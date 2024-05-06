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Сегодня, 19:23

Ротенберг о матче с Белоруссией: «Было важно победить перед инаугурацией президента России»

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Главный тренер «России-25» Роман Ротенберг подвел итоги матча с Белоруссией (4:0) в рамках Лига Ставок Большой тур сборной.

— Хотел бы отметить энергетику на арене. Честно, ощущение до слез радости. Такое возможно только на уровне сборных — на клубном уровне такого не увидишь. Сегодня было важно победить, забить яркие голы, сыграть самоотверженно в обороне. Особенно — в преддверии инаугурации президента Российской Федерации. Для нас самый важный матч — следующий.

— Плешков — гений?

— Артемий играет на пределе. Это вратарь, который не стоит, а именно играет в воротах. Но здесь нужно отметить нашу игру в обороне — ребята здорово возвращаются и помогают вратарю, делает все, чтобы они видел все броски. Каждый делает свою работу. Хотим, чтобы наша команда побеждала.

Команды проведут следующий матч в Туле. Игра пройдет 9 мая. Начало — в 17.00 по московскому времени.

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Роман Ротенберг
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