Кузьменко забил важный гол, но это ничего не гарантирует. «Ванкувер» может его обменять

Канадская команда продолжает уверенное выступление в чемпионате и одержала первую домашнюю победу над «Тампой» с 2016 года!

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Тампа-Бэй» — 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

Голы: Пойнт — 13 (Сергачев, Хагель), 1:25 — 0:1. Кузьменко — 5 (бол., Хьюз, Миллер), 6:08 — 1:1. Босер — 19 (Миллер, Хегландер), 29:29 — 2:1. Босер — 20 (Хьюз, Гронек), 36:52 — 3:1. Босер — 21 (п.в., Хьюз), 58:42 — 4:1.

Вратари: Демко — Василевский (57:29 — 58:42).

Штраф: 6 — 4.

Броски: 22 (4+14+4) — 29 (11+5+13).

Наши: Задоров (19.08/1/-1), Кузьменко (12.56/2/+1), Михеев (14.19/1/0) — Кучеров (26.16/0/-1), Сергачев (26.37/2/-1).

13 декабря. Ванкувер. Rogers Arena. 18771 зритель.

Очередные два очка «Кэнакс» добыли в волевом стиле, прибавив по ходу матча. Игру в исполнении команды сложно назвать яркой, но она основательная, четко выстроенная и сбалансированная. Вопрос о попадании в плей-офф, остро стоявший в межсезонье, в декабре не может быть решен полностью. Уже сейчас почти никто не сомневается, что «Ванкувер» его решит успешно. Предпосылок к спаду нет, и пока все смотрится неплохо.

Логично, что в такой позитивной ситуации основной темой последних дней применительно к команде стало обсуждение будущего российского нападающего Андрея Кузьменко. Он давно перестал забивать, выпал из доверия главного тренера Рика Токкетта, пару игр в ноябре провел на трибуне и сейчас оказался в четвертом звене. В последнем матче с «Каролиной» нападающий провел на площадке всего 10.36 — минимальный показатель в нынешнем регулярном чемпионате. Для игрока, который в прошлом сезоне забросил 39 шайб, это настоящее унижение. Такое отношение можно назвать чрезмерно жестким, но вполне оправданным со стороны тренерского штаба. Кузьменко забил всего однажды за последние 15 матчей, хотя продолжал регулярно появляться в большинстве вместе со звездными партнерами — Элиасом Петтерссоном, Джей Ти Миллером и Куинном Хьюзом.

Илья Михеев и Андрей Кузьменко. Фото USA Today Sports

«Я устал отвечать на вопросы о нем, — сказал Токкетт по окончании последней игры с «Каролиной». — Кузи...он должен идти в форчек. Давайте начнем с этого». В первом сезоне Кузьменко выезжал на том, что спелся с Петтерссоном в одной связке, и сумасшедшем проценте реализации бросков (27,3). От той красоты ничего не осталось, и россиянину, у которого еще два года действует контракт с зарплатой 5,5 миллиона, приходится начинать с базовых вещей. Известный и авторитетный канадский журналист Эллиотт Фридман сообщил, что другие клубы стали активно интересоваться возможность выменять попавшего в опалу форварда. Прямо сейчас, когда его цена упала, избавляться от столь ценного актива — худшее решение для менеджмента «Ванкувера». Для начала надо попытаться разбудить Кузьменко и вернуть ему былую уверенность.

Игра российского форварда против «Тампы» не стала божественным откровением, если вспомнить, что ему удавалось в прошлом сезоне. Для Канады, где со всех сторон обсасываются любые слова и поступки хоккеиста, он сделал несколько правильных шагов — забил Андрею Василевскому в касание щелчком из левого круга вбрасывания, как это любил делать много лет Александр Овечкин, и в одном эпизоде надежно сыграл в обороне, подстраховав защитника Филипа Хронека и не дав как следует бросить из убойной позиции капитану соперника Стиву Стэмкосу.

Дрессировка со стороны Токетта принесла первые плоды. Для безудержного оптимизма поводов все-таки маловато.

Главным героем матча стал Брок Бесер, сделавший хет-трик и догнавший в списке лучших снайперов сезона Остона Мэттьюса из «Торонто» — у обоих стало по 21 голу. Это обстоятельство вряд ли порадует тех, кто сочувствует Кузьменко в нынешней ситуации. В прошлом сезоне именно россиянин своей игрой отобрал у американца функции основного голеадора «Ванкувера». Тогда Бесер забросил лишь 18 шайб в 74 матчах. Теперь ситуация полностью развернулась в другую сторону. О том, насколько важно отвоевать право быть первой опцией команды в большинстве и зоне атаки, можно написать здоровенный трактат. В моменте россиянин улучшил свои позиции, сыграв почти 13 минут. Но в долгосрочном плане в его подъем в «Кэнакс» пока поверить очень тяжело. Пока прогноз о том, что Кузьменко придется сменить команду до дедлайна, выглядит весьма вероятным.