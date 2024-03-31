Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 08:40

Бешеная гонка. Кто станет лучшим бомбардиром регулярки: Маккиннон, Кучеров или Макдэвид?

Маккиннон возглавляет список лучших бомбардиров НХЛ
Михаил Скрыль
Корреспондент
Никита Кучеров.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен
Каждый из тройки набрал очки в сегодняшних матчах.

Дни, когда в программе стоят матчи «Эдмонтона», «Колорадо» и «Тампы», не обходятся без упоминания гонки за «Арт Росс Трофи». Чем ближе концовка регулярки, тем жарче становится борьба Коннора Макдэвида, Нэйтана Маккиннона и Никиты Кучерова. В ночь с субботы на воскресенье каждый бомбардир улучшил статистику. Разборки напоминают остросюжетный финиш «Формулы-1», когда гонщики грызутся за каждый сантиметр трассы. Промежуточное лидерство получил Маккиннон, но Кучеров и Макдэвид очень близки.

Артемий Панарин. Матч-концерт «Рейнджерс»: 8 голов, 4 очка Панарина и исторический рекорд американского вратаря

В том, что Макдэвид долгое время отставал от лидеров-бомбардиров, виновата полученная в конце октября травма. Коннор быстро восстановился и вернулся на лед, но, чтобы обрести прежнюю игровую форму, потребовалась пара недель. Было непривычно видеть, как поцелованный хоккейным богом нападающий три матча подряд оставался без очков. Куда более обыденную для современной НХЛ картину мы наблюдаем последние недели. Вернулся настоящий Коннор! Результативная серия канадца продолжается семь матчей, и в каждом форвард набирал не менее двух очков. А в последних играх с «Лос-Анджелесом» и «Анахаймом» записал в актив по три балла. Против «Дакс» у Коннора — дубль и передача.

Бонус до 15 000 рублей без депозита в FONBET! Испытай удачу и включайся в игру

Суперзвезды уровня Макдэвида, Маккиннона или Кучерова сочетают невероятное исполнительское мастерство и стабильность. Нэйтан до матча с «Рейнджерс» 29 марта набирал очки 19 игр подряд. Далеко не в каждой лидер «Колорадо» феерил и разрывал протокол, но пополнял статистику и отрезками обгонял того же Кучерова. Стоило «Рейнджерс» сдержать Маккиннона, как в следующей игре Нэйтан не на шутку разошелся. Пострадал «Нэшвилл». Канадец начал с двух ассистов, а в третьем периоде оформил дубль и лишил концовку интриги. «Эвеланш» бьются с «Далласом» за лидерство в Центральном дивизионе — это дополнительная мотивация для Маккиннона.

«Тампе» с Кучеровым в соперники достался «Айлендерс» — не самая удобная команда для «Молний». Сегодня «Лайтнинг» избежали больших проблем, а Никита буднично отметился двумя передачами. Еще в первом периоде форвард простил вратаря «Айлс» Семена Варламова, промахнувшись в открытый угол в большинстве. Как бы голкипер ни выручал команду, «Тампа» забила в формате 5х4. Кучеров скинул шайбу на синюю линию, откуда Даррен Рэддиш расстрелял Варламова. «Островитяне» пришли в себя во втором периоде, но пробить Андрея Василевского больше и не удалось. «Тампа» грамотно сыграла по счету, а когда тренер «Айлендерс» Патрик Руа выпустил шестого полевого игрока вместо Варламова, Энтони Чирелли успокоил концовку броском по пустым воротам с передачи Кучерова.

Кирилл Капризов (слева) и&nbsp;Джек Айкел. Капризов вел команду к победе, но все зря. Тренер снял вратаря в овертайме и лишил «Миннесоту» очков

Никита набрал 126-е очко и отстает от Маккиннона (127) на один балл. Совсем рядом Макдэвид — у Коннора 125 (29+96) очков. Бессмысленно считать игры и анализировать, кто из троицы бомбардиров получит более удобных соперников в концовке чемпионата. Форварды идут очень плотно, и просадка в два-три матча значительно ослабит позиции. Остается только запастись попкорном или другими снеками и наблюдать за киношной развязкой гонки за «Арт Росс». Она украсит последний месяц регулярки ничуть не меньше борьбы за Президентский кубок.

Бонус до 15 000 рублей без депозита в FONBET! Испытай удачу и включайся в игру

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).

Коннор Макдэвид
Никита Кучеров
Нэйтан Маккиннон
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Эдмонтон Ойлерз
2
71
Читайте также
Первые Олимпийские киберспортивные игры могут пройти в 2025 году
Топ-10 лучших трансферов Зенита в XXI веке
Спецназ ФСБ заблокировал террористов в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска
Сын Кости Цзю проиграл впервые в жизни: получил страшное рассечение, не смог остановить кровь и даже не видел соперника
Средства ПВО ликвидировали три украинских БПЛА над Ярославской областью
Экономист перечислил не получившие прибавку к пенсии категории граждан
Популярное видео
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Матч-концерт «Рейнджерс»: 8 голов, 4 очка Панарина и исторический рекорд американского вратаря