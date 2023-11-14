«С детства люблю силовые приемы и драки». Интервью российского защитника, остановившего Макдэвида

Обозреватель «СЭ» поговорил с защитником « Сан-Хосе » Никитой Охотюком , который помог своей команде прервать ужасную серию поражений.

Главный тренер « Шаркс »: «У Никиты — большое будущее!»

22-летнего защитника Никиту Охотюка обменяли из «Нью-Джерси» в «Сан-Хосе» еще в феврале 2023-го, но первый матч за «Акул» он провел только в начале ноября:травмы.

И надо же было парню выздороветь в такой момент, когда калифорнийская команда находилась в кошмарном состоянии и проиграла два матча подряд — 1:10 и 2:10. Такого в НХЛ не случалось много десятилетий, и это были два его первых матча за команду. Даже не представляю, каково эмоционально пришлось молодому челябинцу после такого дебюта за новый клуб. Понятно, что из одиннадцати поражений подряд, которые потерпели «Акулы», он имел отношение только к двум — но к каким!

До антирекорда лиги оставалась всего пара матчей. Но он так и не был достигнут. Потом были две победы над «Филадельфией» и «Эдмонтоном», в день между которыми мы с Никитой и пообщались. После успеха в матче с «Ойлерз», речь о котором пойдет в конце этого материала, главный тренер «Шаркс» Дэвид Куинн выскажется о челябинце более чем комплиментарно:

- Охотюк играет за нас очень хорошо, мне многое в нем импонирует. Ему пришлось пройти через травмы — одну, которая досрочно закончила для него прошлый сезон, вторую- в тренинг-кемпе. Но мне очень нравятся его намерения. Лишь недавно появившись в лиге, он играет раскованно, у него есть стойкость, он делает отличные передачи. Чрезвычайно обучаем. У Никиты — большое будущее!

После 1:10 и 2:10 все друг друга поддержали

— Что за обстановка была в раздевалке «Акул» после выигрыша у «Флайерз»? — спрашиваю защитника.

— Ощущения были очень позитивные, все радовались. Наконец-то мы прервали эту серию из 11 поражений! А то уже было очень неприятно, последние два проигрыша — особенно. Но с «Филадельфией» хоккей был другой. Да, нас в два раза перебросали, но команда сплотилась, все играли и бились друг за друга. И это сразу дало результат. Вратарь (Маккензи Блэквуд. - Прим. И.Р.) подтащил, а это придает уверенности. Он вообще делает все, что может. Хорошо стоит... нет, играет!

— После сирены счастье у команды, показалось, было такое, будто вы Кубок Стэнли выиграли.

— Было такое ощущение. И на следующий день было приятно просыпаться и приходить на арену. Другие эмоции, другие взгляды, другое настроение — и у тренеров, и у игроков, и у персонала. За день до матча с «Филадельфией» к нам в раздевалку приходил генеральный менеджер Майк Грир, мотивационную речь говорил, все по делу. Не ругал, не загонял еще глубже, а, наоборот, подбодрил. Думаю, что это тоже помогло настроиться на игру с «Флайерз».

— Что это вообще такое: дебютировать в клубе с двух матчей, которые заканчиваются со счетом 1:10 и 2:10? Не лезет в голову всякая ерунда вроде «я пришел — совсем посыпались»? У вас не было грубых ошибок, но тем не менее.

— Нет. На самом деле, даже не обращал внимания на счет. Просто выполнял свою работу, делал, что от меня требуется. Долго не участвовал в матчах после травмы, и мне очень хотелось играть. А про счет — знал, что это временная черная полоса.

— Что происходит внутри команды, в раздевалке НХЛ, когда команда проигрывает с таким счетом, да еще и дважды подряд? Все молчат или друг на друга огрызаются — ты тут недоработал, ты там?

— Такого, чтобы огрызались, точно не было. Наоборот, старались сплотиться, обсуждали, что не так и как с этим справиться. И тренер Дэвид Куинн также заходил, поддерживал, хотя ясно, насколько ему было неприятно. Но мы — и игроки, и штаб — в этой ситуации держались все вместе, никто ничего ни на кого не валил. В том же матче с «Питтсбургом» первый период провели хорошо (он закончился со счетом 0:2, и «Сан-Хосе» не реализовал удаление пять на три. - Прим. И.Р.), а потом что-то произошло — пропустили две нелепые шайбы подряд и все. Но после игры все друг друга поддержали, было какое-то близкое общение, как с родными людьми. Поэтому и выиграли следующий матч. И это, думаю, придаст нам уверенности, и начнется белая полоса.

