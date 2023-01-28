По прозвищу Зверь. Овечкин побил рекорд настоящей легенды

В 1970 году «Бостон» выиграл Кубок Стэнли впервые после долгого, 30-летнего перерыва. Лидерами той команды были уникальный Бобби Орр, непредсказуемый Дерек Сандерсон, блестящий Фил Эспозито и надежный Герри Чиверс. Средний возраст этой четверки составлял 25 лет.
За опыт в той команде отвечал 34-летний нападающий Джонни Буцик, который взял на себя роль неофициального капитана и голоса разума и жизненного опыта. Причем этим опытом он делился с партнерами не только на хоккейной площадке.
«Если тебе нужно было что-то: уточнить что-то по документам, проверить налоги, что-то починить в доме, найти какую-то технику, — то Буцик всегда знал, куда надо пойти или к кому можно обратиться», — вспоминал его бывший партнер по команде Брэд Парк.
За свою карьеру Буцик приобрел репутацию надежного, исполнительного нападающего. Но такая сухая формулировка не должна заставлять сомневаться в его игровых талантах: два Кубка Стэнли, более 1,5 тысячи сыгранных матчей, более 550 забитых голов, два «Леди Бинг Трофи» — все это позволило Джонни Буцику заслуженно стать членом Зала хоккейной славы в 1981 году.
В том же году «Бостон» изъял из обращения в команде 9-й номер, который долгое время принадлежал Буцику, которого все просто знали по прозвищу Вождь (The Chief).
Джон Пол Буцик родился 12 мая 1935 года в канадском Эдмонтоне. Его родители, Параскева и Семен (по-канадски, соответственно, Перл и Сэм), эмигрировали в Канаду из небольшого украинского села Буцов Львовской области.
Это была бедная семья, и в Канаде им пришлось очень нелегко. Мать работала на двух работах, отец долгое время был безработным и умер, когда Джонни было 10 лет.
Свои первые в жизни коньки Буцик, как он сам вспоминал, надел, когда ему исполнилось 12 лет. «Я родился в бедной семье и долгое время не занимался этим, даже не знал, что оно такое — коньки и клюшки! Мы играли вениками!» — рассказывал Джонни.
Мать Джонни вспоминала, как ее сын познакомился с катком: «Я использовала для стирки большую лоханку и сливала грязную воду за домом. Зимой вода замерзала, и Джонни вместе с соседскими детьми играл на этом импровизированном катке».
В то время Северная Америка переживала последствия великой депрессии. И юный Буцик решил, что путь к успеху может лежать через хоккей.
С 1951-го Джонни начал выступать за юношеские команды из родного Эдмонтона. Он был крупным парнем, с сильным броском, не боялся силовой борьбы и всегда выделялся игровым интеллектом. Но вот с катанием были серьезные проблемы.
«Можно сказать, что он с трудом стоял на коньках», — вспоминал тренер Кен Маколи, который работал с молодым нападающим в «Эдмонтон Ойл Кингз». В итоге в межсезонье Буцика даже записывали на курсы фигурного катания, что для 1950-х было инновационным подходом для развития хоккеиста.
Через какое-то время специалисты обратили внимание на мощного вингера с хорошим броском — так Джонни Буцик оказался в системе «Детройта».
Пробиться в основу клуба НХЛ было тяжело, и Буцика отправили Западную хоккейную лигу (WHL) — клуб «Эдмонтон Флайерз». В сезоне-1954/55 в 70 матчах нападающий набрал 88 (38+50) очков.
А вот дебют будущей звезды в НХЛ был неудачным — в 38 матчах сезона-1955/56 молодой левый нападающий забросил всего одну шайбу. В следующем чемпионате Буцик провел уже 66 матчей, но вновь большой результативностью похвастаться не мог: 10 голов и 11 результативных передач. Возможно, Буцик никогда и не раскрылся бы, если бы не менеджер «Бостона» Линн Патрик.
В мае 1957 года Патрику попала на глаза газета трехлетней давности, в которой была статья об успехах «Эдмонтон Флайерз» и ее ключевых игроков — Джонни Буцика, Бронко Хорвата и Вика Стасюка. Хоккеисты демонстрировали незаурядную сыгранность и взаимопонимание. Но вскоре это звено распалось — ребята оказались в разных командах и в разных городах.
К тому моменту Стасюк уже был в «Бостоне», Джонни Буцика менеджер достал в «Детройте», а Бронко Хорвата разыскали в Нью-Йорке. Все они не были на ведущих ролях в своих командах, и это значительно облегчало переговоры по обменам.
