Чудовищная недооцененность и феноменальные цифры. Почему Кучеров — лучший хоккеист России

Обозреватель «СЭ» проголосовал за форварда «Тампа-Бэй».

Это материал в рамках проекта «Лучший хоккеист России». 60 представителей всех крупнейших российских СМИ выбрали главных героев прошлого сезона. 9 августа были опубликованы списки номинантов премии, 23 августа вы узнаете, кто попал в число лауреатов. В рамках серии статей журналисты «СЭ» объяснят свой выбор, рассказав, почему отдали голос тому или иному хоккеисту. Во второй из них — колонка Игоря Рабинера про Никиту Кучерова.

Страница проекта «Лучший хоккеист России»

Пять процентов

Поражаюсь, как в опросе болельщиков в Telegram-канале «СЭ» на звание лучшего российского хоккеиста прошлого сезона Никита Кучеров набирает только пять процентов, уступив не только лидирующему Александру Овечкину (26), который уже при любых обстоятельствах «памятник воздвиг себе нерукотворный», а также финалисту Кубка Стэнли Сергею Бобровскому (25) и его победителю Ивану Барбашеву (11), но даже... Александру Радулову, набравшему 10%.

Последнее для меня, признаться, полный абсурд. Кучеров с Ильей Сорокиным, который чуть ли не в одиночку вывел «Нью-Йорк Айлендерс» в плей-офф и вошел в число трех номинантов на «Везина Трофи», набрали по пять процентов, а даже не победитель Кубка Гагарина Радулов (стань он таковым, это еще можно было как-то понять) — вдвое больше.

Конечно, выбей Овечкин в 37 лет десятый и рекордный «полтинник» в карьере — лично для меня невозможно было бы отдать предпочтение кому-то другому, настолько невероятным было бы это достижение. Но смерть отца, полное впечатление, выбила Ови из колеи, пошли крайне нехарактерные для него травмы — и в результате он остановился на 42. Что в любом случае восхитительно и дало Александру Великому существенное приближение к рекорду Уэйна Гретцки.

Отличный сезон провел Евгений Малкин, но его «Питтсбург», как и «Вашингтон» Овечкина, не вышел в плей-офф. У Артемия Панарина — в третий раз за карьеру 90+, но все никак не 100.

Фото Global Look Press

Феноменальная статистика

Почему же я выбрал Кучерова? Да элементарно потому, что главная цель нападающего — набирать очки. А по ним Никита, если кто забыл, разделил с Давидом Пастрняком третье место в лиге, тогда как по результативным передачам уступил — и то всего шесть — только монструозному Коннору Макдэвиду.

И какой у форварда «Тампы» показатель по результативным баллам — 113 очков! У Овечкина, для сравнения, столько не было вообще никогда, его максимум — 112, набранные 15 лет назад, в 22 года. Для Малкина как раз 113, достигнутые годом позже, и есть личный рекорд. Для Павла Буре лучший показатель — 110.

Да, 120 было у Сергея Федорова. 127 — у Александра Могильного. Наконец, рекордные для игроков из России 128 — у того же Кучерова, только в сезоне-2018/19. Но поймите уровень, по сути, никем не замеченного и не отмеченного достижения — в минувшем сезоне Кучеров выдал четвертый российский показатель результативности в истории! Четвертый за 34 года выступлений россиян в лучшей хоккейной лиге планеты!

А еще он в третий раз за карьеру набрал 100 очков и больше. Вот несколько цифр и фактов, чтобы вы поняли, каков масштаб этого достижения.

У каждого из тройки таких индивидуально не просто сильных, а великих форвардов, как Александр Могильный — Сергей Федоров — Павел Буре, по два таких сезона. Лидирует из россиян по числу регулярок со 100+ очками Овечкин (4), у Малкина, с которым сравнялся Кучеров, — три. А у таких потрясающих хоккеистов, как Алексей Ковалев, Павел Дацюк, Артемий Панарин, представьте, ноль.

Притом что Кучеров — художник игры, ему совершенно не свойственна характерная для творцов (допустим, в свое время для того же Ковалева) нестабильность. Меньше очка за игру он в последний раз набирал в сезоне-2015/16. А далее — 1,15; 1,25; 1,56; 1,25; 1,47; 1,38. То есть в среднем — 1,34 очка за игру в течение шести сезонов. То есть если бы он проводил по 82 матча в каждом из этих сезонов, то у него было бы в среднем по 110 очков!

Если бы все эти его восхитительные цифры ограничивались регуляркой, можно было бы задаваться какими-то вопросами и мучиться сомнениями. Но нет же! Среди россиян у двукратного обладателя Кубка Стэнли Кучерова — первое место по очкам в финалах. В четырех решающих сериях Куч набрал 20 (6+14) очков и опередил Федорова, у которого тоже в четырех финалах — 19. У Малкина — 18. Больше ни у кого нет и десяти.

В первом же матче Кубка Стэнли-2023 с «Торонто» Никита набрал три очка и обогнал Яромира Ягра по числу матчей плей-офф с тремя и больше очками — 21 против 20. Он делит 4-5-е места по этому показателю всех времен, а больше только у трех титанов из «Эдмонтона» 1980-х — Уэйна Гретцки, Марка Мессье и Яри Курри.

