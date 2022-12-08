«Такого я не видел никогда». Двухметровый американец забил пять голов в матче НХЛ!

Элвис Мерзликинс, Йоонас Корписало и остальные игроки «Коламбуса» надолго запомнят Тэйджа Томпсона.

Прошлым летом НХЛ захлестнула волна контрактов-авансов, о которой очень подробно писал наш корреспондент Сергей Ревенко. Ее суть сводилась к тому, что сразу несколько молодых звезд НХЛ после истечения скромных контрактов (не во всех случаях контрактов-новичка) получили от своих клубов сразу крупные длительные соглашения, минуя так называемые переходные контракты-мостики.

Одним из таких хоккеистов стал нападающий «Баффало» Тэйдж Томпсон. В прошлом сезоне 25-летний вингер из конца первого раунда драфта, которого «Клинки» четыре года назад выторговали в пакете из трех игроков за Райана О'Райлли, неожиданно для всех настрелял 68 (38+30) очков за регулярку и превратился в настоящего лидера «Сэйбрз». Генеральный менеджер клуба Кевин Адамс остался так впечатлен прорывом двухметрового американца, что не побоялся сразу вознаградить его семилетним контрактом с кэпхитом в 7,1 миллиона долларов, который вступит в силу следующим летом.

Почти весь сентябрь болельщики «Баффало» спорили о том, нужно ли давать своему лучшему бомбардиру 8 процентов от потолка после одной классной регулярки. Однако, после того как Томпсон с первых матчей потащил очень талантливую, но крайне сырую команду за собой и начал стабильно набирать больше очка за игру, разговоры поутихли. А после его сегодняшнего пента-трика все вопросы к боссу «Клинков», кажется, отпали сами собой.

В качестве своей жертвы Томпсон выбрал практически кровного близнеца «Баффало» в лице «Коламбуса», у которого также есть куча талантов, но нет зрелости и опыта. Да, свой пента-трик Тэйдж оформил в ворота абсолютно худшей команды Восточной конференции. Но много ли вы знаете игроков с подобным достижением? А добавляет красок то, что он казнил «Блю Джекетс» и забросил четыре из пяти своих шайб за один только первый период. Быстрее его покер покорялся лишь легенде ныне почившего «Гамильтона» Джо Мэлоуну в 1921-м, когда хоккей имел мало общего с нынешней игрой. Вау!

Делай раз — классная атака с ходу, не менее классный пак на пятак от Алекса Така и уверенное завершение с неудобной.

Делай два — вновь передача от Така, затерзавшего Владислава Гаврикова, и роскошный бросок на паузе под перекладину.

Делай три — убойный вантаймер из офиса Овечкина в большинстве.

Делай четыре — смотрите предыдущий пункт.

Делай пять — лазерный кистевой с вершины левого круга вбрасывания. Просто настоящий автомат Томпсона!

«Это одна из тех ночей, когда у тебя получается все. Тем более у меня были очень хорошие партнеры по звену. Так что это была веселая игра. Это, безусловно, приятно. Я потратил много лет на то, чтобы добраться до этого достижения, и в итоге получил за это вознаграждение. Но сейчас я чувствую себя еще более голодным до голов.

Ты постоянно должен хотеть большего от себя. Я знаю, что способен на такие вещи. Сейчас я просто хочу продолжать расти и продолжать испытывать себя", — сказал Томпсон после исторического для себя вечера.

Куда более кратким оказался комментарий Брэда Ларсена: «За 26 лет профессиональной карьеры я никогда не видел такого. У нас нечем было ответить на такой перформанс. Тэйдж Томпсон просто разорвал нас сегодня вечером», — назвал вещи своими именами главный тренер «Жакетов».

Впрочем, парень, выросший на Аляске, далеко не единственный хоккеист в истории «Баффало», который может всю жизнь козырять таким перформансом. В 1986-м такое же количество шайб во встрече c «Бостоном» забросил Дэйв Андрейчак.

Зато Томпсон — первый игрок из Северной Америки с пента-триком в XXI веке. Начиная с 2000-го, пятерку за матч отгружали лишь европейцы — словак Мариан Габорик (2007), шведы Юхан Франзен (2011) и Мика Зибанежад (2020), финн Патрик Лайне (2018) и швейцарец Тимо Майер (2021). Даже страшно представить, что последним североамериканцем с пятью шайбами был Марио Лемье (1996). Так что, прервав пента-гегемонию хоккеистов из Старого Света, гигантский ТТ заставит парней из Канады и США чувствовать себя не настолько закомплексованными.