Председатель Федерации хоккея Белоруссии — о серии против «Россия 25»: «Уверен, в следующем сезоне все это продолжится»

Председатель Федерации хоккея Белоруссии Александр Богданович подвел итоги майского турне против команды «Россия 25».

«Все было супер, очень большой опыт для хоккеистов и радость для болельщиков. Радует взаимодействие с ФХР, то, что в такое непростое время мы друг друга поддерживаем. Это только начало совместного развития. Уверен, в следующем сезоне все это продолжится. Хотим ли заявить еще один белорусский клуб в КХЛ? Нет, мы сейчас оптимально присутствуем на хоккейном рынке. С ФХР полностью взаимодействуем на уровне детского хоккея МХЛ, сейчас будем продумывать совместный турнир в рамках ВХЛ», — цитируют «Известия» Богдановича.

Российская команда провела 8 матчей против Белоруссиии в рамках турне и выиграла Кубок Победы.