— Неужели Куинн не бесновался, не орал, допустим, после первого периода с «Ванкувером» при 0:4 или после второго с «Питтсбургом» при 0:7?

— Нет, он спокойно все говорил. А смысл орать уже? Впрочем, у всех тренеров свой подход, и не мне в это лезть. Скажу одно: тут ничего по раздевалке не летало.

— Успели пообщаться с российскими ребятами из команд-соперниц — Кузьменко и Михеевым из «Ванкувера», Малкиным из «Питтсбурга», Замулой из «Филадельфии»?

— Из них всех я знаком только с Егором Замулой, земляком-челябинцем, но в этот раз поговорить не успели. Знаком в основном только с ребятами своего возраста, а из тех, кто постарше, только с Артемием Панариным — еще через одного земляка, Виталика Кравцова. Недолго пообщались перед отъездом с арены на автобусе, но хорошо. Позитивный парень, шутник... Сейчас вот уже 12 матчей с очками — все из-за того, что прическу поменял, ха-ха!

— Вообще, многих челябинцев из НХЛ лично знаете? Допустим, двух Евгениев — Кузнецова и Дадонова?

— Нет, с ними пока не знаком. С Замулой даже играли вместе какое-то время, Яшу Тренина тоже хорошо знаю, иногда тренировались летом вместе. С Валерой Ничушкинымтоже тренировались и потом виделись, хотя не скажу, что прямо близко знакомы.

— А олимпийских чемпионов из Челябинска — например, Вячеслава Войнова или маэстро Сергея Макарова?

— Войнова — нет. А в школе Макарова я начинал играть в хоккей. Ей в основном занимался его брат, а сам Сергей Михайлович приезжал пару раз. Запомнилось, что они очень похожи!

— Летом ездите в Челябинск?

— Да. Когда был ковид, в то лето только не был. Во все остальные годы приезжал. Чуть-чуть разгрузиться, с семьей время провести.

— Чем родители занимаются?

— У отца своя фирма по грузоперевозкам, работают. Мама сейчас за нашей собакой следит, которую мы с женой взяли в Америке, но в этом году решили оставить в Челябинске. Все эти перелеты — и для нее, и для нас слишком много стресса. Скучаем по ней, жена особенно грустит, каждый день фотки просит, чтобы присылали.

Никита Охотюк. Фото USA Today Sports

В зял номер в честь Артюхина

- Вернемся в Сан-Хосе и к ситуации, которая сложилась в последнее время. Враздевалке после таких разгромов, как 1:10, пошутить кому-то можно — или это неправильно поймут и всем лучше сидеть с мрачным лицом?

— Даже не знаю. Из меня самого шутник не очень, так что мне такое даже в голову не приходило.

— Желания съездить всей командой куда-то на природу, отвлечься, устроить тимбилдинг на фоне такой кошмарной серии не было?

— Расписание особо не позволяет. Игры через день — когда поедешь? Сплачиваться надо в раздевалке и на льду. Друг за друга заступиться, с соперниками подраться. Этого, мне кажется, нам не хватало. Но в матче с «Филадельфией» мы это сделали.

- Да, у вас же после финальной сирены с «Филадельфией» была еще стычка с одним из лидеров «Летчиков» Трэвисом Конекны. Вам за нее даже десять минут штрафа выписали.

— Они не переносятся на следующую игру, так что обошелся, можно сказать, без наказания. Вся игра получилась жесткая, злая. Обе команды сильно хотели выиграть, и все друг за друга заступались в любой ситуации. Конекны всю игру задирался, пытался вывести нас из себя.

Перед последним вбрасыванием до сирены оставалось две секунды, но шайба до ворот долетает быстрее, и моя задача в это время была не пустить его к воротам. Сначала на вбрасывании не дал ему проехать, а когда уже сирена прозвучала, он подтолкнул меня. Все произошло моментально, и пришлось реагировать. Очень хотелось выиграть...

