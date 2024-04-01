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Сегодня, 11:15

Панарин близок к историческим достижениям. Может даже побить великий рекорд Ягра

Панарин может побить великий рекорд Ягра
Кирилл Бурдаков
Статистик
Хоккеист «Рейнджерс» Артемий Панарин.
Артемий Панарин.
Фото USA Today Sports
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Артемий может стать самым результативным игроком в истории «Рейнджерс» за один сезон.

Артемий Панарин набрал 5 (1+4) очков в матчах против «Колорадо» (3:2 Б) и «Аризоны» (8:5) и довел результативный счет в нынешнем чемпионате до 107 баллов. Для попадания в топ-10 российских результатов форварду «Рейнджерс», впервые в карьере выбившему сотню, нужно принять участие в трех голевых атаках. Несложно будет попасть и в пятерку — Евгений Малкин в лучшем своем сезоне отметился в 113 успешных комбинациях.

Артемий Панарин. Матч-концерт «Рейнджерс»: 8 голов, 4 очка Панарина и исторический рекорд американского вратаря

После матча в Финиксе Панарин поднялся на третье место в таблице рекордов «Рейнджерс». Те же 107 баллов 32 года назад набрал Марк Мессье. Однако на счету выдающегося канадца было на девять шайб меньше. Выше Артемия пока располагаются канадец Жан Рателль, чье достижение наверняка будет бито, и Яромир Ягр. Чтобы добраться до легендарного чеха, российскому форварду необходимо набрать 16 очков в восьми оставшихся встречах.

В рейтинге сезонных снайперов клуба из Нью-Йорка Панарин поднялся на десятую позицию. Артемий может стать пятым «рейнджером» в истории, которому покорилась гроссмейстерская отметка в 50 заброшенных шайб. На полусотенном рубеже в 1972 году остановился Вик Хэдвилд, Крис Крайдер и Адам Грэйвз отличились по 52 раза, Яромир Ягр — 54.

Еще до окончания регулярки Панарин может разменять свое 14-е место в списке лучших российских бомбардиров на 11-е. Сейчас «десятка» «Рейнджерс» отстает от Сергея Зубова на три очка, от Павла Буре — на 11, а от Алексея Яшина — на 13. Кстати, недавно проходивший весь этот путь Никита Кучеров после победы «Тампы» над «Айлендерс» вышел на чистое восьмое место, оставив за спиной Вячеслава Козлова. Продолжают набирать очки и два лидера — Александр Овечкин (13-е место в истории 1543 очка) и Евгений Малкин (37-е место, 1285).

Артемий Панарин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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