Тем не менее за Буцика «Бостон» отдал «Детройту» звездного голкипера Терри Савчука, который к тому моменту рассорился с руководством и тренерским штабом «Брюинз».
Обмен произошел 10 июня 1957 года. Главной новостью тогда был именно уход Савчука, а не появление Буцика. Трехкратный обладатель «Везина Трофи» вернулся в «Детройт» после двух не самых удачных сезонов в «Бостоне».
«Я играл в гольф, когда узнал об обмене», — вспоминал тот день Буцик. Сначала кто-то услышал новость о сделке по радио. Именно этот человек и передал эту информацию Буцику. Только потом в телефонном разговоре нападающий получил подтверждение от клуба.
В «Бостоне» Буцик мгновенно стал игроком звездного уровня, играя в так называемом Uke Line, то есть украинском звене, вместе со своими партнерами Виком Стасюком и Бронко Хорватом. Их так называли, поскольку у всех троих были украинские корни. (Что касается происхождения Хорвата, то сам он шутил, что его «украинцы усыновили». Родители Бронко были мадьярами, однако происходили из Карпаталии — так венгры называют Закарпатье).
Трое новичков «Бостона» поселились в одном доме, который им сдал бывший защитник «Мишек» Пэт Игэн. К тому моменту он уже начал карьеру тренера (и позже приведет «Спрингфилд Индианс» к трем победам подряд в Кубке Колдера), так что освободившееся помещение досталось новым игрокам.
«Мы приходили домой после каждого матча и долго обсуждали подробности игры. Вырабатывали планы, как действовать в определенных моментах в следующий раз. Договаривались о комбинациях, которые стоит попробовать. Думаю, именно такое тесное общение и позволяло нам быть эффективной тройкой», — говорил Буцик.
«Надо было видеть, как вместе играли Буцик, Хорват и Стасюк! Этой троице не было равных в НХЛ. Когда они появлялись на льду, трибуны вставали и хлопали в ладоши, крича: «Go, ukes, go!», — вспоминал знаменитый Тед Линсдей, игравший в то время в «Детройте».
Втроем они набрали за сезон 174 очка и стали первой тройкой в истории НХЛ, в которой все игроки забили более 20 шайб (Хорват — 30, Стасюк и Буцик — по 21).
«Мы постоянно говорили о хоккее. Я уверен в том, что залог хорошей тройки — это хорошее общение между игроками. Вместо ссор и споров вы прислушиваетесь друг к другу и находите оптимальный вариант. И вы должны иметь рядом человека, который честно может сказать вам, что вы делаете что-то не так. И вместо того чтобы обижаться на него, нужно доверять ему и прислушиваться», — говорил Буцик.
В 1958 году «Брюинз» вышли в финал Кубка Стэнли, но команде, которую создал Линн Патрик, не хватило для победы уверенности в своих силах. Сплав молодости и сноровки уступил опыту и силе «Монреаля».
«Юк-лайн» прекратила существование в 1960 году. Хорват провел в «Бостоне» четыре ярких сезона, после чего был обменян в «Чикаго». Стасюк по ходу сезона-1960/61 вернулся в «Детройт». Но история Буцика, которому тогда едва исполнилось 25 лет, в «Бостоне» только начиналась.
В 60-х годах «Бостон» переживал не лучшие времена, прописавшись в числе аутсайдеров НХЛ. В этот период Буцик был лидером команды и смог стать первым по очкам в нескольких сезонах. Три года подряд он ездил на Матч всех звезд.
А в 1966 году генеральный менеджер «Бостона» Милт Шмидт обратился к уже опытному Буцику с неожиданной просьбой. Он просил присмотреть и вообще взять под крыло 18-летнего паренька по имени... Бобби Орр.
Вот что Орр писал в своей автобиографии про их первую встречу: «Когда я открыл номер гостиницы, где мне предстояло жить, я увидел лежащего на кровати мужчину, который раскуривал сигару. Я сразу узнал, кто это был. Капитан «Бостона» Джонни Буцик. Я подошел к нему и протянул руку: «Здравствуйте, мистер Буцик. Рад с вами познакомиться. Меня зовут Бобби Орр».
Он посмотрел на меня, ухмыльнулся и протянул руку в ответ: «Для тебя я Джонни, или Вождь, понял?» Так началась прекрасная дружба, которую я ценю по сей день".