— У меня друг за «Нью-Джерси» болеет, и он сказал, что в фарм-клубе «Дьяволов», «Ютике», дрались часто. Так что все это для вас не новость.

— Это правда — иногда приходится драться. Не скажу, что прямо ищу этих моментов.Но и не ухожу от них. После силового приема или когда надо заступиться за своего партнера. Не скажу, что АХЛ — это прямо про драки, просто чуть-чуть другой хоккей. Больше силовых приемов — и больше игроков, чем в НХЛ, которые специально хотят подраться.

А силовые приемы — часть моей игры. Так еще с детства пошло, понравилось мне это делать. Интересно было, и габариты позволяли. Помню, как смотрел за Евгением Артюхиным, как на чемпионате мира он чеху голову разбил и шлем с его головы слетел (в матче ЧМ-2011 Евгений Артюхин в течение одной из смен при счете 0:2 силовыми приемами завалил на лед сразу трех соперников — Рахунека, Гавлата и Михалека. - Прим. И.Р.). Это произвело на меня, 11-летнего, сильное впечатление. Артюхин играл под 49-м номером, и я в честь него тоже взял 49-й.

— Легендарные «мельницы» от Владимира Константинова и Дарюса Каспарайтиса видели?

— Да, в интернете. Есть чему поучиться! Если же возвращаться к дракам, то да — я любил их с детства, но всегда спонтанно. Ни разу не было такого, чтобы заранее, на разминке с кем-то договаривался. Просто так само собой получалось, по делу, а лишний раз уговаривать меня не надо было — никогда таких вещей не избегал.

— С профессиональными тафгаями приходилось драться?

— В НХЛ я еще не дрался, а в АХЛ было пару раз. Но тафгаев сейчас становится все меньше и меньше. Это уже совсем олдскул.

Никита Охотюк и Зак Хайман. Фото USA Today Sports

В раздевалке по-русски говорить не запрещают

— От «Шаркс» ожидали слабого сезона, поскольку команда находится в состоянии перестройки, но все же не настолько. Что происходит?

— У всех и в хоккее, и в жизни бывают черные полосы. Любого успешного бизнесмена возьми — тоже через такое проходил. И становился сильнее. Так, надеюсь, произойдет и с нами. Даже в этом сезоне еще 70 игр впереди!

— Думаете, даже в плей-офф еще можете выйти?

— Настолько не забегаю вперед, но, думаю, все будет нормально. В команде много новых игроков, друг друга узнаем, подстраиваемся.

— Озвучивалась ли какая-то задача на сезон — выиграть, допустим, не меньше какого-то количества матчей?

— Такого не было. Как можно больше! Может, чего-то не слышал, поскольку был травмирован.

— Что для молодого игрока лучше — за что-то бороться в АХЛ или играть вот в такой команде НХЛ с такими сериями и результатами?

— Тяжелый вопрос. Играя в НХЛ, в лучшей лиге мира, ты набираешься опыта, играешь против Малкина, Овечкина, Макдэвида. Любой игры ждешь с нетерпением — вот следующую играем с «Эдмонтоном». А в АХЛ, когда выигрываешь — получаешь уверенность и готовишься войти с ней в НХЛ.

— Против кого сложнее всех было играть? Может, вообще невозможно?

— Пока с такими не сталкивался. Если бы так было, что невозможно играть, зачем тогда вообще выходить? Другое дело, что, когда первое время выходил против Малкина или Овечкина на предсезонке пару лет назад, думал о том, что я еще под столом ползал, а они уже в этой лиге играли. Когда первая игра была против «Питтсбурга», Кросби с Малкиным, были мысли: «Ничего себе, круто!» Но уже в первой смене ты об этом забываешь.

— Втыкались в них?

— Жестко — нет. Только единоборства в углах, не более.

— Вы играете в паре с двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Тампы» финном Яном Руттой. Как он, привыкший к совсем другим задачам, на все это реагирует?

— Нормально. Он очень позитивный человек. Я, как начал с ним играть, чуть ближе его узнал, стали больше общаться. Смеется, подбадривает. В первой моей игре очень много позитивного говорил. Я же не играл почти год, и его слова и эмоции мне помогли. Три матча уже сыграли вместе, и какая-то химия уже появилась. Вспоминает русских ребят из «Тампы», хорошо о них отзывается, хотя подробно об этом еще не говорили.

