Орлов установил рекорд, русские вратари остались в Нью-Йорке, «Питтсбург» пугает. Итоги открытия рынка НХЛ

Главное о первом дне трансферов для свободных агентов за океаном.

Орлов, Сорокин и Варламов

Главными действующими лицами и неофициальными победителями по итогам первого дня открывшегося рынка НХЛ стали русские звезды — перешедший в «Каролину» защитник Дмитрий Орлов и вратарский дуэт Ильи Сорокина с Семеном Варламовым. Голкиперы продлили свои контракты с «Айлендерс» соответственно на 8 лет (66 миллионов долларов) и 4 года (11 миллионов).

Соглашение Сорокина вступает в силу с сезона-2024/25, когда потолок зарплат в НХЛ вырастет на 4 миллиона, и сейчас оно выглядит как отличная сделка для всех сторон. Генеральный менеджер «Островитян» Лу Ламорелло в субботу швырялся большими деньгами и длинными сроками. Защитник Скотт Мэйфилд, которому в октябре исполнится уже 31 год, и нападающий Пьер Энгвалль продлены сразу на 7 лет. Для сохранения игроков их уровня решение как минимум странное. Теперь старине Лу надо найти способ усилить атаку, чтобы всерьез задумываться о титуле.

Орлову есть чем похвастаться. Он провел блестящий сезон в «Вашингтоне» и «Бостоне», а теперь на два года едет в клуб, где с недавних пор очень полюбили русских игроков. Зарплата у 31-летнего защитника внушительная — 7,75 миллионов долларов за сезон. Больше денег в субботу из неограниченно свободных агентов никто не получил. Неожиданностью выглядит только срок. Изначально можно было предположить, что агент игрока Марк Гандлер будет требовать длительное соглашение.

В остальном для Дмитрия все сложилось идеально. Он перешел в команду, которая планомерно подбирается к Кубку Стэнли и еще не прошла свой пик. Пока непонятно, означает ли подписание Орлова, что «Ураганы» точно расстанутся с крепким защитником Бреттом Пеши, у которого через год истекает действующий контракт. Эти игроки выходят на разных позициях, россиянин — слева, американец — справа.

Прямо сейчас оборона «Каролины» смотрится сильнее всех на Востоке: Слэвин — Бернс, Орлов — Пеши, Шей — Чэтфилд. Да и на Западе в один ряд можно поставить только «Вегас» и с оговорками «Колорадо». Популярный североамериканский инсайдер Пьер Лебрюн утверждает, что «Ураганы» еще не расстались с идеей получить Эрика Карлссона. Совершенно непонятно, зачем это надо «Харрикейнз». Отрицательного примера «Сан-Хосе», где два медведя в лице Бернса и Карлссона толкались в одной берлоге и мешались другу на чужой синей линии, разве мало?

Определились со своим будущим еще несколько российских игроков статусом пониже.

Российские голкиперы «Айлендерс» Семен Варламов и Илья Сорокин. Фото USA Today Sports

Другие россияне

Защитник Дмитрий Куликов вернулся во «Флориду», где когда-то начинал карьеру в НХЛ, заключив однолетний контракт на один миллион. Нападающие Владислав Наместников (Виннипег) и Григорий Денисенко (Флорида) продлили соглашения со своими клубами на два года.

Клим Костин, как и ожидалось, договорился с «Детройтом» — 2 года и 4 миллиона. Он заслужил этот контракт своей яркой игрой за «Эдмонтон» в минувшем сезоне, но теперь ему снова придется начинать с нуля и становиться своим уже в «Детройте». Генеральный менеджер клуба Стив Айзерман хорошо относится к русским игрокам, поэтому все в руках Костина.

Другому форварду, который пытается отвоевать себе место в НХЛ, придется сложнее. Михаил Мальцев подписал годичный контракт с «Лос-Анджелесом». Вопреки первоначальной информации соглашение оказалось двусторонним (775 тысяч в НХЛ/525 в АХЛ). «Спартак» был настойчив, но не слишком щедр, поэтому возвращение форварда в Россию откладывается как минимум на год. Отвоевать себе стабильное место в основном составе «Королей» при наличии линейки центров Копитар-Дюбуа-Дано-Лизотт выглядит как почти невыполнимая миссия.