По голам в Кубках Стэнли Кучеров среди россиян вышел на чистое третье место, обогнав Федорова и уступая теперь — правда, пока много (Ови — 19, Джино — 14) — только Овечкину с Малкиным. По очкам его 160 пока меньше 176 федоровских, но нынешний главный тренер ЦСКА провел в плей-офф 183 матча, то есть имеет 0,96 за игру, а у Кучерова — 142 матча, то есть 1,13 за матч. Те же 0,96 в Кубке и у Овечкина — 141 очко (меньше Никиты, несмотря на совсем другую пока продолжительность карьеры, как видим) в 147 матчах. А больше всех очков — 180 — у Малкина, но в среднем — 1,02. Более чем на одну десятую меньше, чем у Кучерова, с которым по средней результативности не может сравниться никто.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Почему за Кучерова не голосуют болельщики

Да, в прошлом сезоне жизнь «Тампы» в плей-офф продлилась всего один раунд, в котором участник трех предыдущих финалов уступил «Торонто». Но и в них Никита был верен себе — шесть очков (1+5). Просто сама команда Джона Купера не была ровней себе прежней. Накопленная усталость от трех полных походов за кубком (двух успешных, одного — нет) за три года не могла не сказаться — как физическая, так и моральная.

Это ощущалось и в регулярном первенстве, где долгое время «Лайтнинг» барахтался на грани первой восьмерки, отсюда и показатель полезности самого Никиты — «минус 2» против «плюс 24» и «плюс 26» три и четыре года назад. С учетом того, что и в прошлом сезоне было «плюс 1», возникает вопрос, не стал ли он превращаться в чистого игрока большинства. Но 113 очков — число, которое бьет любой скепсис!

Так чем же объяснить эти жалкие пять процентов в голосовании болельщиков, чудовищно несправедливые по отношению к мастерству, стабильности и объективным достижениям Кучерова? Конечно, быстротой вылета из Кубка Стэнли — потому что применительно к «Тампе» все привыкли к совершенно другому. И второе место Бобровского (в регулярке ничего выдающегося не показавшего), и третье — Барбашева показывают огромную важность для публики выступления того или иного игрока в плей-офф. Кроме одного. Ведь победитель голосования Овечкин с «Вашингтоном» туда вообще не попал. Двойные стандарты, скажете? Надо смириться. Ови — это своя вселенная. Как Лео Месси и Криштиану Роналду в футболе.

А еще пять процентов Кучерова можно объяснить его ставшей уже абсолютной в последние годы непубличностью. Он каждым своим днем показывает, что ему ничего не нужно, кроме хоккея и семьи, семьи и хоккея. Ему плевать на популярность и упоминания в СМИ. Ему хорошо в том мире, в каком он живет, — и не более. И учитывая, что результаты он дает более чем классные, мы должны это его право на замкнутость уважать. На результаты оно точно не влияет.

Он никому не обязывался быть открытым, веселым и очаровательным рубахой-парнем. Да, это недодает ему медийности, которая в наше время многим кажется очень важной. Но Кучеров в этом смысле абсолютно олдскульный и общительный только с близкими друзьями. Он вроде Сергея Макарова, на которого техникой и видением льда чем-то похож.

Макаров — член Зала хоккейной славы. Вне всяких сомнений, будет таковым и Кучеров, у которого к тому же есть и два Кубка Стэнли, и титулы лучшего бомбардира в обоих из них. И «Харт Трофи» есть, и «Арт Росс Трофи», и «Тед Линдсей Эворд». Не было пока, правда, «Конн Смайта» (в отличие от Овечкина с Малкиным), ну так ему всего тридцать, и чемпионское окно для «Тампы» еще далеко не закрылось.

Фото Global Look Press

Не засверкал в России

Жалко только, со сборной ему достичь чего-то значительного пока не удалось, да и шансов было значительно меньше, чем у других звезд: ноль Олимпиад (Сочи, последние Игры с участием энхаэловцев, были в первый и еще неполный его сезон в НХЛ, в 20 лет, и такой же нефартовый — еще только Панарин), два чемпионата мира (две бронзы), Кубок мира (полуфинал в Торонто-2016). Но ведь ни на одном из этих соревнований Никита тоже не был в тени. В 20 матчах на двух ЧМ — 13 голов и 31 очко (1,55 за игру — еще на две десятые больше, чем в НХЛ), два важных гола и три очка на Кубке мира, когда он еще не был суперзвездой.

Кучеров остается для широкой публики заокеанской звездой, не успевшей засверкать в России. Но он не виноват, что его в молодости фактически выпихнули из ЦСКА, не оценив по достоинству и буквально заставив уехать за океан, где тогдашний генменеджер «Тампы» Стив Айзерман принял его с распростертыми объятиями и без разговоров сделал ему операцию на плече, которую в армейском клубе делать отказывались. Не виноват он и в том, что на его пору не пришлось ни Олимпиад с участием игроков НХЛ, ни локаутов, когда они приезжали домой сверкать и собирали полные дворцы.

Впрочем, может, такие дни когда-нибудь еще вернутся. И тогда Кучеров будет получать от российских болельщиков куда больше этих обидных пяти процентов.