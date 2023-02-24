«Вашингтон» обменял друга Овечкина и хочет перестройки. Что будет дальше с командой?

Смотрим, как обстоят дела у «Столичных».

Еще в декабре прошлого года владелец «Вашингтона» Тед Леонсис заявил журналистам, что никакой перестройки устраивать не будет, ведь на кону рекорд главной звезды клуба и лиги Александра Овечкина.

«Я не собираюсь, как в прошлый раз (перед локаутом-2004/05), распродавать всех игроков. Уверен, появятся молодые хоккеисты, но перестройку мы устраивать не будем. По моему мнению, перестройка — это когда, глядя в глаза игрокам, тренерам и болельщикам, говоришь, что вы будете ужасны. А если бы мы были ужасны, не думаю, что Алекс мог бы побить рекорд», — приводит ESPN слова Леонсиса.

Тед рассказал, что Овечкин попросил оставить команду конкурентоспособной. Однако что-то пошло не так. В ночь на 24 февраля клуб обменял защитника Дмитрия Орлова в «Бостон», получив взамен сдавшего 33-летнего форварда Крэйга Смита, а также три выбора на драфте. Первый раунд в 2023-м, второй — в 2025-м и третий в 2024-м. Также из «Кэпиталз» в состав «Мишек» перешел Гарнет Хэтэуэй, который прекрасен в роли оборонительного форварда четвертого звена.

Самое главное в этой сделке, что «Бостону» дорогостоящий Орлов (кэпхит — 5,1 миллиона) достался всего за 1,3 миллиона. В сделке приняла участие «Миннесота», которая в качестве жеста доброй воли (и выбора в пятом раунде драфта-2023) взяла на себя 2,5 миллиона от зарплаты россиянина.

Овечкин просил владельца оставить «Кэпиталз» сильным, однако в итоге клуб остался без одного из своих главных результативных защитников, а также друга капитана. У Дмитрия в нынешнем году истекал контракт, и, судя по состоявшемуся обмену, договориться о продлении стороны не смогли.

Но есть ли в клубе те, кто сможет заменить уходящих звезд в ближайшие годы? Прямо сейчас «Вашингтон» — самый старый клуб лиги, средний возраст команды — 30 лет. Возрастные хоккеисты тяжело восстанавливаются после травм: Никлас Бэкстрем едва заметен после возвращения, как и Том Уилсон. Джон Карлсон только приступил к занятиям на льду. Дорогие форварды практически не забивают (у Ти Джея Оши и Евгения Кузнецова на двоих 21 гол), за всех отдувается один Овечкин (32).

Кстати, прямо сейчас у «Кэпиталз» нет ни одного защитника с контрактом хотя бы на следующий сезон.

Вероятная перестройка для «Вашингтона» может обернуться настоящей катастрофой, если не думать о ней еще несколько лет. Почему?

Дмитрий Орлов. Фото Global Look Press

В системе «Кэпиталз» совсем нет молодых звезд

Даже стоит сказать «практически нет». Самый яркий игрок, который на слуху у каждого хоккейного болельщика в России — форвард «Авангарда» Иван Мирошниченко. В начале 2022 года у молодого нападающего была обнаружена лимфома Ходжкина. Парень проходил курс лечения в Германии и очень быстро пошел на поправку, вернувшись на лед к ноябрю. Мирошниченко в 18 лет дебютировал в КХЛ и за 22 игры в составе омичей набрал 4 (3+1) очка. Также он забросил 10 шайб и записал на свой счет 14 очков всего за 12 матчей в МХЛ.

Швед Александр Суздалев очень результативен в молодежной лиге WHL, набрал 69 (30+39) очков в 52 встречах. Но такие цифры очень легко объяснить: нападающий выходит на лед в одном звене с канадским вундеркиндом Коннором Бедардом, который на ближайшем драфте будет выбран под первым номером. Однако по цифрам Александр — самый яркий форвард, права на которого находятся у «Кэпиталз».

В фарм-клубе «Вашингтона» — «Херши» — играют 22-летний Коннор Макмайкл и 21-летний Хендрикс Лапьерр. Однако оба форварда пока не смогли закрепиться в основе клуба НХЛ и показывают не самые выдающиеся цифры в АХЛ. На счету Макмайкла, который начинал сезон как раз в НХЛ, всего 25 (12+13) очков за 36 игр, у Лапьерра — 23 (10+13) за 47 матчей.

