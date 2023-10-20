Российский тренер может продолжить карьеру в НХЛ. Илья Воробьев в «Ванкувере» — это прорыв

Специалист, работавший в сборной России, СКА и магнитогорском «Металлурге», отправляется искать счастье за океаном.

Илья Воробьев — один из немногих российских тренеров, которые вот-вот получат опыт работы в НХЛ. Правда, в отличие от Зинэтулы Билялетдинова, Сергея Брылина или Сергея Гончара, у Воробьева будет нечто вроде стажировки. Но в любом случае это прорыв.

Некоторое время назад Илью Воробьева сватали во «Флориду», тем более там работает Пол Морис, с которым он давно знаком. Но что-то сорвалось, причем слышал такую версию, что сам главный тренер «Флориды» зарубил идею, посчитав Воробьева серьезной угрозой для своей работы. Так это или нет — непонятно, но к «Пантерам» Воробьев не поехал. А с «Ванкувером» же все срастается.

Правда, до сих пор неизвестны подробности. 25 октября Илья Петрович уедет, и уже на месте будет решено, в чем именно он поможет тренерскому штабу. Известно лишь, что не будет стоять на скамейке, но зато будет помогать готовиться к домашним матчам команды. Это означает работу в тренерской, анализ видео, возможно, когда-нибудь он появится на раскатке. Все будет конкретизировано, когда специалист окажется в Ванкувере.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Илья Воробьев после ухода из «Металлурга» сидел дома и ждал предложений. Летом он приезжал на прощальный матч Даниса Зарипова, напомнил о себе, но, вернувшись, все равно с удивлением смотрел на телефон, который молчал. Удивляло это и нас. При этом причины, по которым к тренеру не обращались, весьма смешные.

Пара менеджеров заявили, что Илья Воробьев был бы интересной кандидатурой, но он «слишком дорогой специалист». При этом эти люди не звонили тренеру, не интересовались условиями, а просто откуда-то услышали информацию и решили ее не проверять. Да, последний контракт в Магнитогорске действительно был очень дорогим даже по меркам в КХЛ (говорили чуть ли не о 90 миллионах). Но ведь это совершенно не значит, что тренер согласен только на такие деньги. Более того, мы понятия не имеем, на какие условия вообще согласится тренер. Может быть, он просто не хочет работать. Или готов доплачивать за работу. Позвоните и узнайте. Нет, легче использовать чьи-то там слова.

С ходу назову два клуба, где Воробьев может работать. Во-первых, это «Автомобилист», ведь очевидно, что тренерские навыки Николая Заварухина не для такого подбора игроков. Он здорово умеет защищаться, готов сделать так, чтобы команда не пропускала, но с такой мощной атакой просто не справляется.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Не знаю, по какой причине «Трактор» изначально не рассматривал Воробьева после отставки Анвара Гатиятулина. Да, Алексей Заварухин многое изменил, команда смотрится не так угрюмо, но точно ли он тот специалист, с которым придут победы? Может быть, да, но одновременно с этим в Челябинске не скрывают, что изучают кандидатуры североамериканских специалистов. А там ведь совсем не угадаешь? По большому счету кроме Боба Хартли и Майка Кинэна никто в КХЛ нормальный результат показать не мог. Вспомните, как заканчивали сезоны Торчетти, Морис, Питерс.

Понятно, что многие вспоминают последний сезон «Металлурга», когда команда с хорошим подбором игроков скорее мучилась на льду. Но это был сезон после финала, там была общая усталость. Да, Илья Воробьев совершил некоторые тактические ошибки (например, не увеличил отпуск), но тех игроков не смог бы мотивировать никто. И не стоит забывать, что за год до этого был финал с восхитительным хоккеем.

Слышал, что «Авангард» начал интересоваться кандидатурой Ильи Воробьева, но тоже нерешительно, а когда команда одержала три победы подряд над сильными соперниками, то сразу же забыли о планах изменить тренерский штаб.

Но, с другой стороны, Воробьев сейчас получит отличный опыт. Он уже соскучился по работе, тренер едет учиться и познавать новое. Даже неделя в тренерской клуба НХЛ даст ему больше, чем год практики в нашей лиге.

Хорошо, если вообще получится подписать контракт и встать на скамейку «Ванкувера». Но если все ограничится стажировкой, то Воробьева после окончания контракта надо немедленно возвращать в КХЛ.

И позвоните ему, узнайте, на какую зарплату он согласен. Это же обсуждаемый вопрос.