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Сегодня, 13:40

Макдэвид — в шаге от рекорда века. Скоро он может превзойти достижение Кучерова

Кирилл Бурдаков
Статистик
Коннор Макдэвид.
Фото USA Today Sports
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Нереальные показатели главной звезды НХЛ.

Коннор Макдэвид оформил дубль в гостевом матче против «Баффало» и установил личный рекорд результативности в регулярных чемпионатах НХЛ. В 65 матчах сезона-2022/23 форвард «Эдмонтона» набрал 124 очка, забив 54 гола и сделав 70 результативных передач. Ближайшему преследователю в бомбардирской гонке — партнеру по атаке «Эдмонтона» Леону Драйзайтлю — канадец везет 28 очков, замыкающему тройку лидеров Никите Кучерову — 36.

Лучшие бомбардиры сезона-2022/23

Макдэвид вышел на третье место по сезонной результативности в XXI веке, превзойдя, помимо собственного прошлогоднего результата, еще и достижение Яромира Ягра. Больше Коннора в новом тысячелетии набирали только канадец Джо Торнтон в сезоне-2005/06 и россиянин Никита Кучеров четыре года назад. Для того чтобы завладеть рекордом века, капитану «нефтяников» нужно набрать пять очков в оставшихся 17 матчах регулярки.

Лидеры по набранным очкам за сезон в XXI веке

Однако не результат Кучерова кажется целью Коннора на концовку сезона. При сохранении набранного темпа (1,908 очка за игру) Макдэвид точно войдет в элитную группу игроков, которым покорялась отметка в 150 набранных очков. Девять раз легендарный рубеж преодолевал Уэйн Гретцки, трижды — Марио Лемье, по разу — Стив Айзерман, Фил Эспозито и Берни Николлс. Более того, 97-й номер «Эдмонтона» вполне может добраться до 160 очков — территории, где бывали только величайшие игроки в истории лиги — Гретцки и Лемье.

Лидеры по набранным очкам в истории НХЛ

Заодно Макдэвид посматривает и в сторону снайперского рекорда века. В нынешней регулярке он забросил уже 54 шайбы, повторив восьмой результат Джо Сакика и Яромира Ягра. От второго места, которое делят Остон Мэттьюс и Стивен Стэмкос Коннора отделяет шесть точных бросков, от рекорда Александра Овечкина — 11.

Хоккеисты, забивавшие больше 52 голов за сезон в XXI веке

За восемь сезонов в НХЛ Макдэвид набрал 821 (293+528) очков. Форвард «Эдмонтона» уверенно лидирует в гонке бомбардиров лиги с начала чемпионата-2015/16. Ближайшего преследователя — партнера по атаке «нефтяников» Леона Драйзайтля — он опережает на 118 очков, Патрика Кейна, сменившего недавно «Чикаго» на «Рейнджерс» — на 153 балла. Четвертое место с отставанием в 183 очка занимает Артемий Панарин, Никита Кучеров — седьмой, Александр Овечкин — десятый (и лучший в рейтинге снайперов).

Лучшие бомбардиры НХЛ с сезона-2015/16

Макдэвид набирает 1,487 очка в среднем за игру. Это, безусловно, лучший результат в XXI веке. Второе и третье места занимают совсем немного поигравшие в новом тысячелетии Марио Лемье (1,321) и Петер Форсберг (1,270). Четвертым идет еще одна канадская суперзвезда Сидни Кросби (1,267). Российский рейтинг в нынешнем сезоне возглавил Кирилл Капризов (1,166), подвинувший на шестую строчку Евгения Малкина (1,159). Никита Кучеров здесь восьмой, Артемий Панарин — десятый, Александр Овечкин — одиннадцатый.

Лидеры по средней результативности в XXI веке

В истории Макдэвид занимает пятое место, уступая только трем звездам самого результативного времени в истории лиги (1970-1980-е) Уэйну Гретцки, Марио Лемье и Майку Босси, а также супербомбардиру первого десятилетия НХЛ Ньюси Лалонду. Причем уже в нынешнем сезоне Коннор может подвинуть Босси с четвертой строчки. Для этого ему хватит 28 очков в оставшихся 15 матчах чемпионата.

Лидеры по средней результативности в истории НХЛ
Коннор Макдэвид
Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Эдмонтон Ойлерз
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