросби (№87) и Адам Фокс во время Матча звезд-2023 в Санрайзе 4 февраля. Фото USA Today Sports

«Он был достаточно любезен и возвращал шайбу»

Овечкин сыграл в восьмом Матче звезд (при 13 приглашениях), Кросби — тоже в восьмом. Оба уже выходили на лед вместе в команде Столичного дивизиона в формате «три на три» в 2017 и 2018 году. Теперь в полуфинале с Атлантическим дивизионом Овечкин дважды ассистировал Кросби в запоминающихся комбинациях, а Сидни выступил автором второстепенной передачи на Александра.

«Не ожидал, что он вернет шайбу в двух этих моментах, — сказал Кросби. — Я думал, что сделал свою работу, отдав ее ему. Считал, что он собирается завершать сам, но он был достаточно любезен и дважды возвращал передачу. Так что у нас получилась пара хороших голов».

«Все отлично! — еще по ходу игры Овечкин в экспресс-интервью на скамейке раскрыл секрет «химии» с улыбающимся рядом Сидом. — Он здорово работает. Идет в борьбу, выигрывает борьбу, пасует мне, я ему возвращаю — шайба в воротах».

«Думаю, нам было весело сыграть вместе, а не друг против друга, — сказал Александр после матча. — Прямо сейчас мы были в одной команде — и это особенный, очень хороший момент».

Капитаны «Вашингтона» (1+2) и «Питтсбурга» (2+1) после ассистентского хет-трика Артемия Панарина на Джонни Годро организовали перевес в счете 6:4, но их звездная команда пропустила шесть раз подряд и проиграла. Овечкин чуть не провел силовой прием, щелкнул в щиток Андрея Василевского и словно в городках бросил клюшку в коньки убежавшему один на один Давиду Пастрняку. Игорю Шестеркину и Илье Сорокину досталось.

«Да, была еще пара моментов, но не использовал. Если честно, вратари могли сыграть лучше, хотя где-то выручали. Но дело в нас, — сказал Овечкин, который также объяснил жесты после своего гола. — Я говорил, что мы должны провести четыре гола. Тогда забили третий — и показывал: нужен еще один. Мы хотели выиграть, только пропустили пару ненужных шайб... Сергея после матча еще не видел. Но опасаюсь говорить с ним — вероятно, он расстроен».

«Мы повели 6:4, но после этого немного зазевались. Впрочем, было весело, — сказал Кросби. — Все прошло быстро. Мы постарались найти взаимопонимание, только все стремительно закончилось. А в целом веселая пара дней».

«Рад, что они оба забросили»

Овечкин и Кросби весь уик-энд отвечали на вопросы друг о друге, про них говорили все участники Матча звезд. Многие вспоминали, как в юном возрасте смотрели за их противостоянием, а теперь оказались с легендами в одной большой команде.

Давид Пастрняк после участия в конкурсе буллитов оценил задумку с выходом сына Александра (еще до полета овечкинской клюшки в свои коньки во время игры): «Противостояние между Сидом и Ови, это невероятно. Я рад, что они придумали такое. Не так часто увидишь подобное, между «Вашингтоном» и «Питтсбургом», так что это было нечто».

Андрей Василевский на этот раз будто не расстроился голам в свои ворота (его команда с Никитой Кучеровым и компанией потом победила в финале): «В детстве, когда я следил за их матчами по телевизору, казалось, что между ними какое-то противостояние. Теперь они сыграли вместе, еще и против меня. Это здорово! Я рад, что они оба забросили».

Коннор Макдэвид добавил гениальности фотографии с Овечкиным и Кросби в раздевалке (сам Александр назвал капитана «Эдмонтона» игроком с другой планеты, а его контроль шайбы и скорости — просто нечто, приятно наблюдать): «Они вроде как выросли вместе. Множество отличных заруб в плей-офф, и они оба выигрывали. Эти игры было круто смотреть как зрителю. И увидеть, как сильно они уважают друг друга, это здорово».

Александр Овечкин во время Матча звезд-2023 в Санрайзе 4 февраля. Фото USA Today Sports

Гонка за величием

В пару ближайших месяцев от Овечкина будут ждать захода на десятый в карьере сезон с 50 голами. Не исключено, в этом ему поможет позитив выходных в Санрайзе.

«Отличный уик-энд. Много забавных моментов, много хороших воспоминаний, много снятого видео. Я, все парни, дети и семья наслаждались всем этим. Особенные моменты», — сказал капитан «Вашингтона». Из многих вопросов его озадачила разве что болезненная тема Олимпиады и возможные сомнения босса лиги Гэри Беттмэна: «Ох. Это вам стоит спросить Гарри об этом, не меня».

В звездный уик-энд вышла документалка ESPN о карьере Овечкинка под названием GR8TNESS с обыгрышем слова «величие» и восьмого номера. Фильм собрал памятные моменты и слова главных людей, одноклубников и соперников Александра: драфт, тот самый гол и реакция Уэйна Гретцки, желтые шнурки и зливший Мартина Бродера затемненный визор, работа с клюшками и броском, секрет силы и здоровья, долгожданный Кубок Стэнли, выход на 800 голов, гонка за рекордом и общение с Великим.

И при всем различии Овечкин и Кросби продолжат свое противостояние в том числе в статистике. Сидни лидирует по результативности среди действующих игроков и идет 15-м в историческом списке бомбардиров — 1469 (541+928) очков в 1157 матчах. Преследователь снайперского рекорда Гретцки Овечкин здесь пока 17-й — 1464 (812+652) в 1326.