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Сегодня, 12:25

Роман Ротенберг допустил, что можно сыграть в хоккей со странами БРИКС на уровне любителей

Артем Бухаев
Корреспондент
Роман Ротенберг.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Первый вице-президент ФХР, главный тренер СКА Роман Ротенберг в эксклюзивном интервью «СЭ» после выступления на форуме «Россия — Африка» ответил на вопросы о сотрудничестве с дружественными странами в области хоккея с шайбой.

— Возможно ли сделать турнир на уровне любителей, а не только профессионалов?

— Можно делать разные варианты. Можно делать любительские турниры. Наша основная задача — это сделать мероприятие высокого уровня. А дальше можно организовать хоккей в формате «3 на 3», то же самое, что мы делаем в России. Мы только начинаем работать в этом направлении. Как сказал наш президент, это время возможностей. И мы занимаемся развитием хоккея в мире. Если мы проведем хорошо проведем свою работу, то хоккей станет спортом номер один в мире. Мы будем к этому стремиться.

Ранее Ротенберг заявил о необходимости развития хоккея в странах БРИКС.

Хоккей
Сборная России по хоккею
Роман Ротенберг
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Роман Ротенберг: «Нужно развивать хоккей в странах БРИКС, чтобы он стал номером один в мире»