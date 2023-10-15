Российскую звезду душат в «Оттаве». Тарасенко не дают играть столько, сколько он может

Российский нападающий отдал два голевых паса, но провел на льду всего 11.25.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Филадельфия» — 5:2 (2:1, 2:1, 1:0)

Голы: Чикран — 1 (Макьюэн, Грейг), 2:36 — 1:0. Чикран — 2 (бол., Тарасенко, Сандерсон), 10:47 — 2:0. Конекны — 3 (бол., Форстер, Санхейм), 16:51 — 2:1. Сандерсон — 1 (бол., Тарасенко, Чикран), 36:12 — 3:1. Йорк — 1 (Конекны, Уокер), 36:30 — 3:2. Ткачак — 1 (Жиру), 39:54 — 4:2. Ткачак — 2 (бол., Жиру, Штюцле), 41:32 — 5:2.

Вратари: Форсберг — Харт.

Штраф: 21 — 19.

Броски: 31 (13+12+6) — 21 (5+4+12).

Наши: Зуб (18.17/0/-1), Тарасенко (11.25/1/0) — -.

14 октября. Оттава. Canadian Tire Centre.

Владимир Тарасенко выглядел явно лучше в своем втором в сезоне матче за «Оттаву». Его команда без проблем взяла верх над «Филадельфией» (5:2). Но игровое время россиянина снова оказалось очень скромным — лишь 11.25. В прошлой встрече с «Каролиной» было даже больше (13.12). Объяснить этот факт только тем, что команды много удалялись, нельзя. Похоже, как и год назад, главный тренер Ди-Джей Смит собирается по полной эксплуатировать свою ведущую тройку Брейди Ткачук — Клод Жиру — Тим Штюцле. В матче с откровенно слабой «Филадельфией» это было странно видеть. Для чего тогда генеральный менеджер «Сентаторов» Пьер Дорион выписал россиянину увесистые пять миллионов зарплаты, если того используют крайне дозированно?

Тарасенко выходил во втором звене с Ридли Грейгом и Матье Жозефом — игроками, которые по своему уровню в сравнения с ним на данный момент не выдерживают. Оба своих очка за голевые передачи он набрал в большинстве, идеально накатывая шайбу под бросок защитникам Джейкобу Чикрану и Джейку Сэндерсону. В первой бригаде места у нет, поэтому план с подписанием годичного контракта в надежде перезагрузиться, набрать кучу очков и заключить в следующее межсезонье соглашение на несколько лет пока не выглядит рабочим.

Было заметно, что Тарасенко не хватает умного центрфорварда и ему приходится почти все делать самому. Грейг старателен и энергичен, но очень молод. Один только раз ему удалось выложить шайбу россиянину на пятачок — тот с близкого расстояния досадно промахнулся. В ближайшее время им придется играть вместе, поскольку других реалистичных вариантов перетряхнуть состав не видно. Джош Норрис мучается с плечом и пока находится на больничном. С Шейном Пинто о новом контракте менеджмент клуба никак не может договориться. Для возвращения Тарасенко на уровне классного форварда для топ-6 нападения должно много сойтись в одном месте. На данный момент об этом остается только мечтать.