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Сегодня, 09:50

Обидное поражение Овечкина: «Вашингтон» играл лучше, но уступил аутсайдеру

«Вашингтон» проиграл «Сан-Хосе», Овечкин не смог забить гол
Отдел хоккея «СЭ»
Александр Овечкин (справа) в матче против «Сан-Хосе».
Фото USA Today Sports
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Второе подряд поражение «Кэпиталз».

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Сан-Хосе» — «Вашингтон» — 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)
Голы: Зеттерлунд — 6 (Охотюк, Гранлунд), 10:23 — 1:0. Кузнецов — 4 (ван Римсдайк, Фехервари), 36:25 — 1:1. Канин — 5 (бол., Бэйли, Эмберсон), 52:48 — 2:1.
Вратари: Блэквуд — Кемпер (58:42).
Штраф: 6 — 6.
Броски: 23 (11+6+6) — 34 (13+14+7).
Наши: Охотюк (15.21/2/0) — Кузнецов (23.08/2/+1), Овечкин (22.02/5/-1).
28 ноября. Сан-Хосе. SAP Center.

Победная серия «Вашингтона» была завершена оглушительным поражением от «Эдмонтона» (0:5), в котором солировал вернувшийся после травмы Коннор Макдэвид. От игры с «Сан-Хосе» ждали возвращения побед «Столичных», но с аутсайдером оказалось совсем не просто. «Шаркс» уже не допускают такого количества провалов в обороне, как в начале сезона, когда десяток пропущенных шайб был для них обычным явлением. И «Вашингтону» пришлось очень постараться, чтобы забить сегодня.

Первое же большинство «Вашингтона» было мегаопасным. Сначала после броска Овечкина шайба попала в штангу, а затем Кузнецов вместе с Ови вывели на бросок Тома Уилсона, окопавшегося на пятачке. Но 43-й номер не смог толком попасть по шайбе из убойной позиции, и она досталась вратарю «Шаркс» Блэквуду.

Гости были активнее, но пропустили — Никита Охотюк протащил шайбу из своей зоны, отпасовал Фабиану Зеттерлунду, и тот со второй попытки пробил Кемпера. У «Кэпиталз» хватало моментов, но Маккензи Блэквуд играл очень уверенно. А когда и он не мог спасти, на помощь приходила штанга — как в моменте с броском Дилана Строума.

Сравнять счет «Столичным» помог удачный рикошет. Блэквуд отразил бросок Евгения Кузнецова щитком, но шайба попала в Охотюка и отскочила в сетку.

Роковым для гостей стало удаление словацкого защитника Мартина Фехервары. Удивительно, но на большинство вышел силовой форвард Бэйли, который в последний раз играл в НХЛ два года назад — он и решил судьбу эпизода, сделав точную передачу под бросок Канину.

«Вашингтон» потерпел обидное поражение и упустил шанс вернуться в кубковую восьмерку. Впереди Овечкина и его команду ждет продолжение калифорнийского турне — матчи против «Лос-Анджелеса» и «Анахайма».

Александр Овечкин
Евгений Кузнецов (хоккей)
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Сан-Хосе Шаркс
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