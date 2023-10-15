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Сегодня, 00:20

Российскую звезду душат в «Оттаве». Тарасенко не дают играть столько, сколько он может

Михаил Зислис
Обозреватель
Владимир Тарасенко (слева) набрал первые очки за «Оттаву».
Фото USA Today Sports
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Российский нападающий отдал два голевых паса, но провел на льду всего 11.25.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Оттава» — «Филадельфия» — 5:2 (2:1, 2:1, 1:0)
Голы: Чикран — 1 (Макьюэн, Грейг), 2:36 — 1:0. Чикран — 2 (бол., Тарасенко, Сандерсон), 10:47 — 2:0. Конекны — 3 (бол., Форстер, Санхейм), 16:51 — 2:1. Сандерсон — 1 (бол., Тарасенко, Чикран), 36:12 — 3:1. Йорк — 1 (Конекны, Уокер), 36:30 — 3:2. Ткачак — 1 (Жиру), 39:54 — 4:2. Ткачак — 2 (бол., Жиру, Штюцле), 41:32 — 5:2.
Вратари: Форсберг — Харт.
Штраф: 21 — 19.
Броски: 31 (13+12+6) — 21 (5+4+12).
Наши: Зуб (18.17/0/-1), Тарасенко (11.25/1/0) — -.
14 октября. Оттава. Canadian Tire Centre.

Владимир Тарасенко выглядел явно лучше в своем втором в сезоне матче за «Оттаву». Его команда без проблем взяла верх над «Филадельфией» (5:2). Но игровое время россиянина снова оказалось очень скромным — лишь 11.25. В прошлой встрече с «Каролиной» было даже больше (13.12). Объяснить этот факт только тем, что команды много удалялись, нельзя. Похоже, как и год назад, главный тренер Ди-Джей Смит собирается по полной эксплуатировать свою ведущую тройку Брейди Ткачук — Клод Жиру — Тим Штюцле. В матче с откровенно слабой «Филадельфией» это было странно видеть. Для чего тогда генеральный менеджер «Сентаторов» Пьер Дорион выписал россиянину увесистые пять миллионов зарплаты, если того используют крайне дозированно?

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Тарасенко выходил во втором звене с Ридли Грейгом и Матье Жозефом — игроками, которые по своему уровню в сравнения с ним на данный момент не выдерживают. Оба своих очка за голевые передачи он набрал в большинстве, идеально накатывая шайбу под бросок защитникам Джейкобу Чикрану и Джейку Сэндерсону. В первой бригаде места у нет, поэтому план с подписанием годичного контракта в надежде перезагрузиться, набрать кучу очков и заключить в следующее межсезонье соглашение на несколько лет пока не выглядит рабочим.

Было заметно, что Тарасенко не хватает умного центрфорварда и ему приходится почти все делать самому. Грейг старателен и энергичен, но очень молод. Один только раз ему удалось выложить шайбу россиянину на пятачок — тот с близкого расстояния досадно промахнулся. В ближайшее время им придется играть вместе, поскольку других реалистичных вариантов перетряхнуть состав не видно. Джош Норрис мучается с плечом и пока находится на больничном. С Шейном Пинто о новом контракте менеджмент клуба никак не может договориться. Для возвращения Тарасенко на уровне классного форварда для топ-6 нападения должно много сойтись в одном месте. На данный момент об этом остается только мечтать.

Владимир Тарасенко (хоккей)
Хоккей
НХЛ
ХК Оттава Сенаторз
ХК Филадельфия Флайерз
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