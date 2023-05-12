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Сегодня, 15:13

Мисюль — об игре за сборную «Россия 25»: «Всегда хочется выступить за страну»

Алина Савинова
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Защитник сборной «Россия 25» Даниил Мисюль поделился впечатлениями от выступления за национальную команду.

«Всегда приятно, когда приходит вызов из национальной команды. Всегда хочется этого, потому что хочется выступить за Россию, за страну. Поэтому испытал только самые положительные эмоции и был очень рад. У меня не было такого, что я настолько сильно устал, чтобы уже не мог играть или тренироваться. Действительно позади остался тяжелый сезон, и определенная усталость присутствовала, но лично у меня появляются дополнительные силы, когда вызывают в сборную страны», — приводит «Чемпионат» слова Мисюля.

Сборная «Россия 25» в мае проводит турне по городам России, Белоруссии и Казахстана. Национальную команду возглавляет Роман Ротенберг.

Источник: https://www.championat.com/hockey/news-5099555-misyul-ob-igre-za-sbornuyu-rossiya-25-vsegda-hochetsya-vystupit-za-rossiyu-za-stranu.html
Хоккей
Сборная России по хоккею
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