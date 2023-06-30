Журова прокомментировала информацию об аресте российского хоккеиста в Польше

Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала информацию об аресте российского хоккеиста в Польше.

«Сейчас все страны Евросоюза делают все, чтобы наши спортсмены не приняли участия в международных соревнованиях. И я всегда говорила, что после такого отношения со стороны властей ехать в эти страны становится небезопасно. Потому что могут подмешать допинг, подбросить наркотические вещества. Теперь вот придумали историю со шпионажем. Это очередная попытка запугать. Вот зачем молодому парню, хоккеисту, заниматься шпионажем? Что он мог такого важного выяснить, играя в хоккей? Так что для меня эта история чересчур странная. Он же не на каком-то предприятии военном что-то делал. И самое главное, что Польша в данной ситуации действует безжалостно и крайне отчаянно. Они даже не берут в расчет тот факт, что этот инцидент может нанести серьезный удар по репутации всего польского спорта, да и по государству в целом. Это просто маниакальное желание не допустить наших спортсменов до соревнований», — приводит слова Журовой RT.

30 июня стало известно, что польские спецслужбы арестовали хоккеиста из России по обвинению в шпионаже. В пресс-службе министра — координатора по делам спецслужб считают, что россиянин «в пользу иностранной разведки выполнял в Польше задания по исследованию критически важной инфраструктуры в нескольких регионах».