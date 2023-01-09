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Камил Гаджиев: «В детстве очень любил в хоккей во дворе играть. Потом единоборства»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Российский промоутер, президент AMC Fight Nigths Global Камил Гаджиев в разговоре с корреспондентами «СЭ» рассказал, почему принял решение участвовать в хоккейном гала-матче.

— Честно говоря, я в хоккей уже лет пять минимум играю. Не знаю, насколько я сегодня оказался подготовленным. Мне нравится этот вид спорта. В детстве очень любил в хоккей во дворе играть. Потом единоборства. А сейчас есть возможность в хоккей играть.

— Как вам футболисты?

— Не в первый раз играю со многими из них. С Мостовым, Широковым, Аршавиным, Прудников. Не в первый раз соприкасаемся с ними на хоккейных полях. Они игроки все, отлично понимают хоккей. Другое дело, что не все хорошо катаются. Но желание у всех огромное, а, как известно, это самое главное.

9 января на ГУМ-Катке на Красной площади прошел хоккейный Рождественский матч с участием известных российских футболистов и популярных артистов.

Камил Гаджиев
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