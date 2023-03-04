Русские вратари отожгли в Америке: Кочетков забил, а Аскаров подрался с коллегой

В АХЛ сегодня было интересно.

Давайте начистоту: АХЛ далеко не самая смотрибельная лига для российского болельщика. Даже несмотря на то, что в ней выступает несколько десятков наших хоккеистов. Регулярно следить за тем, как россияне играют за свои фарм-клубы, особенно в разгар энхаэловского дедлайна, невероятно сложно. А уж смотреть полные матчи — и подавно.

Поэтому вряд ли большая часть болельщиков знает, что «Чикаго» Петра Кочеткова после чемпионского сезона сейчас плетется на дне Центрального дивизиона, а «Милуоки» Ярослава Аскарова, наоборот, нынче считается одним из претендентов на Кубок Колдера. Однако сегодня российские вратари сделали все, чтобы на родине их заметили.

Мы уже знаем, что Кочетков — один из самых рок-н-рольных голкиперов, играющих по ту сторону океана. Он может завестись с пол-оборота, сцепиться с соперниками, ярко отпраздновать гол команды и выдать цитату на тираж журналистам. Не хватало ему как истинному представителю жанра только первого гола в карьере. Но сегодня в гостевом матче с «Маннитобой» ему все-таки покорилась мечта многих вратарей. За три минуты до финальной сирены при счете 3:0 в пользу «Чикаго» он остановил шайбу и быстренько запульнул ее верхом через всю площадку в пустые ворота хозяев. И пока непонятно, что круче: сам гол или чумовое празднование Петра.

Забавно, что уже через минуту после своего исторического момента парень из Пензы умудрился пропустить и лишить себя сухаря. Правда, вряд ли его это сильно расстроило. Главное, что сегодня у него появилось видео, которое с гордостью спустя годы можно будет показывать своим детям и внукам.

А вот главный вратарь-мем российского хоккея Ярослав Аскаров, который в нынешнем сезоне отличается не только короткими видео в соцсетях со своей женой, но и по-настоящему удачными матчами за фарм-клуб «Нэшвилла», решил разукрасить игровой день дракой в выездной встрече с «Техасом».

И, разумеется, свой первый кулачный поединок в карьере уроженец Омска провел против своего коллеги по амплуа Реми Порье.

Причем инициатором драки оказался именно канадский голкипер. За несколько минут до конца третьего периода, когда «Милуоки» безнадежно горел 1:5 фарму «Далласа», в средней зоне вспыхнула массовая потасовка, и Порье решил поддержать партнеров, по всем канонам бросив вызов вратарю соперника. Жаль, что в итоге Аскаров эту дуэль проиграл, завалившись на спину раньше соперника. Впрочем, есть ощущение, что это далеко не последний бой эмоционального парня, которого мы прекрасно помним по молодежным чемпионатам мира.