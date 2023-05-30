Хворов — о Кубке Будущего: «Видно, что ребята устали. Послезавтра июнь, нужно уже отдыхать»

Нападающий молодежной сборной России (белые) Николай Хворов подвел итоги турнира Кубок Будущего, который завершился сегодня в Омске.

— Итоги турнира для Белых не очень положительные. Пока даже не знаю, какое мы в итоге заняли место — все будет зависеть от вечернего матча белорусов. Видно, что все ребята уже устали — послезавтра уже июнь месяц. Уже нужно отдыхать.

Буду проводить время в отпуске дома с родителями в Новосибирске. Сто процентов нужно провести время с семьей, потому что не вижу их целый сезон. Наверное, летом буду подтягивать, прежде всего, физические кондиции. Нужно поднабрать массу и готовиться к сборам.

Нам перед началом сборов рассылают информацию о том, кто и в какой команде системы будет начинать сезон. Куда скажут, туда и поеду. Пока понятия не имею, в какой из лиг окажусь.

Не обращаю внимание на то, что меня не выбрали на драфте в прошлом году. Хотя общаемся с агентами на этот счет. Но здесь как повезет, — сказал Хворов.

Победителем Кубка Будущего стала сборная России до 20 лет (красные), одержавшая 3 победы в 3 играх.