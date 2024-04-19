Не подошел СКА и «Спартаку», но уже забивает в НХЛ! Потрясающий дебют русского таланта за «Виннипег»

Никита Чибриков отметился заброшенной шайбой в первом матче в лиге.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Ванкувер» — 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)

Голы: Гарлэнд — 20, 5:22 — 0:1. Виларди — 22 (Иафалло, Ламберт), 11:26 — 1:1. Перфетти — 18 (Эпплтон, Шмидт), 20:55 — 2:1. Линдхольм — 14 (бол., Хьюз, Гарлэнд), 37:11 — 2:2. Чибриков — 1 (Нидеррайтер), 45:18 — 3:2. Перфетти — 19 (п.в.), 57:55 — 4:2.

Вратари: Броссуа — Демко (57:39 — 57:55).

Штраф: 8 — 10.

Броски: 26 (8+8+10) — 20 (9+6+5).

Наши: Чибриков (11.03/3/0) — Задоров (18.26/1/-1), Михеев (14.50/3/0), Подколзин (10.41/1/-3).

19 апреля. Виннипег. Canada Life Centre. 15225 зрителей.

В день, когда Никита Кучеров выиграл «Арт Росс Трофи», не оставим без внимания другое достижение российского хоккеиста. Переведенный в основу «Виннипега» Никита Чибриков забросил первую шайбу в НХЛ в первом же матче. Пострадал «Ванкувер». Гол Чибрикова оказался победным в игре, которая позволила «Джетс» подняться на второе место Западной конференции. Сильно сомневаюсь, что Чибрикова оставят в основе на первый раунд плей-офф. Сейчас это не так и важно. В первом заокеанском сезоне нападающий успел дебютировать в НХЛ и отметился голом.

Карьерный путь Чибрикова подходит под избитый сюжет: игрок не пригодился в России и уехал покорять Северную Америку. Нападающий не закрепился на уровне КХЛ ни в укомплектованном СКА, ни в московском «Спартаке».

Адаптация ко взрослому хоккею затянулась. Ранний дебют за СКА и сборную не привел к долгому и успешному союзу. Никите не особо помог обмен из армейского клуба, когда в межсезонье-2022 игрок переехал из Санкт-Петербурга в Москву как часть грандиозной сделки по Александру Никишину. Прошлый сезон в «Спартаке» получился неровным. Экс-наставник красно-белых Борис Миронов осторожно заводил в основу молодежь. Чибриков проехал по трем лигам (КХЛ — ВХЛ — МХЛ), а в плей-офф отыграл два матча за «Химик» и семь — за молодежку «Спартака».

В отъезде за океан ничего удивительного не было. Давняя мудрость: если что-то не получается, то надо что-то менять. Чибриков решил сменить страну и лигу. «Виннипег», задрафтовавший нападающего в 2021 году под высоким 50-м номером, был только рад, что проспект будет развиваться у них в руках. В том, что Никита — большой талант, все могли убедиться по серебряному для нашей сборной ЮЧМ-2021. Чибрикова выбрали капитаном, а по очкам форвард уступил только Матвею Мичкову, Шейну Райту и Коннору Бедарду. Два талантливых канадца уже закрепились в НХЛ. Мичков — лидер «Сочи», но история Матвея особенная. Чибриков сегодня начал путь в лучшей лиге мира, дебютировав за «Виннипег» с заброшенной шайбы в первом матче.

За океаном Никите никто не обещал легкой жизни и перманентного места в основном составе. Пришлось пройти жернова АХЛ — весь сезон, за исключением сегодняшнего матча с «Ванкувером», нападающий отыграл в фарм-клубе. Чибриков, что важно, быстро адаптировался к новому хоккею и стал лидером «Манитобы». Колоссально возросла результативность. Форвард выдал лучший сезон по очкам со времен детской школы московского «Динамо» и стал четвертым бомбардиром команды. В концовке регулярки россиянина наградили повышением в основу «Джетс». Оно, конечно, больше символичное, но даже дебютом для галочки Никита воспользовался сполна. За океаном ценят игроков, готовых хвататься даже за малейший предоставленный шанс.

У Чибрикова еще два года контракта с «Виннипегом». Путь форварда за океаном только начинается, но уже сбылась маленькая мечта. Дебют в НХЛ получился шикарным: гол, звание первой звезды матча, теплые поздравления партнеров. В плей-офф НХЛ Никита сыграет только в случае форс-мажоров, зато может побороться с «Манитобой» за Кубок Колдера. Будущее в системе «Джетс» рассудит следующий тренинг-кэмп. От того, как нападающий проявит себя на предсезонке, во многом будет зависеть, в какой команде он начнет чемпионат.