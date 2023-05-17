Федотов — о турне «России 25»: «Это было крайне полезное мероприятие»

Защитник команды «Россия 25» Максим Федотов прокомментировал победу над Белоруссией (3:2) в восьмом матче майского турне.

«Это было крайне полезное мероприятие. Да, усталость есть, мы все-таки отыграли семь матчей за две недели. Но играли с максимальной отдачей, наладили взаимопонимание на льду. Бились как могли. Вы сами видели, что теряли из-за травм игроков, поэтому все было серьезно. Так что думаю, болельщики в регионах не пожалели, что пошли на нас посмотреть», — цитируют «Известия» Федотова.

Российская команда провела 8 матчей против Белоруссиии в рамках турне и выиграла Кубок Победы.