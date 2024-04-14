«Вашингтон» взбесил Кучерова и сохранил надежду на плей-офф. Важнейшая победа команды Овечкина

«Кэпиталз» обыграли «Тампу» — 4:2.

«Вашингтон» выложился в матче с «Тампой» по максимуму и забрал два драгоценных очка в крайне непростой борьбе. Пока «Кэпиталз» остаются в гонке за место в восьмерке на «Востоке», но им необходимо, чтобы конкуренты оступались.

В составе победителей ярко проявили себя несколько человек, в разные моменты бравшие дело в свои руки. В первом периоде роль спасителя примерил нападающий Сонни Милано, сделавший дубль. При втором голе ему шайбу точно на клюшку откинул вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский. Смотрелся эпизод весьма подозрительно и вполне мог запустить в жизнь новую теорию заговора. Но раз вся хоккейная Россия желает удачи «Кэпиталз», то к ляпу голкипера можно отнестись со снисхождением.

Веселый первый период завершился ужасным моментом. Нападающий «Болтс» Майкл Эйссимонт отправил в борт защитника «Кэпиталз» Ника Дженсена. Тот несколько минут лежал на льду в окружении врачей и только потом его увезли с арены на носилках. На площадку он уже не вернулся. Арбитры посчитали, что все было чисто. Остававшиеся до конца периода полторы с небольшим минуты соперники доиграли уже после перерыва.

На передний план вышли вратари обеих команд — Чарли Линдгрен и Василевский. Во втором периоде у них работы хватало по горло. Особенно хорош был россиянин, в нескольких моментах проявивший себя, как в лучшие годы.

Арбитры оказались беспощадны по отношению к «Вашингтону», пропустив несколько очевидных нарушений со стороны игроков «Тампы». Например, в моменте, когда Никита Кучеров втихаря врезал локтем Тому Уилсону точно в лицо. Россиянина взбесил жесткий силовой прием, который против него провел оппонент немного раньше. Слегка успокоились бушевавшие трибуны после того, как Ник Дауд поколотил Эйссимонта за его «грехи».

В третьем периоде хозяева дожали соперника, не дав в итоге набрать ни одного очка лучшему бомбардиру регулярного чемпионата Кучерову. Автор победного гола Джон Карлсон вышел на первое место в клубной истории по шайбам (150) среди защитников, опередив Кевина Хэтчера. Александр Овечкин отметился несколькими силовыми приемами и важным блоком в концовке.