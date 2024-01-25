Перерождение русского вратаря «Торонто». Самсонов выдал суперматч и снова влюбил в себя фанатов

Илья признался, что чуть не расплакался.

«Торонто» — «Виннипег» — 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Гол: Мэттьюс — 39 (Райлли, Робертсон), 64:13 — 1:0.

Вратари: Самсонов — Броссуа.

Штраф: 4 — 10.

Броски: 30 (4+11+13+2) — 32 (16+5+7+4).

Наши: — - Наместников (20.15/2/0).

25 января. Торонто. Scotiabank Arena.

Новый год для Ильи Самсонова начался с не самых приятных событий. «Торонто» надоело терпеть нестабильную игру вратаря. И 31 декабря клуб выставил россиянина на драфт отказов. В теории Самсоновым могли заинтересоваться другие команды, и сейчас Илья играл бы не в сине-белом джерси с кленовым листом на груди. Однако процедура драфта отказов завершилась командировкой в фарм-клуб, правда лишь формальной. В АХЛ голкипер не сыграл — только тренировался и перезагружался, как отметил генеральный менеджер Брэд Треливинг, комментируя перевод вратаря в «Марлиз».

Самсонов столкнулся с непростым периодом в карьере. Летом Илья подписал новый контракт с «Торонто» через арбитраж. Изначально стороны не сошлись по финансовым условиям. Тем, что дело дошло до независимого суда, голкипер только завысил требования к себе. Сезон Илья начал неудачно. Возложенные ожидания как на первого номера россиянин не оправдал: проиграл конкуренцию и дублеру Джозефу Уоллу, и 34-летнему Мартину Джонсу. Статистика Самсонова говорит сама за себя, но главное — с другими вратарями «Мэйпл Лифс» чаще побеждали. Любой тренер закроет глаза на низкий процент отраженных бросков, если вратарь придает команде уверенность и держит в игре. У Самсонова это получалось крайне редко.

«Перезагрузка» Ильи длилась около двух недель. 15 января голкипер вышел в старте против «Детройта». Россиянин пропустил три шайбы с 23 бросков. Несколько раз выручил команду, но третий гол «Ред Уингз» в ближний угол перечеркнул все старания. Голкипер может всю игру тащить и стоять на голове, но гол в ближний за полторы минуты до сирены обнулит все прошлые сейвы. В моменте, когда «Торонто» нужно было дотерпеть до овертайма, Самсонов дрогнул. Илья — не главный виновник поражения, но в концовке он проиграл вратарскую дуэль ветерану Джеймсу Раймеру. А запоминается, как известно, последнее. Хотя главный тренер Шелдон Киф после игры похвалил голкипера.

Следующего матча Самсонов ждал еще неделю. 22 января «Торонто» с Ильей в воротах обыграл «Сиэтл». Соперник нечасто нагружал голкипера работой. До створа долетело лишь 17 бросков. Самсонов пропустил одну шайбу и оформил первую победу с 10 декабря. Успешный матч явно добавил веры в себя. Минувшей ночью Илья снова вышел в старте и «засушил» «Виннипег», отразив 32 броска. Это была славная битва голкиперов — «Мэйпл Лифс» дожали соперника только в овертайме, а все решила одна шайба американского гения Остона Мэттьюса.

Ответственность вратаря только увеличивается, когда счет долго держится 0:0. Любая ошибка или необязательный гол могут перевернуть матч. Самсонов справился с давлением и справедливо был признан первой звездой матча. Фанаты «Торонто» тепло встретили возвращение вратаря. После сумасшедшего сейва во втором периоде, когда Илья отразил выход «два в ноль» от «Джетс», болельщики Scotiabank Arena стоя аплодировали голкиперу.

— Я чуть не заплакал. Давно фанаты не были такими громкими. Это важно для меня. Давно я такого не слышал. Это очень важно. Еще раз спасибо всем болельщикам, — сказал после матча Самсонов.

Хочется верить, что такая победа придаст еще больше уверенности Илье. Талантом он не обделен. С вратарской фактурой полный порядок. Рослый, пластичный, мобильный. Осталось только обрести стабильность и чаще выдавать такие матчи, как против «Виннипега». «Сухарь» с «Джетс» — 12-й за карьеру в НХЛ. По шатаутам Самсонов обошел Антона Худобина и Игоря Шестеркина и вышел на единоличное девятое место среди россиян в лиге.