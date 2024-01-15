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НХЛ

Сегодня, 18:25

Панарин установил рекорд «Рейнджерс». Никто не набирал 400 очков так быстро

Кирилл Бурдаков
Статистик
Хоккеист Артемий Панарин
Артемий Панарин.
Фото USA Today Sports
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Российский нападающий открыл счет в матче с «Вашингтоном».

Открыв счет в матче против «Вашингтона» (2:1), Артемий Панарин набрал 400-е очко в форме «Рейнджерс» в регулярных чемпионатах НХЛ. Российский форвард стал 19-м игроком, которому удалось добраться до этой отметки. Причем путь до юбилейной цифры оказался у него самым коротким в истории — всего 310 встреч. Панарин отобрал клубный рекорд у великого Марка Мессье, которому потребовалось 322 матча, защитник Брайан Лич преодолел 400-очковую дистанцию за 380 встреч.

Панарин перебрался в Нью-Йорк летом 2019 года. За последующие четыре с половиной сезона только три хоккеиста во всей лиге набрали больше очков. Результативнее Артемия названный отрезок провели звезды «Эдмонтона» Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль, а также лидер «Колорадо» Нэйтан Маккиннон. Кстати, другие россияне в топ-10 не входят: пропустивший сезон Никита Кучеров занимает 12-е место, Александр Овечкин — 27-й, Павел Бучневич — 42-й, Кирилл Капризов — 43-й, Евгений Малкин — 47-й.

Воскресный гол позволил Панарину выйти на 14-е место в списке лучших российских бомбардиров НХЛ. Форвард «Рейнджерс» набрал 720-е очко и оставил позади Алексея Жамнова. Из энхаэловцев выше Артемия располагаются Никита Кучеров (801 очко, 10-е место), Евгений Малкин (1264, 2-е) и Александр Овечкин (1512, 1-е).

Алексей Яшин
Артемий Панарин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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