«Каролина» внезапно продлила двух основных вратарей — Фредерика Андерсена и Антти Раанту, причем датчанина даже на два года. Это означает, что следующий сезон Петр Кочетков снова начнет на третьих ролях. И как тут не вспомнить про странный четырехлетний контракт, который он подписал с «Ураганами», уйдя к агенту Дэну Мильштейну. Генеральный менеджер клуба Дон Уодделл уже сказал, что подыщет место Кочеткову в АХЛ, несмотря на отсутствие собственного фарма.

Голкипер «Питтсбурга» Тристан Джарри. Фото Global Look Press

Странные сделки

В первые часы после открытия рынка сделки, заставившие усомниться в адекватности генеральных менеджеров, были редки. «Торонто» аж на три года подписал возрастного (36 лет) силовика Райана Ривза. Он по-прежнему готов драться и толкаться, но его эффективность в этих и остальных компонентах украшена сплошными знаками вопроса.

Пэт Вербик пригласил в «Анахайм» Алекса Киллорна, проведшего карьерный сезон в «Тампе» в окружении будущих членов Зала хоккейной славы. Однако форварду скоро исполнится уже 34, поэтому для него 25 миллионов на 4 года кажутся перебором. Возможно, иначе заманить ветерана с большим кубковым опытом в состав аутсайдера было сложно.

А вот позитивно оценить решение «молодого и прогрессивного» менеджера Кайла Дубаса, который после прихода в «Питтсбург» дал новый контракт вратарю Тристану Джарри на пять лет и почти 27 миллионов долларов, нельзя. Голкипер провел в «Пингвинз» пять сезонов, за это время не выиграв ни одной серии плей-офф, и постоянно испытывает проблемы со здоровьем. Складывается впечатление, что после ухода Рона Хекстолла в действиях нового руководства «Питтсбурга» ничего не изменилось. В нападении появились Райлли Смит, Ларс Эллер, Мэтт Ньето и Ноэль Аччиари. Всем как минимум исполнилось 30. Только о последнем можно сказать, что он держит свой уровень. Защитник Райан Грэйвз надежно играл в «Нью-Джерси», но для него 27 миллионов, включая 12 гарантированных миллионов подписными бонусами, на срок в 6 лет выглядят спорно. Похоже, «Питтсбург» в предстоящем сезоне снова будет кувыркаться.

Форвард Мэтт Дюшен. Фото Global Look Press

Точечные усиления

Основная особенность нынешнего рынка свободных агентов в НХЛ стала очевидной с первых минут его открытия — она диктуется скромным ростом верхней границы потолка зарплат. Скромный подъем с отметки в 82,5 до 83,5 миллиона привёл к тому, что крупных сделок было немного. У клубов почти нет места для маневра. Игроки, тем не менее, охотно заключают скромные контракты на год, поскольку расчет строится на улучшении ситуации с сезона-2024/25, когда потолок вырастет еще на 4 миллиона.

Мэтт Дюшен, контракт которого выкупил «Нэшвилл», подписался на скромные для игрока своего уровня деньги в «Даллас». Форвард получит всего 3 миллиона за сезон. И без того мощная атака «Старз» станет еще опаснее, а сам игрок в такой среде способен блеснуть результативностью, чтобы рассчитывать на солидное повышение следующим летом.

После выкупа последнего года контракта Блейка Уилера весь Виннипег вздохнул с облегчением, поскольку форвард сдавал на глазах и по слухам токсично вел себя в раздевалке. Однако «Рейнджерс» подписали 36-летнего ветерана фактически за еду: 800 тысяч долларов зарплаты и еще 300 тысяч в виде бонусов. В Нью-Йорке Уилеру дадут роль второго плана. Без него есть кому определять игру команды, поэтому приобретение смотрится неплохо. Выгорит — замечательно, нет — не велики затраты. Смущает только, что «Рейнджерс» в среднем стали еще старше. В плей-офф им явно не хватило скорости и креатива.

Инъекция опыта хороша для ушедшей в перестройку команды типа «Нэшвилла». Барри Тротц в один день добавил трех основательных мужиков — защитника Люка Шенна (3 года по 2,75 миллиона) нападающих Райана О'Райлли (4 по 4,5) и Густава Нюквиста (2 по 3,185). Для «Хищников» эти подписания выглядят несомненным усилением.