Буцик потом любил шутить, что Орр оказался настолько большим профессионалом, что это Бобби присматривал за более опытным партнером. Однако сам Бобби Орр помнит все несколько иначе.
В своей автобиографии он подробно вспоминал отношение Буцика к молодым игрокам: «Сложно представить более надежного и ответственного капитана команды. Он не был большим болтуном, но каждый день своим трудолюбием и самоотверженностью задавал тон общей работе. Джонни предпочитал, чтобы его дела говорили за него сами. И я убежден, что без такого лидера команда не добилась бы тех успехов, что ее ждали в будущем.
Суровая правда профессионального спорта в том, что пришедший в команду новичок претендует на место опытного игрока, которое тот завоевал, годами проливая пот и кровь. Но ветераны «Бостона» никогда не позволяли этому факту портить людские отношения в команде. А лидером этого движения всегда был именно Джонни Буцик".
«Бостон» постепенно начал прибавлять. Бобби Орр и Джонни Буцик уже играли в «Брюинз», когда в команде появились Фил Эспозито, Кен Ходжес, Джон Маккензи и Тед Грин. Именно эта компания игроков помогла команде стать одним из самых ярких коллективов своего времени.
Буцик был одним из членов устрашающей бригады большинства «Бостона», включавшей в себя также Эспозито, Маккензи, Орра и Фреда Стэнфилда.
В сезоне-1969/70 настал их звездный час. Нет сомнений, что финал Кубка Стэнли 1970 года всегда будет ассоциироваться с голом Орра, забитого с передачи Дерека Сандерсона. Это был тот самый «гол», в честь которого в Бостоне установлена скульптура.
Но в той серии было немало других запоминающихся моментов. И Буцик зачастую оказывался в центре событий. В финале у «Блюз» было преимущество своего льда. «Сент-Луис» занял первое место в своем дивизионе, на 22 очка опередив «Питтсбург». «Бостон» стал вторым на Востоке, набрав одинаковое количество баллов с «Чикаго», но уступив по количеству побед.
Однако «Брюинз» к финалу набрали темп. Преимущество своего льда не принесло никакой пользы «Блюз». Джонни Буцик оформил хет-трик, и «Бостон» выиграл первый матч со счетом 6:1.
Затем «Бостон» одержал еще две уверенные победы — 6:2 и 4:1 соответственно.
В четвертом матче серии Буцик снова сыграл одну из ключевых ролей. «Блюз» сделали все, чтобы продлить серию, — дважды вели в счете (2:1 и 3:2). Именно Буцик сравнял счет на 14-й минуте третьего периода, подготовив почву для ставшего уже легендарным гола Орра.
«У нас были такие игроки — Бобби Орр, Фил Эспозито... Они так боролись за шайбу! — вспоминал Буцик. — Для меня был пик карьеры, когда мы выиграли Кубок Стэнли. Я взял его в руки, и он показался таким тяжелым... Мы его выиграли, потому что наша команда была сплоченной и стойкой».
Партнеры Буцика доверили ему осуществить первый почетный круг по площадке с заветным Кубком в руках. Позже каждый хоккеист «Бостона» получил за победу в Кубке Стэнли 3 тысячи долларов.
В 1972 году «Бостон» снова вышел в финал, где встречался с «Рейнджерс». Понадобилось шесть игр, что бы «Брюинз» стали обладателями Кубка Стэнли снова.
Но лучшим сезоном в карьере Буцика по праву считается сезон-1970/71, когда он набрал 116 очков, забросив 51 шайбу. На тот момент он стал лишь пятым игроком за всю историю НХЛ, который сумел вообще забросить 50 шайб в сезоне.
Ему было 35 лет, и Джонни Буцик долгое время был единственным, кто сумел в таком возрасте преодолеть рубеж в 50 голов за сезон.
Лишь в апреле 2022 года переписать этот рекорд смог капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, став самым возрастным игроком лиги, забросившим 50 и более шайб.
«Он игрок поколения. То, что он сделал на льду, просто невероятно. Такие парни действительно развивают игру и привлекают к ней людей. Люди хотят смотреть на его игру», — сказал тогда Буцик.
Кстати, Буцик и Овечкин схожи еще в одном. Несмотря на атакующие таланты, они всегда были игроками, которые не боялись силовой борьбы и даже ее приветствовали.