— «Пихает» иногда на правах опытного?

— Ни разу не было. Смотрю за ним, подмечаю какие-то игровые моменты — с таким победным опытом, как у Яна, это всегда полезно. И много разговариваем между собой, договариваемся заранее, что будем делать в той или иной ситуации. Нам обоим это помогает — иногда даже не надо смотреть и реагировать, потому что знаем, кто где будет. Договорились и делаем именно так.

— Что была за травма, из-за которой вы столько пропустили?

— Паховая грыжа. Неприятная травма. Делал операцию еще в апреле. Потом до сезона восстанавливался в России. Успел до начала лагеря, тренировался по плану, все было нормально — а потом опять вылезли небольшие проблемы. Но сейчас уже все нормально. Провел пять матчей за «Барракуду», фарм-клуб «Шаркс» — максимум, сколько мне можно было там провести для набора формы без выхода на драфт отказов. Это помогло мне набрать кондиции, «физику». Можно тренироваться сколько угодно, но без игр в форму не войдешь.

— Есть уверенность, что весь сезон проведете в «Акулах», учитывая, что спуск в АХЛ будет означать выход на драфт отказов и вероятность того, что клуб вас потеряет?

— Стараюсь вообще об этом не думать. Просто каждый день делаю свою работу и стараюсь выполнять ее на максимуме, чтобы все были довольны. А принимать такие решения — это уже не моя задача. Вроде менеджмент удовлетворен моей игрой в этих трех матчах, но ясно, что есть моменты, над которыми надо работать. Это из-за того, что я долго не играл, что так или иначе, но выбивает из колеи.

— Какой-то фидбэк по своей игре, в общем, слышали?

— У нас тренер по защитникам после каждого матча разбирает игру каждого. Плюс командные собрания с видео. Каждый день узнаешь что-то новое, понимаешь, над чем надо работать.

— В системе «Шаркс» очень много молодых игроков из России — в той же «Барракуде» с вами играли вратарь Романов, защитник Мухамадулин, нападающий Гущин. Кого первым ожидаете увидеть в первой команде?

— Тут я не эксперт. Это ведь от многих факторов зависит — не только от качества игры, но и кто с какого края, какой у кого хват... Уверен, что большие шансы у всех. С Шакиром (Мухамадулиным. - Прим. И.Р.) знаком с «Нью-Джерси», когда он в конце первого сезона приезжал, поддерживаем связь. С Даней Гущиным одно лето тренировались вместе в Екатеринбурге. С Романовым познакомились уже в этом году. Когда лагерь был, проводили много времени, на выездах ходили на ужины вместе.

— Собственно в «Шаркс» много общаетесь с Николаем Кныжовым и Александром Барабановым?

— У Барабанова дети, своя жизнь. А с Кныжовым часто и после тренировок можем посидеть, поговорить, и на льду друг другу пасуемся. В одну пару нас, правда, пока ни разу еще не ставили.

— По-русски в раздевалке разрешают говорить?

— Пока не запрещали вроде! Но через всю раздевалку по-русски точно не орем, ха-ха.

— Как дела у травмированного Барабанова? Нет у него чувства облегчения, что отскочил из-за сломанного пальца от всех этих жутких разгромов?

— Идет на поправку. Палец уже особо не болит, сегодня должен был ехать делать снимок. Мне кажется, любой игрок, когда у него травма, скучает по хоккею — даже если команда проигрывает. Для нас выйти на лед — это что-то особенное.

- Мухамадулин еще в прошлом году выступал за «Салават Юлаев». За океаном осваивается быстро?

- Да. Если честно, я удивлен, как быстро он прибавляет в английском, учитывая, что это его первый полноценный сезон в Северной Америке. Молодец, все хватает на лету. Только пока немножко стесняется говорить.

Никита Охотюк и Уильям Каррье. Фото USA Today Sports

Хьюз — не только талант, но и просто й парень, без подвоха

- С Шакиром вы стали частью одного обмена, главным лотом в котором был перешедший из «Акул» в «Нью-Джерси» форвард Тимо Майер. Как вы восприняли этот обмен для себя?

- Как нормальную часть хоккейной жизни. Без больших эмоций, поскольку понимаю, что это часть нашей работы. Новый город, новая команда, новые возможности. Чистый лист.

