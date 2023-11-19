Суперрекорд Панарина: еще ни разу в сезоне он не уходил со льда без очков!

«Рейнджерс» переиграл «Девилз».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» — «Рейнджерс» — 3:5 (2:2, 0:0, 1:3)

Голы: Панарин — 9 (бол., Трочек, Густафссон), 8:37 — 0:1. Д. Хьюз — 6 (Хэмилтон, Зигенталер), 9:25 — 1:1. Веси — 2 (Шнайдер, Джонс), 14:11 — 1:2. Палат — 1 (бол., Братт, Тоффоли), 19:12 — 2:2. Хаула — 6 (Д. Хьюз, Хэмилтон), 41:17 — 3:2. Панарин — 10 (Трочек), 51:04 — 3:3. Веси — 3 (Питлик, Трочек), 57:11 — 3:4. Уилер — 2 (п.в.), 58:27 — 3:5.

Вратари: Ванечек (57:54 — 58:27, 58:32 — 59:46) — Шестеркин.

Штраф: 6 — 2.

Броски: 33 (10+11+12) — 35 (10+11+14).

Наши: — - Панарин (22.24/9/0).

Нью-Джерси. Prudential Center.

В Северной Америке, где все зациклены на статистике, матч между «Рейнджерс» и «Девилз» был главным в обширном игровом дне исключительно из-за Артемия Панарина.

В 14 играх подряд уроженец Коркино не уходил со льда без набранных очков. При этом в четырех матчах кряду Панарин набирал строго по два результативных действия. Всего к игре с «Нью-Джерси» Артемий подходил с 24 (8+16) баллами и шансом побить сразу и клубный рекорд по результативной серии, и рекорд среди россиян.

Подтащил за собой Панарин и Лафренье. Первый номер драфта-2020 еще ни разу не выбивал даже 40 очков за регулярку. Кажется, после того как Лавиолетт определил его в звено к россиянину, у Лафренье есть все шансы это исправить.

«Вместе мы чувствуем себя более комфортно. Очевидно, что он играет не так, как все остальные. Я просто пытаюсь научиться тому, что ему нравится делать. Он один из лучших распасовщиков в лиге», — говорил об игре с Панариным Лафренье. Из-за травмы Филипа Хытила центром в этой тройке поставили Винсента Трочека. Именно пара Трочек — Панарин и сделала результат в матче с «Девилз».

Уже на девятой минуте Артемий забросил первую шайбу в матче, доведя результативную серию до 15 матчей подряд. Это самая длительная результативная серия с начала сезона в истории «Рейнджерс».

Среди россиян до этого самая длительная серия была у Дмитрия Квартальнова, который отличался в 14 матчах подряд за «Бостон».

Матч с «Девилз» ознаменовался и возвращением в состав Игоря Шестеркина, который не играл с 2 ноября. Первый матч после длительного отсутствия получился для российского вратаря довольно неплохим. Три пропущенных шайбы из 33 бросков в створ и шестая подряд победа в этом сезоне.

При этом первая шайба зашла в ворота Шестеркина уже после свистка, однако судьи после видеопросмотра приняли решение ее засчитать. Основной аргумент — бросок был совершен до свистка, а сам свисток никакого влияния на эпизод не оказал.

В третьем периоде Панарин продлил серию из двух очков в матче до 5 игр, прошив Витека Ванечека. Всего на счету российского форварда 26 (10+16) очков. Отставание от лучшего бомбардира лиги Джей Ти Миллера — 2 балла.

После победы над «Девилз» «Рейнджерс» занимают второе место на «Востоке». «Нью-Джерси», который перед началом сезона был одним из фаворитов Столичного дивизиона, и вовсе выпал из зоны плей-офф.

Продлить результативную серию Панарин сможет через 2 дня в игре с «Далласом».