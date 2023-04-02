«Тампа» снова идет за Кубком? Кучеров неудержим, а Василевский почти не пропускает

В плей-офф «молний» снова ждет встреча с «Торонто».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Айлендерс» — 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)

Голы: Сергачев — 9 (Колтон, Раддиш), 17:53 — 1:0. Жанно — 6 (Белльмар, Коул), 23:42 — 2:0. Кучеров — 29 (Пойнт, Сергачев), 29:57 — 3:0. Стэмкос — 33 (Раддиш, Пойнт), 31:45 — 4:0. Пойнт — 48 (бол., Кучеров, Киллорн), 53:26 — 5:0.

Вратари: Василевский — Сорокин (Варламов, 31:45).

Штраф: 18 — 16.

Броски: 32 (14+12+6) — 38 (10+20+8).

Наши: Кучеров (18.46/3/+2), Сергачев (20.47/4/+3) — Романов (19.43/2/-1).

Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя.

К концу регулярного чемпионата «Тампа» потихоньку приходит в себя. В последних трех матчах «Лайтнинг» одержали уверенные победы, при этом забросили 14 шайб, а пропустили всего одну. Сегодня «молнии» уверенно разобрались с «Айлендерс» и в шестой раз подряд вышли в плей-офф. Это новый клубный рекорд, а в первом раунде команда Джона Купера уже официально сыграет с «Торонто».

Российская дуэль вратарей полностью осталась за Андреем Василевским. Он отразил все 38 бросков и стал первой звездой встречи. Голкипер набрал просто невероятную форму. В последних трех играх Андрей оформил два «сухаря» и отразил 97,8 процентов бросков. На протяжении всего сезона Василевского ругали за отсутствие стабильности и очевидные ошибки, но как настоящий профессионал, он не форсировал свой выход на пик формы.

А вот Илье Сорокину сегодня не позавидуешь. Голкипер «Айлендерс» пропустил четыре шайбы после 21 броска и уже в середине матча уступил место в воротах Семену Варламову. Впрочем, «островитянам» не помогло и это. Российские игроки «Тампы» не щадили своих соотечественников, а Никита Кучеров набрал привычные для себя 2 (1+1) очка. В середине второго периода форвард успешно убежал в контратаку, а в третьей двадцатиминутке помог реализовать большинство Брэйдену Поинту.

Михаил Сергачев решил не отставать от своего партнера. На его счету результативная передача, а его гол в концовке первого периода в итоге стал победным. Защитник «Тампы» продлил результативную серию (1+3) до трех игр, и в 75 матчах текущего чемпионата в его активе 59 (9+50) очков. Если поначалу контракт Сергачева казался завышенным, то на данный момент Михаил заметно прогрессирует и полностью оправдывает доверие со стороны руководства.

К сожалению, по ходу третьего периода российский защитник получил повреждение в столкновении с Пажо и не смог продолжить игру. Характер и степень травмы пока остаются неизвестными. Не исключено, что здоровьем Сергачева не стали рисковать, да и счет на табло был уже 4:0. Сейчас у «Тампы» будет четыре дня перерыва, а затем команда отправится в Нью-Йорк, чтобы за два дня сыграть с «Рейнджерс» и «Айлендерс». Если «островитяне» не хотят потерять свое место в зоне wild card, то дома придется сыграть гораздо лучше.

«Оттава» — «Торонто» — 0:3 (0:0, 0:3, 0:0)

Голы: Бантинг — 22, 21:23 — 0:1. Нюландер — 37 (Керфут), 32:56 — 0:2. Зогорна — 1 (Маккейб, Броди), 38:09 — 0:3.

Вратари: Сегорд (Тэлбот, 40:00) — Самсонов.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 31 (10+8+13) — 20 (5+11+4).

Наши: Зуб (21.54/1/0) — -.

Оттава. Canadian Tire Centre. 20097 зрителей.

Соперник «Тампы» по первому раунду «Торонто» уверенно разобрался с «Оттавой». Главным героем встречи стал Илья Самсонов, который был признан первой звездой. Российский голкипер отразил 31 бросок и оформил уже четвертый «сухарь» в текущем чемпионате. В последнее время «Мэйпл Лифс» чередуют победы и поражения, но команда в седьмой раз в клубной истории пробила отметку в сто очков. «Торонто» понадобилось для этого 75 матчей и это второй показатель в истории клуба. Битва с «Тампой» обещает быть по-настоящему жаркой.