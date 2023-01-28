Российский нападающий получил тяжелую травму. Он не сыграет до следующего сезона

Илье Михееву нужна операция.

Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Коламбус» — 5:2 (3:1, 0:0, 2:1)

Голы: Петтерссон — 22 (мен., Хорват), 1:25 — 1:0. Марченко — 12 (бол., Боквист, Лайне), 2:08 — 1:1. Хьюз — 5 (бол., Миллер, Хорват), 13:21 — 2:1. Михеев — 13 (Бесер, Хорват), 19:15 — 3:1. Джошуа — 8 (Хорват, Бесер), 48:20 — 4:1. Петтерссон — 23 (бол., Миллер, Хьюз), 52:52 — 5:1. Марченко — 13 (бол., Дженнер, Годро), 56:52 — 5:2.

Вратари: Делиа — Корписало.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 34 (13+10+11) — 25 (7+6+12).

Наши: Кузьменко (13.06/0/0), Михеев (17.09/1/+1) — Гавриков (22.13/1/0), Марченко (16.21/3/-1).

28 января. Ванкувер. Rogers Arena.

«Коламбус» неплохо проехался по Альберте, взяв три очка в матчах с «Калгари» (3:4ОТ) и «Эдмонтоном» (3:2ОТ). Но на игру с «Ванкувером» худшая команда лиги вышла выхолощенной полностью. Гости пропустили уже на второй минуте встречи, четко дав понять, что план на оставшуюся часть сезона для них выглядит максимально просто — подойти с наилучшими шансам к драфт-лотерее, чтобы в конечном счете замахнуться на невероятно одаренного канадского вундеркинда Коннора Бедарда.

Явно против такого расклада выступал только новичок «Блю Джэкетс» Кирилл Марченко. Он снова забил, отлично скорректировав полет шайбы на пятачке. Этот гол стал для него 12-м в НХЛ при полном отсутствии результативных передач. В последний раз в дебютном сезоне это делал канадский защитник Джон Маккиннон в сезоне 1926/27, выступая за «Питтсбург Пайрэтс».

В дальнейшем россиянин не снижал активности, заработал на себе удаление и старался увеличить свой бомбардирский счет. Только никакой поддержки от лидеров не получил. Джонни Годро и Патрик Лайне снова насобирали минусов в графе полезности — по «-2» каждый. Попытки менять сочетания со стороны главного тренера Брэда Ларсена ровным счетом ничего не изменили.

Кирилл Марченко. Фото USA Today Sports

На фоне слабого соперника «Кэнакс», проводившие третий матч под руководством Рика Токкета, смотрелись основательно. В их действиях появилось больше дисциплины, порядка и системности. Лихие кавалерийские наскоки, присущие команде при Брюсе Будро, если еще не уходят в прошлое, то быстро сокращаются в количестве.

Следует признать, что почти все заброшенные шайбы «Ванкувера» — это череда ошибок со стороны гостей. Провал в меньшинстве, дальний бросок от синей линии, который прозевал вратарь, и два автогола. Один из них за авторством Ильи Михеева стал для россиянина тринадцатым в сезоне. Теперь у него стало 100 очков (49+51) в 192 матчах НХЛ. Шайба с помощью необычного двойного рикошета от борта и конька голкипера Йоонаса Корписало влетела в сетку.

Для полного счастья в составе «Ванкувера» должен был отличиться Андрей Кузьменко, вчера продливший контракт с клубом на два года. Однако он дослал шайбу в сетку после хлесткого броска Элиаса Петтерссона чуть позже, чем она пересекла ленточку. Зато Марченко продолжил забивать. Пока ему никак не удается выйти из режима «единоличника». Он довел счет своим голам в дебютном сезоне до отметки «13» — из новичков больше только у форварда «Сиэтла» Мэтти Бенирса (17), который провел на 21 матч больше россиянина.

Красивый вечер хозяевам омрачило ужасное известие от генерального менеджера Патрика Альвина. Он заявил, что Илье Михееву потребуется операция на передней крестообразной связке колена. Форвард выбыл до конца сезона и должен вернуться в строй к началу тренировочного лагеря. Оказывается, повреждение было получено Михеевым еще в сентябре во время предсезонной подготовки. Видимо, далее ситуация с коленом усугубилась. Единственным, кто может извлечь пользу из этой неприятной ситуации, стал нападающий Василий Подколзин. Высока вероятность, что его теперь вернут из АХЛ в основной состав «Кэнакс».