Александр Суздалев. Фото Соцсети

В аренде в Швеции играет 19-летний форвард Людвиг Перссон. Эксперты называют его умным плеймейкером, а сам парень в 40 встречах Высшей лиги Швеции (второй по уровню чемпионат) набрал только 15 (4+11) очков.

Среди защитников стоит отметить 20-летнего Винсента Айорио, который является самым молодым результативным игроком обороны в фарм-клубе «Вашингтона» в этом сезоне (2+14 за 48 игр). Еще один талантливый парень — Райан Чесли, которого выбрали во втором раунде драфта-2022. Однако пока он с трудом осваивается в студенческой NCAA. Так что его развитие еще впереди.

Получается, готовых молодых хоккеистов, способных ворваться в основу «Вашингтона» и помогать команде выходить на новый уровень , просто нет.

Объясняется все довольно просто: в последние годы «Вашингтон» мало выбирал в первых раундах драфта. А тех, кого смог забрать, совсем не развивал. Или просто не угадал с выбором.

«Вашингтон» ужасен в драфте игроков

Проблема «Вашингтона» в том, что о будущем команда будто и не думала. Что делать, когда Овечкин, Бэкстрем и Карлсон постареют? И ведь ответ в стиле: «У нас не было высоких драфт-пиков» не принимается. Работа скаутского отдела проявляется не только в правильном выборе в топ-10 первого раунда. А в том, как эксперты работают с поздними выборами.

Александр Овечкин. Фото USA Today Sports

За последние десять лет, с 2013 года, «Вашингтон» не выбрал ни одного хоккеиста в третьем и более поздних раундах, кто провел бы в НХЛ хотя бы сто матчей. Ближе всего в системе клуба к этому форварды Макмайл и белорус Алексей Протас.

Много ли заиграло ребят из первых раундов за этот период? Один из самых ярких примеров — форвард Андре Бураковски (23-й выбор на драфте-2013), который раскрылся как яркий хоккеист уже после ухода из «Вашингтона» и выиграл два Кубка Стэнли (один со «Столичными», второй — с «Колорадо»). Нападающий Якуб Врана (13-й выбор драфта-2014) провел в составе «Кэпиталз» несколько неплохих сезонов, но был обменян в «Детройт», где и затих. Выбор в первом раунде-2015 — вратарь Илья Самсонов. Сейчас он зажигает в «Торонто», а в команде Овечкина провалил единственный шанс стать первым номером. После этого с ним не продлили контракт. Защитник Йонас Зигенталер (второй раунд) немного поиграл за «Столичных», а теперь он — основной игрок яркого «Нью-Джерси».

С 2016 года «Вашингтон» практически не подпускал выбранных на драфте игроков до основы. Исключением стал защитник Мартин Фехервари, который с 2018 года провел 133 матча. С 2020-го ни один хоккеист не провел в форме «Кэпиталз» и десяти матчей в регулярке.

Получается, что «Вашингтон» совершенно не умеет работать на драфте в последние лет пять, а до этого иногда удачно выбирал игроков, но совершенно не занимался их развитием. Вряд ли бы мы обсуждали будущее клуба в таком грустном тоне, заиграй в команде на своем нынешнем уровне Бураковски, Зигентхалер и Самсонов, а также Врана.

Для Мирошниченко, например, это звоночек: ехать в «Вашингтон» сейчас пока не стоит. Здесь подойдет пример Кирилла Капризова или Артемия Панарина: стоит стать лидером в КХЛ и не торопиться. В «Кэпиталз» нужно быть уже готовым игроком, практически звездой.

На ближайшем драфте у «Вашингтона» три выбора в первых двух раундах ( два — в первом и один — во втором). И учитывая общий высокий уровень молодых игроков, выходящих на драфт, хочется верить, что клуб хотя бы на этот раз сможет не промахнуться. И не просто выбрать будущую звезду, но и правильно заняться ее развитием. При таком сильном и ровном подборе талантов идеально было бы иметь по нескольку выборов в первых раундах, чтобы заложить крепкий фундамент для будущей перестройки. Но для этого нужно обменять еще одного «большого» игрока, а это уже будет откровенная капитуляция. Придется объясняться перед капитаном.