— Но насколько темп развития карьеры в «Нью-Джерси» вас устраивал?

— Все было хорошо. У нас был очень опытный тренер в АХЛ Кевин Динин, который и игроком был большим, и в НХЛ тренировал, и во главе женской сборной Канады Олимпиаду выиграл. Очень хороший специалист — и как с человеком с ним было комфортно, он давал и полезные советы вне льда, поддерживал при любых трудностях. Благодарен судьбе, что у меня была возможность с ним поработать и получить опыт.

И тренер по защитникам в «Ютике» помогал развиваться, работал со мной перед и после тренировок над индивидуальными моментами. Когда поднимали в «Дэвилз» — и там тренер по защитникам разбирал мою игру. И Сергей Брылин, хоть в его обязанности и входила прежде всего работа по большинству и с нападающими, тоже помогал. Я старался все впитывать, тем более что мы с ним пересеклись еще в АХЛ, до того, как его перевели в «Нью-Джерси».

— В чем заключалась помощь от Брылина?

— Для игрока хорошо, когда есть тренер, который говорит с тобой на одном языке, — даже если ты играешь здесь с юниорской лиги, как я, и уже прилично овладел английским. Плюс на льду передачки отдаст под бросок. Во время игры что-нибудь подскажет со своей стороны. Собраний у нас с ним не было, поскольку в его обязанности, повторяю, входили нападающие. Но чем Сергей мог помочь, то и делал.

— Как игралось и работалось с одним из главных молодых талантов НХЛ — Джеком Хьюзом?

— Как он с шайбой двигается, как видит площадку! Это и называется — талант. С такими партнерами всегда играть легче. Ты четко знаешь, что если откроешься в хорошем месте, то получишь от него пас. И работает он прилично. Помню, когда нас задрафтовали, в его первом сезоне, он трудился так же много, как и сейчас. Человек он тоже интересный, всегда на позитиве. На льду кажется, что все ему дается легко, без напряжения. Так же и в жизни — простой, без подвоха.

С Ларионовым созваниваемся, но вживую еще никогда не виделись

— В КХЛ права на вас до недавнего времени принадлежали «Трактору», но перешли к «Торпедо». Следите ли за этим процессом, участвовали ли как-то в нем?

- Если честно, я не знал, что права на меня обменяют. Сделали и сделали — как я уже говорил, это в хоккее нормальная ситуация. Не скажу, что расстроился или обрадовался. Но за «Торпедо» теперь слежу, смотрю какие-то фрагменты матчей нижегородцев в интернете. Матчи целиком не смотрю — все-таки большая разница во времени, и игр у нас много, все время расписано.

— С Игорем Ларионовым знакомы?

— По телефону общались, когда меня обменяли. С тех пор созваниваемся. А вживую еще не виделись.

— Генеральный менеджер «Торпедо» Максим Гафуров недавно говорил, что, по его мнению, вероятность того, что вы окажетесь в Нижнем Новгороде, — 60-65 процентов. Что сами об этом думаете?

— Контракт с «Шаркс» у меня заканчивается в этом году. Но, как уже говорил, стараюсь ни о чем таком не думать. Живу каждым отдельным днем, который я провожу здесь, в Сан-Хосе. Завтра будет завтра. Задача — доказывать все здесь, пробиваться, завоевывать свое место под солнцем.

— Но переговоров с «Сан-Хосе» по новому контракту еще не было?

— Пока нет. Это не моя работа. Моя работа — играть.

— Считаете ли теперь правильным решение в 16 лет поехать в Северную Америку? Помогло ли это вам в карьере и в жизни?

- Никогда об этом не сожалел и не буду. Да, поехал в Западную хоккейную лигу, потом в Оттаву. На тот момент подумал: почему, если есть такая возможность, не попробовать? Увидел другую жизнь, подучил язык. Если бы я приехал сюда сейчас, без английского, было бы сложнее. Все сделал правильно.

Зак Хайман и Никита Охотюк. Фото USA Today Sports

— А насколько тяжело было решиться в таком возрасте, когда уезжали?

- Мне-то сложно не было. 16 лет, еще глупый, ничего не понимаешь... Вот родителям, наверное, было тяжело. Я все осознал, только когда прилетел в Канаду. Меня посадили на самолет — и встретили в аэропорту.

