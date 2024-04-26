Молодежная сборная России разгромила Казахстан со счетом 12:0 на «Кубке Будущего»

Молодежная сборная России разгромила Казахстан на турнире «Кубок Будущего» со счетом 12:0. Встреча проходила на «Сибирь-Арене» в Новосибирске.

В составе национальной команды по две шайбы забросили Михаил Ильин и Егор Соловьев. По одному голу забили Виталий Пестерев, Владимир Михалев, Максим Великов, Вячеслав Малов, Егор Варюшкин, Магомед Шараканов, Алексей Васильков и Никита Артамонов.

28 апреля сборная России U20 сыграет со сверстниками из Белоруссии.

В турнирной таблице Россия и сборная СХЛ набрали по 2 очка. Казахстан и Белоруссия очков не набирали.