В Пермском крае 14-летний хоккеист умер после тренировки

В Пермском крае 14-летний хоккеист умер после тренировки детско-юношеского хоккейного клуба «Нытва Юниор».

Тренер команды рассказал, что мальчику стало плохо на тренировке. По его словам, 14-летний хоккеист занимался в клубе «Нытва Юниор» два года. Он играл на позиции нападающего.

«Он был очень старательным и скромным парнем, с высокой самоотдачей. Отношения с ребятами в команде у него были хорошие. Поэтому если бы у него были какие-то проблемы со здоровьем, они мне бы все равно сказали. Мы всегда настраиваем их на то, чтобы они сообщали, когда товарищу стало плохо. Говорим им, что не надо молчать», — приводит слова тренера издание «Аргументы и факты».

Специалист отметил, что перед сезоном юные игроки всегда проходят обследование. Мальчик на здоровье не жаловался, всегда выполнял все упражнения.

«На тренировке он на самочувствие не жаловался. Если бы подошел и сказал, то сразу отправил бы его отдыхать. Он упал на колени и сказал, что ему тяжело дышать. Мы сразу вызвали скорую, начали оказывать помощь, после чего его увезли в больницу», — сказал тренер.