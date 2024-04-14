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НХЛ

Сегодня, 10:45

Овечкину нужно две победы — и «Вашингтон» попадет в плей-офф. Новые расклады на финише регулярки НХЛ

«Вашингтону» нужно две победы для выхода в плей-офф НХЛ
Отдел хоккея «СЭ»
Хоккеист Александр Овечкин
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Изучаем календарь претендентов на попадание в плей-офф от Восточной конференции.

«Рейнджерс» — «Айлендерс» — 3:2 ОТ
«Филадельфия» — «Нью-Джерси» — 1:0
«Вашингтон» — «Тампа-Бэй» — 4:2
«Торонто» — «Детройт» — 4:5 ОТ
«Питтсбург» — «Бостон» — 3:6

Одно из двух вакантных мест в плей-офф — третья строчка в Столичном дивизионе. На нее не претендует «Детройт» (так как он выступает в Атлантическом дивизионе) и «Филадельфия» (теперь она даже теоретически не может достать «Айлендерс»).

Таблица Столичного дивизиона

Команда Ильи Сорокина — явный фаворит в борьбе за эту позицию. «Айлендерс» осталось сыграть с «Нью-Джерси» и «Питтсбургом». Два очка гарантируют ньюйоркцам место в топ-3. При этом даже в случае двух поражений в основное время «Айлендерс» может остаться на третьем месте — если «Вашингтон» и «Питтсбург» проиграют еще по разу, причем «Кэпиталз» должны уступить не в дополнительное время. Но даже при худшем раскладе для Сорокина и его партнеров останется еще одно место в зоне «уайлд-кард» — напомним, что в НХЛ в плей-офф выходят по три лучшие команды дивизиона и еще две из конференции в целом. Также важное уточнение: при равенстве очков первый критерий, определяющий, кто будет выше в таблице, — победы в основное время, второй — победы в основное время и в овертайме (без учета побед по буллитам).

Перейдем к раскладам по «уайлд-кард». Одно из двух мест уже забронировала за собой «Тампа», а на второе претендуют (предположим, что «Айлендерс» все же попадет в топ-3 в дивизионе) «Питтсбург», «Вашингтон», «Филадельфия» и «Детройт».

Таблица зоны уайлд-кард на «Востоке»

Рассмотрим календарь четырех претендентов и их шансы попасть в плей-офф. Примечание: «Детройт» пока формально выше «Филадельфии» из-за того, что сыграл меньше матчей, после окончания регулярки по понятным причинам этот критерий не будет иметь значения.

«Вашингтон»

Оставшиеся матчи: «Бостон» (д) — 16.03, «Филадельфия» (г) — 17.03

Главное преимущество «Вашингтона» — все зависит только от него. Будут две победы (можно и не в основное время) — и он попадет в плей-офф. Но любая потеря очков наверняка оставит «Кэпиталз» без участия в Кубке Стэнли — «Детройту» и «Питтсбургу» будет достаточно набрать на балл больше, чтобы обойти команду Александра Овечкина.

Александр Овечкин. «Вашингтон» взбесил Кучерова и сохранил надежду на плей-офф. Важнейшая победа команды Овечкина

«Детройт»

Оставшиеся матчи: «Монреаль» (д) — 16.03, «Монреаль» (г) — 17.03

«Детройт» кажется фаворитом гонки: ему предстоит два матча с немотивированным «Монреалем». Главная проблема для «Ред Уингз» — число побед в основное время. При равенстве очков из-за проигрыша по этому показателю они уступят любому из конкурентов.

«Филадельфия»

Оставшийся матч: «Вашингтон» (д) — 17.03

«Филадельфию» спасет только чудо. Нужна победа в основное время над «Вашингтоном» и как минимум по одному поражению (тоже в основное время) «Детройта» и «Питтсбурга».

«Питтсбург»

Оставшиеся матчи: «Нэшвилл» (д) — 16.03, «Айлендерс» (г) — 18.03

Поражением от «Бостона» «Питтсбург» сильно понизил свои шансы на плей-офф. Преимущество «Пингвинз» — хороший показатель по числу побед в основное время. «Пингвинам» в случае успешных матчей с «Нэшвиллом» и «Айлендерс» будет достаточно, чтобы «Вашингтон» и «Детройт» потеряли по очку — тогда команда Сидни Кросби и Евгения Малкина будет выше в таблице.

Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Детройт Ред Уингз
ХК Питтсбург Пингвинз
ХК Филадельфия Флайерз
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