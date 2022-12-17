Русскому защитнику шайба попала между ног и отлетела в ворота. Гол в свои — не худшее из случившегося

Обзор дня Алексея Шевченко.

Обмен

Нападающий Максим Сушко перебирается из московского «Динамо» в «Сибирь», а бело-голубые получают компенсацию. В выигрыше московский клуб. Ошибка была не в приглашении хоккеиста, а в том, какую зарплату ему выписали. Когда у тебя на плечах 25 миллионов за сезон и двухлетнее соглашение, то начинают очень внимательно следить за статистикой, а хоккеист отличился только в двух матчах сезона. Да, был хет-трик «Авангарду», но этого мало, учитывая сумму контракта. Так что тут обе стороны ошиблись летом. Агент выбил слишком много, а менеджеры бело-голубых сделали неправильную ставку.

Сушко неплохой хоккеист. Но он не слишком удачно провел последний сезон за океаном. У нападающего было лишь 17 (10+7) очков в 63 матчах за фарм-клуб «Филадельфии». Максим — старательный парень, в меру жесткий, в меру техничный, но ему еще и не повезло с тем, что рядом был Максим Джиошвили. За зарплату в пять раз меньше последний наколотил десять шайб и в каждом матче выглядит заметно.

Не очень понятно, какую задачу поставят перед белорусским хоккеистом в новосибирском клубе. Неужели его берут для того, чтобы усилить первое звено? Но вместо кого? Шарова, Сетдикова и Бутузова с флангов не подвинуть, с другого края — Шашков и Коротков. Может быть, он вытеснит Овчинникова, но тренерский штаб никто не поймет, если молодой талантливый парень опять окажется в четвертом звене или будет раздеваться тринадцатым. Впрочем, до конца сезона не так много времени, у новосибирцев будет глубина состава. А через год... Утром в субботу Максим Сушко не был в составе «Сибири» на сайте КХЛ. Вполне вероятно, с ним переподписывают контракт на более справедливых условиях.

Никита Сошников. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Слух

Накануне прошла новость о том, что нападающий Никита Сошников может вернуться в Россию и подписать контракт с «Трактором». Очень странная информация. Придется повторить уже который раз — Никита уехал за океан не потому, что видит свое будущее в НХЛ, считая себя хоккеистом высокого уровня. Он отправился в Северную Америку по семейным обстоятельствам. И потому подписал минимальный односторонний контракт с «Айлендерс», а когда попал на драфт отказов, то особо не переживал и с легкостью отправился в «Бриджпорт». Сошникова не слышно, не видно. Его контракт с «Островитянами» — подарок судьбы, последствия знакомства с Лу Ламорелло. Никита даже не вел переговоров этим летом в России, так как уехал бы и на односторонний контракт в Американскую хоккейную лигу. За это время ничего не изменилось, возвращаться ему нет никакой необходимости, если, конечно, семейная жизнь не разрушена и супруга не хочет видеть его рядом с собой. Но даже если так (это лишь версия), то у них общий ребенок, вряд ли Никита захочет оставить его за океаном.

Непонятно, зачем он «Трактору». К сожалению, от прежнего Сошникова не осталось ничего. Он был плох в нескольких матчах в НХЛ, ужасен в играх АХЛ. Такое ощущение, что хоккей у него ушел далеко на задний план. Прежний Никита был старателен, упорен, он двигался к своей цели, не обращая ни на что внимание. Сейчас все не так. Даже если все это окажется правдой и Сошников вернется, команде КХЛ он не помощник.

Травма

Защитник Александр Романов получил травму в последнем матче «Айлендерс» против «Аризоны». И характер повреждения очень неприятный. Пытаясь заблокировать бросок Клэйтона Келлера, Александр не очень правильно сгруппировался, и шайба попала ему между ног. То, что она зашла в ворота, — меньшая из неприятностей. Романов не вернулся на лед, правда, до конца встречи оставалось всего пять минут, а наш хоккеист уже провел к этому времени на льду больше двадцати. Насколько выбыл Александр, пока неизвестно, видимо, какие-то новости появятся ближе к вечеру.

Но появился повод проанализировать, что изменилось в жизни защитника после сенсационного обмена из «Монреаля» в Нью-Йорк. Главное отличие — прическа Романова стала гораздо короче, чем была. Генеральный менеджер «Айлендерс» Лу Ламорелло не признает длинных волос или небольшой щетины на лице. Рассказывают, что Александр дважды побывал в парикмахерской за короткое время. После того как первый раз пришел на тренировку, генеральный менеджер заявил, что прическа недостаточно короткая. Что касается хоккея, то Романов потихоньку теряет свои чисто хоккейные навыки. Это силовой защитник, много играющий в меньшинстве, которого вообще не используют в атаке. Мы-то помним, каким он был на уровне молодежных сборных. Романов считался одним из лучших атакующих игроков обороны. К сожалению, все это в прошлом. Не сказать, что перемены начались именно в «Айлендерс», уже в канадском клубе Александру начали менять профиль, но в Нью-Йорке все усугубилось. У Александра 0+8 в 31 матче, он очень редко бросает, зато много колотит соперников — 82 силовых приема, 11-е место среди защитников лиги. Такой стиль очень зрелищен, болельщики любят Александра, к сожалению, карьера у защитников подобного плана слишком короткая, так как связана с травмами. Жаль, что мы теряем умного хоккеиста. И такое происходит уже не в первый раз.