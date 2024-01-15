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Сегодня, 21:10

Рекорды под вопросом. Ничушкин влип в новую историю

Ничушкин попал в программу помощи хоккеистам и покинул расположения «Колорадо»
Михаил Зислис
Обозреватель
Валерий Ничушкин.
Фото USA Today Sports
Валерий Ничушкин.
Фото USA Today Sports
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Российский форвард покинул расположение «Колорадо» на неопределенный срок.

Спокойный понедельник взорвала резонансная новость из Северной Америки. Известный и респектабельный журналист Эдриан Дэйтер, много лет живущий в Денвере и освещающий «Колорадо», в своем аккаунте в X, бывшем «Твиттере», сообщил, что нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин попал в программу помощи игрокам НХЛ и покинул расположение команды на неопределенный срок. Официальное заявление со стороны клуба последует чуть позже.

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Первая реакция — шок. Россиянин проводил блестящий сезон, набрав 42 (22+20) очка в 40 матчах, и шел с превышением своего лучшего графика результативности. Ничушкин на постоянной основе прописался в первом звене с Нэйтаном Маккинноном и Микко Рантаненом — пожалуй, лучшая тройка в современной НХЛ. Теперь шансы установить личный рекорд рухнули. Надежды «Колорадо» на титул пока нет. Никто не знает, сколько продлится отсутствие нападающего.

Программа помощи игрокам и их семьям в НХЛ существует с 1996 года. В нее попадают хоккеисты, имеющие серьезные сложности с алкоголем или наркотиками либо столкнувшиеся с психическими проблемами. Все это время они продолжают получать зарплату и к своим обязанностям возвращаются только после полного излечения.

Валерий Ничушкин.
Фото USA Today Sports

Прошлой весной Ничушкин уже попадал в скандальную историю во время серии первого раунда Кубка Стэнли, когда его «Колорадо» встречался с «Сиэтлом». После второй игры, которую россиянин пропустил по состоянию здоровья, он спешно покинул расположение команды и больше в том плей-офф участия не принимал. В его гостиничном номере была обнаружена девушка украинского происхождения в состоянии сильного алкогольного опьянения. Она оказала сопротивление прибывшему на место врачу «Колорадо», поэтому пришлось вызвать скорую помощь.

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Темное дело, которое обросло многочисленными слухами, но не подробностями. Ни у клуба, ни у полиции впоследствии претензий к хоккеисту не возникло. Позднее было сказано, что Ничушкин вернулся бы в расположение «Колорадо», если бы команда вышла в следующий раунд.

Валерий Ничушкин
Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
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