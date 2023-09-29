«Тампа» начнет сезон без русского топ-вратаря. Василевский перенес операцию и не сыграет до декабря

Как потеря основного голкипера скажется на перспективах «Молний»?

После трех финалов подряд, два из которых завершились выигрышем Кубка Стэнли, «Тампа» непривычно рано завершила сезон в первом раунде. В вылете от «Торонто» виделась польза для подуставшего состава. Глядя на игру «Молний», сложно отделаться от мыслей о перенасыщении хоккеем и кубковом выгорании. Летом команда прошла адекватное с точки зрения восстановления межсезонье. Лидеры залечили старые болячки и отдохнули перед новым кубковым походом. Однако неприятности поджидали «Тампу» меньше чем за месяц до начала чемпионата.

Основной вратарь «Молний» Андрей Василевский перенес операцию (микродискэктомию из-за грыжи поясничного отдела позвоночника) и пропустит около двух месяцев регулярки. В лучшем случае уфимского воспитанника «Тампа» увидит в деле в начале декабря. Как пишут североамериканские коллеги, голкипер отсутствовал на протяжении большей части сборов. Андрей вышел на тренировку на прошлой неделе (в четверг), после чего вратаря не видели на льду. 28 сентября в «Тампе» официально сообщили о перенесенной операции — два первых месяца команда проживет без топ-голкипера.

Фото Global Look Press

Важность российского вратаря для «Лайтнинг» лишний раз отмечать не стоит. Василевский забирал большую часть матчей в регулярке (за три последних сезона — 75 процентов), а в плей-офф вовсе играл без замен. Андрею 29 лет, усталость с возрастом имеет накопительный эффект и сказывается на здоровье. Когда россиянина не тревожили травмы, «Молнии» сильно не беспокоились о поисках бэкапа. В пару к уфимцу приглашали ветеранов, которые разгружали стартера в регулярке: Кертиса Макиленни, Брайана Эллиотта. Тратиться на более солидного голкипера не имело смысла.

После операции Василевского ситуация изменилась. До декабря «Лайтнинг» жизненно необходим достойный сменщик Андрея. Таковыми клуб похвастаться не может. Юнас Юханссон, номинальный бэкап, к 28 годам отыграл в НХЛ лишь 35 матчей, хотя поменял три команды. 22-летний Хуго Алнефельт дебютировал за «Молний» в сезоне-2021/22 (1 игра), но прошлый чемпионат безвылазно провел в фарм-клубе. Мэтт Томкинс, которым не так давно активно интересовались российские клубы, вовсе не пробовал НХЛ на вкус, а в систему «Тампы» приехал после двух сезонов в чемпионате Швеции. Выбор небогатый — и слишком рискованный.

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Сильно сомневаюсь, что «Молнии» доверятся тандему Юханссон — Алнефельт/Томпкинс. Каждый — в лучшем случае бэкап, а не первый (пусть и временный) номер команды, которая мечтает о Кубке Стэнли. Провал на старте регулярки не лишит «Тампу» шансов на плей-офф, но ударит по перспективам и потенциальному месту в таблице. Генменеджеру Жюльену Брисбуа нужно изучать рынок и предлагать контракт кому-то из доступных вратарей. Без работы Ярослав Галак, но неизвестно, планирует ли 38-летний словак продолжать карьеру. Свободен и хорошо знакомый «Тампе» Эллиотт. Другой путь Брисбуа — выменять вратаря из других команд, правда, ради сделки (с временным эффектом) придется расстаться с активами.

Фото Global Look Press

Потеря Василевского, несомненно, скажется на «Тампе». Эталонной обороной команда Джона Купера никогда не отличалась — разницу в ответственных моментах делал именно вратарь. Андрей семь сезонов подряд безальтернативно считался первым номером «Молний». Старт чемпионата «Болтс» вызывает обоснованные беспокойства. А Василевский, скорее всего, расстался с шансами на вторую в карьере «Везину Трофи». При благополучном раскладе голкипер вернется на лед в декабре, но неизвестно, сколько времени потребуется, чтобы выйти на пик формы. В любом случае здоровый и могущественный Василевский нужен «Тампе» в плей-офф. Осталось только команде не растерять очки на старте регулярки, чтобы не пролететь мимо кубковой восьмерки.