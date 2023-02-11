Майоров — о 85-летии: «Отмечу в узком кругу»

Легендарный капитан «Спартака» и сборной СССР, двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров, которому 11 февраля исполняется 85 лет, в интервью «СЭ» рассказал о своем юбилее.

— Накануне предыдущего юбилея вы сказали в «Разговоре по пятницам»: «Вот исполнялось мне 60, 70, 75... Я и внимания не обращал. А 80 — страшновато. Рубеж. Пройдешь его, и неизвестно, что за поворотом». С какими мыслями встречаете 85?

— Стараюсь на возрасте не зацикливаться. Года бегут, я за ними не слежу. Ну, 85 и 85. Для меня это очередной день рождения, не более. Даже каких-то торжеств устраивать не планирую. Отмечу в узком кругу.

— Внешне вы от 85 далеки.

— Спасибо. Хотя болячек хватает. У меня давление, стенты стоят, кардиостимулятор, сахарок скачет. Если раньше раз в два года простужался, то теперь это чаще случается. Время от времени кладут в госпиталь. Как говорят врачи — «на профилактику». Еще и зрение подсело, с декабря в очках вожу.

Но в целом чувствую себя нормально, много двигаюсь. Вот сегодня утром приехал на дачу. Снега намело — так взял лопату, дорожки почистил. Мне в радость! Потом принес два ведра воды, машину помыл... Как потеплеет — на рыбалку махну. Рядом с дачей прекрасное водохранилище.

Ну и конечно, хоккей смотрю, хожу на матчи «Спартака». Я же председатель совета ветеранов клуба. У нас своя ложа в «Мегаспорте», стол всегда накрыт. 10-12 человек приходят регулярно. Правда, из моих ровесников — лишь Саша Кузнецов, чемпион СССР 1962-го. Остальные моложе. Костылев, Новиков, Криволапов...