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Сегодня, 08:50

Российский нападающий снова забивает в НХЛ. Весь сезон его держали в фарм-клубе

«Анахайм» обыграл «Нэшвилл» в матче НХЛ
Максим Клементьев
Корреспондент отдела хоккея
Денис Гурьянов (15-й номер) в матче «Нэшвилл» — «Анахайм».
Фото USA Today Sports
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Денис Гурьянов завоевывает место в основе «Нэшвилла».

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Нэшвилл» — «Анахайм» — 3:5 (0:3, 0:1, 3:1)
Голы: Строум — 4 (Киллорн), 11:12 — 0:1. Ватрано — 19 (Лакомб, Киллорн), 14:11 — 0:2. Мактавиш — 12 (бол., Терри, Минтюков), 17:37 — 0:3. Терри — 10 (Хенрик, Вааканайнен), 23:05 — 0:4. Гудас — 6 (Лакомб), 43:16 — 0:5. Каррье — 2 (мен., Нюквист), 49:45 — 1:5. Томасино — 5 (Маккэррон, Йоси), 57:02 — 2:5. Гурьянов — 1 (Маккэррон, Пярссинен), 59:16 — 3:5.
Вратари: Сарос — Достал.
Штраф: 11 — 11.
Броски: 42 (11+14+17) — 33 (14+7+12).
Наши: Гурьянов (12.38/2/+2) — Любушкин (17.02/0/0), Минтюков (12.53/0/-2).
Нэшвилл. Bridgestone Arena. 17 159 зрителей

Незадолго до начала матча «Анахайм» поучаствовал в одном из главных обменов сезона, отдав защитника Джими Драйсдейла и выбор во втором раунде драфта-2025 на проспекта «Филадельфии» Каттера Готье, который не хотел играть за «Флайерз».

Вероятно, эту новость с воодушевлением воспринял Павел Минтюков, ведь их амплуа с Драйсдейлом очень похожи. Но сейчас россиянин — главный молодой атакующий защитник «Дакс».

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До встречи с «Нэшвиллом» Минтюков 6 раз подряд уходил со льда без набранных очков. Зато сегодня Павел отличился уже в первом периоде, сделав результативную передачу на Мейсона Мактавиша. Для Минтюкова это 17-й ассист в сезоне, а всего на его счету уже 19 очков.

На первый перерыв команды ушли при счете 3:0 в пользу «Анахайма», а уже в начале второго Трой Терри забросил шайбу, которая стала победной.

Еще раз «Анахайм» отличился в начале третьего периода: Радко Гудас после двух минут в штрафном боксе убежал в контратаку и умудрился забросить шайбу, оказавшись в окружении четырех игроков «Нэшвилла».

После этого «Предаторз» решили вернуть интригу в матч. Сначала Александр Карье в меньшинстве поразил ворота «Дакс», а за три минуты до конца 22-летний Филлип Томазино забросил пятую шайбу в сезоне.

На концовку тренерский штаб «Нэшвилла» решил снять вратаря, несмотря на то, что отставание от «Анахайма» составляло три гола. Тут-то первую шайбу за «Предаторз» забросил Денис Гурьянов.

Обычно россиянин пользовался своим мощным броском, но в этот раз он просто оказался самым расторопным перед воротами Лукаша Достала. Почти весь этот сезон Гурьянов провел в АХЛ за «Милуоки Адмиралс», где уверенно шел по графику «больше очка за игру». Игра с «Анахаймом» стала для него второй в этом сезоне, а гол — первым в НХЛ с марта прошлого года.

Сейчас «Нэшвилл» занимает седьмое место на Западе, однако еще четыре клуба не уступают «Предаторз» по потерянным очкам. У «Анахайма» ситуация проще. «Утки» в очередной раз бьются не за место в зоне плей-офф, а за очередного топ-проспекта на драфте.

Денис Гурьянов
Хоккей
НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Нэшвилл Предаторз
Павел Минтюков
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