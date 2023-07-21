Александр Смолин: «Харламова сняли с трапа перед вылетом в Японию? Да ерунда это! Байки!»

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Экс-хоккеист ЦСКА, чемпион СССР-1968 Александр Смолин, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о том, как Валерия Харламова отправляли в Чебаркуль.
— В Чебаркуль Харламова при вас отправляли?
— Разумеется. Все помню!
— В фильмах одна версия. В книжках — другая.
— В 1968-м ЦСКА пригласили в Японию на товарищеские матчи. Тарасов начал выбирать из молодых — кого брать-то?
— Вас или Харламова?
— Да. Это главный вопрос был. Собрал тренерский совет — Фирсова, Веньку Александрова. «Кого берем?» — «Смолина! Он лучше всех выглядит». А Харламова вместо Японии отослали в Чебаркуль — на подкрепление! Как и Гуся.
— Гусева-то за пьянку.
— Какая разница — за что? Главное, вдвоем. На базе объявили: «Харламов с Гусевым едут на помощь нашим товарищам из Чебаркуля...»
— Многие хоккейные люди говорили — Валерий с вещами явился в аэропорт, тоже собирался в Японию. А его сняли с трапа.
— Да ерунда это! Байки! Зачем ему приезжать к трапу — если состав за три дня до вылета огласили?