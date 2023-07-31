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Сегодня, 09:56

Президент Федерации хоккея Москвы призвал родителей и тренеров следить за здоровьем молодых игроков

Руслан Минаев
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Президент Федерации хоккея Москвы Андрей Николишин высказался о здоровье молодых хоккеистов. По его словам, за физическим состоянием игроков должны следить родители и тренеры.

Николишин привел в пример смерть 16-летнего игрока Валентина Родионова. 21 ноября игрок потерял сознание в матче «Динамо» — ЦСКА в первенстве Москвы. Позже у него диагностировали отек мозга и ушиб мозга тяжелой степени.

«К сожалению, игроки иногда легкомысленно относятся к травмам, особенно к сотрясениям. Тут, конечно, важно, чтоб родители и тренеры были внимательны к игрокам. Они в первую очередь дети, а уже потом хоккеисты, без которых не выиграть матч», — цитирует Николишина ТАСС.

Источник: ТАСС
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