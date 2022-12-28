Российский нападающий выдал лучший матч в карьере. Он набрал 4 очка!

Илья Михеев становится лидером «Ванкувера».

Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Торонто» — 4:5 ОТ (1:2, 2:2, 1:0, 0:1)

Голы: Холл — 2 (Мэттьюс, Джиордано), 3:08 — 0:1. Росен — 3 (Браун, Торопченко), 7:34 — 1:1. Таварес — 15 (Марнер, Ярнкрок), 19:03 — 1:2. Керфут — 5 (мен., Ярнкрок, Лильегрен), 25:26 — 1:3. О`Райлли — 10 (Шенн), 27:39 — 2:3. Фолк — 6 (бол., Бучневич, Тарасенко), 29:30 — 3:3. Ярнкрок — 7 (Хольмберг, Энгвалль), 35:16 — 3:4. Кайру — 17 (Парэйко, Томас), 45:13 — 4:4. Нюландер — 21, 64:03 — 4:5.

Нереализованный буллит: Броди (Торонто), 61:24.

Вратари: Биннингтон — Самсонов.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 34 (11+11+10+2) — 37 (5+17+11+4).

Наши: Барбашев (17.06/0/-1), Бучневич (20.03/1/0), Тарасенко (21.37/5/-3), Торопченко (9.27/0/+1) — -.

28 декабря. Сент-Луис. Enterprise Center. 18096 зрителей.

«Сент-Луис» и «Торонто» подарили болельщикам зрелищный хоккейный праздник, забив на двоих восемь голов. «Блюзмены» трижды по ходу встречи вынуждены были отыгрываться, но раз за разом демонстрировали характер. Правда, ошибается команда Крэйга Беруби довольно часто. В последних трех матчах «музыканты» пропустили 14 голов, а сегодня, получив численный перевес, позволили сопернику отличиться в меньшинстве.

И все-таки исправиться за такую ужасную реализацию лишнего хозяевам немного удалось. В середине второго периода в формате «пять на четыре» забросил Джастин Фолк, а в результативной атаке поучаствовали Павел Бучневич и Владимир Тарасенко. Павел потихоньку становится лидером команды и идет по графику больше балла за игру. В 26 матчах сезона на его счету 27 (12+15) очков.





А вот Владимир после бодрого старта чемпионата немного забуксовал. Очки стали даваться труднее, а показатель полезности у него — один из худших в команде. Игру против «Торонто» форвард закончил с тремя минусами, при этом его грубая ошибка в овертайме стоила «Сент-Луису» дополнительного балла. Россиянин попал под активный прессинг со стороны Вильяма Нюландера и допустил потерю на чужой синей линии. «Блюз» проиграли уже третий матч подряд.

Михеев — в «огне»

«Ванкувер» — «Сан-Хосе» — 6:2 (2:1, 2:0, 2:1)

Голы: Хорват — 24 (Михеев, Бесер), 4:26 — 1:0. Петтерссон — 17 (Педерсон, Шенн), 16:03 — 2:0. Майер — 19 (бол., Кутюр, Карлссон), 19:09 — 2:1. Михеев — 12 (Кузьменко, Майерс), 24:36 — 3:1. Хьюз — 1 (Михеев, Хорват), 26:16 — 4:1. Хорват — 25 (Бесер), 52:11 — 5:1. Майер — 20 (Карлссон), 54:33 — 5:2. Бесер — 6 (Хорват, Михеев), 57:32 — 6:2.

Вратари: Мартин — Раймер.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 25 (10+7+8) — 26 (9+6+11).

Наши: Кузьменко (15.47/0/+2), Михеев (15.31/3/+5) — Барабанов (20.00/3/0), Свечников (9.21/0/0).

28 декабря. Ванкувер. Rogers Arena. 18875 зрителей.

«Сан-Хосе» все больше и больше вгоняет своих поклонников в состояние полной безнадеги. «Ванкувер» на домашнем льду вдоволь поиздевался над «акулами» и даже защитник Куинн Хьюз наконец-то забил первый гол в сезоне. В активе канадца 28 результативных передач, но заброшенная шайба пришлась только на 30-ю игру. Однако забил Куинн просто шикарным образом. Словно манекенов объехал оборону соперника и мощным броском переиграл Джеймса Раймера.

Но все же главными героями «Ванкувера» стали Бо Хорват (2+2) и Илья Михеев (1+3). Россиянин впервые за карьеру в НХЛ набрал четыре очка и теперь в его активе 22 (12+10) балла в 31 игре сезона. Свою шайбу он забросил с передачи Андрея Кузьменко, а атака получилась просто на загляденье. В очередной раз игроки «Шаркс» выглядели на фоне соперника статистами, а «Ванкувер» порадовал своих болельщиков очередной победой.