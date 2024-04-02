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2 апреля, 19:15

Федотов дебютировал в НХЛ — Россия догнала Чехию

Россия догнала Чехию по числу вратарей, сыгравших в НХЛ
Кирилл Бурдаков
Статистик
Иван Федотов.
Фото ХК «Филадельфия»
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Иван стал нашим 24-м голкипером, сыгравшим в регулярном чемпионате НХЛ.

По этому показателю наши легионеры сравнялась с чехами. Занять же единоличное пятое место мы можем еще до конца нынешнего сезона, если из АХЛ в главные команды вызовут Вадима Жеренко или Георгия Романова. Больше вратарей представляли Канаду, США, Финляндию и Швецию.

В регулярке-2023/24 на лед выходили 12 российских киперов. Более половины матчей провели Александр Георгиев, Сергей Бобровский, Илья Сорокин, Игорь Шестеркин, Сергей Бобровский и Петр Кочетков, чуть меньше 50 процентов — Илья Самсонов.

Благодаря Федотову наши вратари повторили свой прошлогодний рекорд по представительству в НХЛ. Новичок «Филадельфии» заменил в списке Антона Худобина, вернувшегося летом на родину. Больше из европейцев, по 13 — у шведов (2013/14) и финнов (2020/21).

Иван Федотов
Хоккей
НХЛ
ХК Филадельфия Флайерз
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