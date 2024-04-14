Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Хоккей

Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 04:10

«Вашингтон» взбесил Кучерова и сохранил надежду на плей-офф. Важнейшая победа команды Овечкина

Михаил Зислис
Обозреватель
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен
«Кэпиталз» обыграли «Тампу» — 4:2.

«Вашингтон» выложился в матче с «Тампой» по максимуму и забрал два драгоценных очка в крайне непростой борьбе. Пока «Кэпиталз» остаются в гонке за место в восьмерке на «Востоке», но им необходимо, чтобы конкуренты оступались.

В составе победителей ярко проявили себя несколько человек, в разные моменты бравшие дело в свои руки. В первом периоде роль спасителя примерил нападающий Сонни Милано, сделавший дубль. При втором голе ему шайбу точно на клюшку откинул вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский. Смотрелся эпизод весьма подозрительно и вполне мог запустить в жизнь новую теорию заговора. Но раз вся хоккейная Россия желает удачи «Кэпиталз», то к ляпу голкипера можно отнестись со снисхождением.

Веселый первый период завершился ужасным моментом. Нападающий «Болтс» Майкл Эйссимонт отправил в борт защитника «Кэпиталз» Ника Дженсена. Тот несколько минут лежал на льду в окружении врачей и только потом его увезли с арены на носилках. На площадку он уже не вернулся. Арбитры посчитали, что все было чисто. Остававшиеся до конца периода полторы с небольшим минуты соперники доиграли уже после перерыва.

На передний план вышли вратари обеих команд — Чарли Линдгрен и Василевский. Во втором периоде у них работы хватало по горло. Особенно хорош был россиянин, в нескольких моментах проявивший себя, как в лучшие годы.

Арбитры оказались беспощадны по отношению к «Вашингтону», пропустив несколько очевидных нарушений со стороны игроков «Тампы». Например, в моменте, когда Никита Кучеров втихаря врезал локтем Тому Уилсону точно в лицо. Россиянина взбесил жесткий силовой прием, который против него провел оппонент немного раньше. Слегка успокоились бушевавшие трибуны после того, как Ник Дауд поколотил Эйссимонта за его «грехи».

В третьем периоде хозяева дожали соперника, не дав в итоге набрать ни одного очка лучшему бомбардиру регулярного чемпионата Кучерову. Автор победного гола Джон Карлсон вышел на первое место в клубной истории по шайбам (150) среди защитников, опередив Кевина Хэтчера. Александр Овечкин отметился несколькими силовыми приемами и важным блоком в концовке.

Александр Овечкин
Андрей Василевский (хоккей)
Никита Кучеров
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
Обсудить
Читайте также
«Вашингтон» проиграл «Баффало» в матче НХЛ
«Автомобилист» победил «Металлург» и сравнял счет в полуфинале Кубка Гагарина
Русскоговорящий парень пытался дать отпор нападавшему в ТЦ в пригороде Сиднея
Разин желает сопернику матча смерти, а Заварухина не интересуют медали. Что произошло после встречи «Автомобилист» - «Металлург»
Средственные действия: на что шел бюджет Орска вместо обслуживания дамбы
В Киеве назвали новый закон о мобилизации приговором для Зеленского
Популярное видео
«Анахайм» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Мыльников, Дер-Аргучинцев, Дронов: вылет «Трактора»
Шалунов: травма Фукале, ответ Заварухину, «Локомотив» в финале
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Овечкин: гонка за великим рекордом Гретцки по голам в НХЛ
НХЛ: «Рейнджерс» обыграли «Айлендерс», «Вашингтон» — «Тампа-Бэй». Расписание и результаты матчей 13 и 14 апреля
Кожевников: «Овечкин как был настоящим русским мужиком, так им и остается»
Крикунов сравнил успехи Кучерова и Овечкина в НХЛ
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Овечкин обошел Федорова по голевым передачам в НХЛ и вышел на второе место среди россиян
Овечкин — мимо плей-офф? «Вашингтон» проиграл и пропустил вперед конкурентов
Материалы сюжета: Кучеров: новый рекорд российских бомбардиров и гонка с Маккинноном и Макдэвидом
Крикунов сравнил успехи Кучерова и Овечкина в НХЛ
Канарейкин: «Кучеров и Панарин — состоявшиеся звезды НХЛ и мирового хоккея»
Кучеров может побить великий рекорд Ягра! Для этого ему нужно набрать девять очков в трех матчах
Кучеров прет к «Арт Россу»! Еще никто из россиян не выбивал 140 очков за регулярку
Кучеров стал третьим действующим игроком НХЛ с 2 и более очками в 40 матчах сезона
Кучеров стал вторым игроком в XXI веке с 140 очками за сезон в НХЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

«Хотел бы стать первым российским главным тренером в НХЛ». Юбилейное интервью Гончара