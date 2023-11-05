Суперзвезда без больших побед. Алексею Яшину — 50

Капитан Россия решил отпраздновать юбилей тихо.

Куда пропал?

Полувековой юбилей — солидная дата и повод организовать застолье в кругу старинных друзей. Возможно, у Алексея Яшина в голове эта идея давно крутилась. Однако в последние полтора года он полностью исчез из информационного поля. Последние цитаты датируются январем 2022-го. Легко предположить, что это связано с непростой политической ситуацией. Вероятно, Яшин, который проживает где-то в Северной Америке, решил залечь на дно от греха подальше, чтобы не привлекать внимания к своей персоне. Коллега Кружков тщетно пытался связаться с юбиляром, чтобы сделать большое интервью.

После окончания карьеры Яшин по большому счету не нашел себя, если брать во внимание хоккей. Не исключено, что он выбрал вариант наслаждаться жизнью. Нервных клеток в бытность свою игроком ему пришлось сжечь прилично, ведь в НХЛ почти постоянно приходилось играть под давлением. Одно время Яшина привлекали к работе с женской сборной России в качестве генерального менеджера. Однако в реальности он скорее исполнял представительские функции и выходил на тренировки, чем принимал участие в повседневной рутине, которая обязательна для функционера. Куда больше внимания привлекла история с приобретением им в ноябре 2016 года миноритарного пакета акций «Вегаса». Сделка стала для него сверхудачной. На следующий сезон клуб зашел в НХЛ и сразу вышел в финал Кубка Стэнли, а минувшим летом стал чемпионом.

Умение считать деньги и грамотно ими распоряжаться не всегда вызывает восторг в обществе. На протяжении своей карьеры в Северной Америке Яшин в этом убеждался неоднократно. В памяти заокеанских болельщиков он остался рвачом, который ставил размер собственной зарплаты выше всего остального. Несколько контрактных споров с менеджментом «Оттавы» и итоговый обмен в «Айлендерс» привели к тому, что нападающего прокляли на чем свет стоит — скандировали оскорбления, делали обидные плакаты и даже сжигали свитер с его фамилией. Спустя годы, когда приходит жизненная мудрость, легко понять ту ситуацию. Яшин, слушая своего агента Марка Гандлера, по большому счету мало чем отличался от своих североамериканских коллег, которые в те времена тоже ссорились с руководством, бастовали и требовали обменов. Для «Сенаторов» он стал первой в новейшей истории клуба суперзвездой, поэтому контрактные споры — однажды он пропустил по этой причине сезон целиком — канадским болельщикам пришлись ножом в сердце. Им хотелось, чтобы кумир оставался идеалом.

Алексей Яшин. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Звезда без больших побед

Яшин внешне всегда оставался натурой флегматичной. Не помню случаев, когда его кому-то удалось вывести из себя. Почти во всех интервью он мастерски использовал обтекаемые фразы, в которых было минимум интересного. Но, удалившись от камер и диктофонов, Алексей сразу вызывал симпатию — рассказывал интересные истории, шутил и смеялся. Наверное, привычка «фильтровать базар» в официальном общении с прессой выработалась в Канаде.

Больших титулов Яшин в карьере почти не выиграл, запомнившись массой вторых и третьих мест, поражениями в финалах и вылетами из плей-офф. В составе сборной России он завоевал два золота — на молодежном и взрослом чемпионатах мира, причем еще до того, как ему исполнилось 20 лет. Нельзя забывать еще два чемпионства с московским «Динамо» в начале 1990-х. Но главной звездой этих команд он и близко не был.

Вспоминаю Кубок мира-2004 и свой диалог с известным в ту пору канадским журналистом Аланом Адамсом. Он сказал жестко — команда, в которой капитаном является Алексей Яшин, никогда не станет чемпионом. Мне, тогда делавшему первые шаги в хоккейной журналистике, слышать те слова было обидно и грустно. Только по истечении времени понимаешь, что не каждому большому таланту одновременно дано быть выдающимся лидером. В этом нет ничего страшного.

Алексей Яшин. Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

Всегда приезжал в сборную

Яшин выкладывался всегда и вел себя как лидер, но чего-то ему не хватало. Пламенным трибуном, способным своей харизмой и ярким словом объединить людей ради большой цели, он не стал. Но сейчас понимаешь, что даже на родине Алексей недополучил признания. Дело тут совсем не в его игре. Нападающим он был элитным. Именно он своим рвением выгодно отличался от других соотечественников, уехавших в Северную Америку в 1990-е. При любой возможности Яшин приезжал выступать за сборную России — в послужном списке две Олимпиады, два Кубка мира, семь чемпионатов мира. В 2020-м его включили в Зал славы ИИХФ. Игра за родную страну для него многое значила. В смутные для российского хоккея времена, когда приходилось думать о выживании, Яшин был одним из тех, чей пример позволял рассчитывать на будущее. Хотя мог вполне ссылаться на усталость, отсутствие правильной экипировки, старорежимных тренеров и прочие скандалы. Нынешнему поколению это сложно осознать, но в 1990-е образцовое поведение Яшина воспринималось почти как чудо. «Капитан Россия» — это прозвище показывает, насколько звездный нападающий пользовался уважением.

Из НХЛ форвард уехал неожиданно рано — ему тогда было всего 34 года. Он зацепил последний сезон Суперлиги, в котором его «Локомотив» в решающем пятом матче финала уступил «Салавату Юлаеву». Через год Яшин стал одним из лиц КХЛ, и снова ему не хватило до титула самую малость. Ярославцы проиграли в седьмой встрече финальной серии «Ак Барсу». Сложно оценить, особенно спустя много лет, медийный эффект от игры большого мастера. Однако Яшин, возможно, сам того не осознавая, принес много пользы только тем фактом, что играл в России. Публике нужны звезды. Яшин ей был всегда.