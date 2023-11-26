Капризов вновь встречается с дочкой Маликова?

Российский нападающий «Миннесоты» и Стефания решили возобновить отношения.

О романе российского хоккеиста и дочери популярного певца стало известно в 2021 году, но уже на следующий год пара рассталась. Однако сейчас, похоже, влюбленные решили воссоединиться после небольшого перерыва.

Как и несколько лет назад, пара не афиширует свои отношения, и всем приходится догадываться обо всем, делая выводы на основе их фотографий в соцсетях. Если в первый раз любопытные фанаты обратили внимание на похожие фотографии из путешествия по Алтаю, то этим летом они отметили, что парочка вновь посетила одни и те же места уже в Италии. Разве может это быть просто совпадением?

Также говорят, что Стефания часто летает в гости к Кириллу в США, где у Кирилла есть собственное жилье. А недавно девушка засветилась на трибуне во время матча «Миннесота» — «Торонто» в Стокгольме.

Стефании 23 года, у нее собственный бизнес в сфере моды, и она уже давно живет отдельно от звездных родителей. Как сообщает НТВ, Дмитрий Маликов уверен, что о свадьбе дочери говорить пока рано. «Все хорошо, они дружат. Не будем забегать вперед, — сказал Маликов журналистам. — Капризов — завидный жених? А у нас, между прочим, завидная невеста!»

Ранее Стефания встречалась с сыном миллиардера Владимира Груздева, а Кирилла связывали романтические отношения со звездой шестого сезона шоу «Холостяк» Николь Сахтариди.

Источник фото: соцсети