За жесткую манеру игры Буцика даже прозвали Зверем. Много лет спустя Бобби Орр назовет Джонни самым жестким нападающим, которого он видел в НХЛ. При этом Буцик редко нарушал правила. Растереть соперника о борт, бросить его о лед — пожалуйста, но Буцик делал это настолько правильно, что у арбитров просто не поднималась рука для наказания. Хоккей, который он демонстрировал, был честным. Недаром его дважды за карьеру награждали призом «Леди Бинг» за толерантность и мастерство игры. Скажем, в 1971 году Джонни получил эту награду Ассоциации хоккейных журналистов, заработав в 78 матчах всего 8 минут штрафа.
Тем не менее жесткий стиль игры постепенно начал давать о себе знать.
«Врачи всегда говорили, что эти силовые приемы со временем напомнят о себе», - признавался хоккеист.
В последний раз Джон Буцик вышел на лед в 1978 году в матче против «Детройта». Собственно, даже 43-летний Буцик мог бы играть еще и имел такое желание. Но, во-первых, не давали покоя травмы. Во-вторых, Джонни не хотел подписывать долговременные контракты. Только на год — и достаточно.
Поскольку, как говорил Буцик менеджерам, если он не сможет забивать, то дальше не будет играть.
«Я никогда не считал себя звездой, а всегда являлся членом команды. И пытался играть как можно лучше. Очевидно, иногда мне это удавалось», — скромно говорил Буцик.
И все равно ему принадлежит много рекордов в истории «Бриюнз». Буцик забросил 545 шайб, больше, чем кто бы то ни было в истории «Мишек». Только Рэю Бурку впоследствии удалось превзойти показатели Буцика по голевым передачам и очкам в составе «Бостона».
После ухода Буцика у команды был огромный перерыв — в следующий раз завоевать Кубок Стэнли «Бостону» удалось только в 2011 году. Думаете, здесь обошлось без Джонни Буцика? Нет, конечно. Его имя выбито и на табличке «2011», спустя более пятидесяти (!) лет после его прихода в команду! Дело в том, что по завершении карьеры он не покидал «Бостон», трудясь в администрации клуба.
Буцик работал в департаменте клуба по связям с общественностью, занимался решением организационных и хозяйственных вопросов команды, был тренером, комментировал матчи. Вождь является постоянным участником встреч ветеранов хоккея, Буцик — сопредседатель совета бывших игроков «Бостона», занимается сбором средств для юных хоккеистов.
В 1981 году Джонни Буцик был введен в Зал хоккейной славы в Торонто.
В 1998 году авторитетный журнал The Hockey News поставил Джонни Буцика на 45-е место среди сотни самых великих игроков НХЛ за всю историю.
В 1997 году Национальная хоккейная лига объявила полный список из 100 величайших игроков в истории, приуроченный к 100-летнему юбилею лиги. Нашлось в этом списке и место для Джонни Буцика.
Номер 9, под которым Буцик в течение 21 года играл за «Брюинз», навеки закреплен за выдающимся нападающим. Его «девятка» висит под крышей ледового дворца.
«Я прихожу на матч, сажусь в ложу для бывших хоккеистов, смотрю вверх и... волнуюсь. Вот он мой номер. Я вижу, как люди задирают головы и смотрят на нас... Я горжусь тем, что мне удалось сделать для команды», — говорит ветеран.
В декабре 2019 года скончался один из членов Uke Line — Бронко Хорват.
К концу жизни у него начались серьезные проблемы со здоровьем. Хорват уже не мог передвигаться без трости. И он всегда беспокоился, что Буцика ждет нечто подобное, что станет лишним напоминанием о том, как жертвовали своим здоровьем профессиональные хоккеисты.
«У меня были три серьезные травмы позвоночника. Три раза делали операцию. Поэтому сейчас действительно не могу обойтись без трости. Все эти силовые приемы действительно дали о себе знать. Как и обещали врачи. Доктора объяснили мне, что я смогу нормально ходить по ровной поверхности. Но перепады высот станут для меня проблемой. И теперь я прекрасно понимаю, о чем они вели речь», — говорит Буцик.
Кстати, возвращаясь к разговору о трости. Еще одно яркое напоминание о важности общения и поддержки партнеров по команде. Буцик присутствовал на церемонии похорон Бронко Хорвата. Когда траурные мероприятия подошли к концу, Флора Хорват, вдова Бронко, отозвала Джонни в сторону.
«Я должна тебе кое-что передать», — сказал она.
И подарила ему трость, которую Бронко сделал своими собственными руками. Для своего бывшего партнера по «Эдмонтон Ойлерз» и «Бостон Бриюнз», для своего бывшего соседа по комнате и просто для близкого друга.