Вот потом уже, когда не понимаешь, что говорят... В юниорскую лигу меня задрафтовал один тренер, а потом пришел другой, который сейчас главный в «Аризоне»(Андре Туриньи. - Прим. И.Р.). Он меня встретил, я по-английски ни слова. Ехали минут пятнадцать, и все это время мы разговаривали через телефон, через онлайн-переводчик. В 16 лет даже в такой ситуации не думаешь о том, что это какая-то проблема.

— Вы один в семье?

— Есть старший брат, живет в Москве. А я в Оттаве жил в канадской семье, в которой всегда почему-то жили только русские хоккеисты. Поддерживаю с ней общение. Когда в прошлом сезоне был перерыв на Матч звезд, ездили с женой в Оттаву. Показал город, место, где жил, арену, где играл, познакомил с друзьями, которые там по-прежнему живут, с женщиной, которая нас принимала...

— Где больше нравится жить — в Нью-Джерси или в Калифорнии?

— Конечно, в Калифорнии. И мне, и жене. Погода! В ноябре хожу в шортах. Всегда светло, солнечно. В прошлом году ездили в Сан-Франциско, в Санта-Круз на океан, разок в горы — места, которые неподалеку. Но особо времени путешествовать не было.

— Что дальше? Живете одним днем или ставите какие-то большие задачи?

- Становиться лучше, находить свою игру, как можно меньше пропускать. Каждый день приходить на тренировки и игры, делать свою работу. Особо сверхъестественных целей нет. Понятно, что любой игрок скажет — хочется выиграть пару Кубков Стэнли. Но для меня сейчас главное — играть в НХЛ, набираться опыта и мастерства, побеждать. Теперь и уверенности больше по сравнению с первой игрой, когда был мандраж, переживания, и «физика» позволяет, и спокойствие появилось.

— Вы, по-моему, в первой же своей игре в НХЛ забили?

— Да, в ворота «Баффало». Та шайба сейчас дома, в России, у родителей. В клубе все красиво оформили. Не могу сказать, что, забив в первом же матче, был в шоке. Некогда! Приятно — да. Забил — хорошо, но надо уже выходить на следующую смену и все начинать сначала. Причем я жене перед той игрой сказал, что сегодня забью. Не знаю почему — нотак и получилось. Как же родители, которые смотрели ту игру в Челябинске, и жена, которая была на арене, радовались и гордились!

...На следующий день после нашего разговора Охотюк блестяще сыграет против «Эдмонтона». «Акул» снова перебросают более чем вдвое — 18-41, но опять на голове будет стоять вратарь Маккензи Блэквуд, и вновь калифорнийские парни будут умирать друг за друга. И победят — 3:2.

Охотюка объявят в стартовой пятерке. При этом у домашнего клуба не найдется его фотографии, чтобы вывести на куб, — единственный из шести, он будет представлен без фото. И внезапно сразу же уедет на скамейку — что-то случилось с экипировкой.

— Шлем не застегивался, — объяснит после игры Никита. — А насчет фото — это не моя проблема, не обращаю внимания.

И правильно. Удалившись в начале своей четвертой игры за «Шаркс», потом он отдаст голевую передачу (первое очков в составе новой команды), наберет показатель полезности «плюс один», восемь (!) раз заблокирует броски соперников (у пяти остальных защитников — 11 вместе), совершит пять силовых приемов (у прочих игроков обороны — один на всех).

В третьем периоде Охотюк вместе с Руттой будет уже постоянно выходить против Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля, которых с середины второго периода объединили в одном звене. И они не смогли ничего против этой пары защитников сделать, а главный тренер «Акул» произнесет о Никите цитату, которую я привел в начале этого материала.

— Тяжело было против таких соперников? — спрошу Охотюка после матча.

— Нет. Просто надо быть сконцентрированным, читать игру и как можно плотнее с ними играть.

Звучит просто. Но поди останови двух форвардов, которые в прошлой регулярке набрали вместе 281 очко: у Макдэвида — 153, у Драйзайтля — 128. На очень приличные 83 третьего нападающего этого звена Зака Хаймана тут даже внимания не обратишь.

А Охотюк их остановил, и они на троих не забили ни гола.