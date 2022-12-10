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Сегодня, 09:45

Царь Игорь возвращается. Шестеркин остановил обладателя Кубка Стэнли

Андрей Жданюк
Корреспондент
«Колорадо» — «Рейнджерс» — 1:2 Б. Игорь Шестеркин.
Фото USA Today Sports
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Голкипер «Рейнджерс» отразил 41 бросок, Валерий Ничушкин снова на льду после операции, а Артемий Панарин классно исполнил победный буллит.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Колорадо» — «Рейнджерс» — 1:2 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы: Рантанен — 16 (Ньюхук, Жирар), 14:38 — 1:0. Шнайдер — 4 (Панарин, Гудроу), 24:56 — 1:1.
Победный буллит: Зибанежад.
Вратари: Георгиев — Шестеркин.
Штраф: 2 — 2.
Броски: 42 (12+14+11+5) — 29 (8+15+5+1).
Наши: Ничушкин (22.02/3/+1) — Панарин (20.24/1/+1).
10 декабря. Денвер. Ball Arena. 18 112 зрителей.

Вывеска матча между «Колорадо» и «Рэйнджерс» была одной из главных среди всего игрового дня. Во-первых, дуэль бывших партнеров по команде Александра Георгиева и Игоря Шестеркина вряд ли даст кому-то заскучать. Во-вторых, наконец-то вернулся Валерий Ничушкин, которого очень ждали многие российские болельщики. После мощного старта с 12 (7+5) очками в семи матчах нападающий пропустил месяц из-за операции на голеностопе, но теперь он снова готов помогать команде.

Однако у «Эвеланш» по-прежнему отсутствуют десять игроков основного состава, а на четыре недели вылетел даже Нэйтэн Маккиннон. В такой сложный отрезок от россиянина ждут лидерских качеств. Сегодня Валерий провел на площадке 22 минуты (третий показатель среди нападающий команды), нанес три броска по воротам «Рейнджерс», заработал полезность «+1», но остался без набранных очков. Переиграть Шестеркина оказалось очень непросто, а российский голкипер настолько поймал кураж, что отразил за матч 41 бросок.

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Во-многом благодаря уверенным действиям Игоря «Колорадо» не сумел одержать победу, хотя на протяжении большей части игры команда классно выглядела в атаке. Особенно мощным у хозяев получился третий период, но Шестеркин был надежен. Одним из самых ярких моментов в его исполнении стал сейв клюшкой за две секунды до окончания овертайма. Игорь был признан второй звездой встречи после Мики Зибанежада, а в серии буллитов справился с двумя бросками. Начало сезона получилось для Шестеркина непростым, но, кажется, уверенность снова возвращается к голкиперу.

В последнее время Артемия Панарина чаще ругают, чем хвалят, но сегодня форвард был полезен на обеих сторонах площадки. Старался активно помогать партнерам в обороне, а также поучаствовал в заброшенной шайбе. В последних четырех матчах россиянин восемь раз ассистировал партнерам и продолжил эту серию, создав гол для Брэйдена Шнайдера. Артемий продолжает держать планку элитного диспетчера и теперь за карьеру в НХЛ у него 410 результативных передач в 537 играх.

В серии буллитов россиянин также оказался продуктивен, и на его счету победный бросок. Георгиев выиграл серию буллитов у Шестеркина в начале сезона в Нью-Йорке, но сегодня Игорю удался реванш. Однако Александр тоже попал в тройку лучших игроков матча и справился с 28 бросками. Пока все выглядит так, что он нашел свою команду. Осталось только дождаться оптимального состава, потому что пора уже «Колорадо» подтверждать свои чемпионские амбиции.

Артемий Панарин
Валерий Ничушкин
Игорь Шестеркин
Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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Овечкин не смог пробить вратаря, но все равно забил. До нового рекорда — рукой подать