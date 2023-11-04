Тренер Воеводин — о победе российской молодежки над Белоруссией: «Звено Чернышов — Янченко — Римашевский было самым цельным»

Главный тренер молодежной сборной России Николай Воеводин подвел итоги матча со сборной Белоруссии (3:0) на турнире Лига Ставок Кубок Будущего.

— Хорошая игра, достойный соперник. В начале нам было непросто, потом маленько перехватили инициативу, у нас стало больше моментов. Конечно, процент реализации моментов нужно поправлять. Но мы вели игры и достойно довели ее до победы.

Согласен, что звено Чернышов — Янченко — Римашевский было самым цельным. Они сыграли все свои смены более уверенно. У них был и контроль шайбы, и моменты, и два гола они забили. Ребята внесли хороший вклад в победу. И вратарь нас выручил, сыграл на сухарь.

— Чернышов по физике уже сложившийся мужик?

— Дай Бог, что он будет развиваться и дальше. Тогда он и вырастет в топ-игрока. Ему еще есть куда расти. Но он двигается в правильном направлении.

— Почему не удается игра в большинстве?

— Надо поправить некоторые моменты. Где-то мы передерживаем шайбу, когда уже нужно бросить. Нужно создавать сопернику такие условия, чтобы он не ожидал наших бросков. Думаю, с каждой такой игрой ребята будут становится опытнее и будут знать варианты развития событий, которые приводят к голам.