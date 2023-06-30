Песков: «Дипломаты будут прояснять ситуацию с задержанным в Польше хоккеистом из России»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с задержанием российского хоккеиста в Польше.

«Я уверен, что посольство это все будет сейчас выяснять, какие-то подробности мы получим, хотя, конечно, посольству сейчас работать в Варшаве очень и очень тяжело в связи с совершенно оголтелой русофобской позицией польских властей. Поэтому какой-то более детальной информацией мы сейчас не располагаем, к сожалению», — приводит слова Пескова ТАСС.

30 июня стало известно, что польские спецслужбы арестовали хоккеиста из России по обвинению в шпионаже. В пресс-службе министра — координатора по делам спецслужб считают, что россиянин «в пользу иностранной разведки выполнял в Польше задания по исследованию критически важной инфраструктуры в нескольких регионах».